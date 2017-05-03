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    Годовщина одесской трагедии порвала соцсети

    Тема:

    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая (35)

    (обновлено: )58240
    Солнечная Одесса накануне скорбила: в городе почтили память жертв трагических событий 2 мая 2014 года. Прошло три года, однако расследование этой трагедии еще продолжается. Что думают по этому поводу сами украинцы, и что пишут в соцсетях?
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Во вторник, 2 мая, в Одессе почтили память жертв трагедии, которая произошла в 2014 году. Три года назад второго мая в Одессе во время уличных столкновений и в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование этой трагедии все еще продолжается. А вот как все это происходило тогда:

    В третью годовщину одесской трагедии уже традиционно перекрыли все подъезды к Куликовому полю, а во время самих мероприятий были задержаны 14 человек. В этот же день оперативники СБУ провели в Одессе операцию по задержанию подозреваемых в подготовке теракта. 

    В украинском сегменте соцсетей минувшую трагедию Одессы вспоминали по-своему: "2 мая — это день, который пробирает до каждой клеточки. Когда очень сложно отключить эмоции и сохранить холодную голову. Трагедия, виновники которой, судя по всему, уже никогда не будут наказаны". "2 мая 2014 года в Одессе состоялся бой. В этом бою победили украинцы и Украина. Остальное — лирика для приезжих", — нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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