Годовщина одесской трагедии порвала соцсети

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Во вторник, 2 мая, в Одессе почтили память жертв трагедии, которая произошла в 2014 году. Три года назад второго мая в Одессе во время уличных столкновений и в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование этой трагедии все еще продолжается. А вот как все это происходило тогда:

В третью годовщину одесской трагедии уже традиционно перекрыли все подъезды к Куликовому полю, а во время самих мероприятий были задержаны 14 человек. В этот же день оперативники СБУ провели в Одессе операцию по задержанию подозреваемых в подготовке теракта.

В украинском сегменте соцсетей минувшую трагедию Одессы вспоминали по-своему: "2 мая — это день, который пробирает до каждой клеточки. Когда очень сложно отключить эмоции и сохранить холодную голову. Трагедия, виновники которой, судя по всему, уже никогда не будут наказаны". "2 мая 2014 года в Одессе состоялся бой. В этом бою победили украинцы и Украина. Остальное — лирика для приезжих", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook