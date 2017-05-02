Хроника 1 мая: первомайские беспорядки, рост соцстандартов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В понедельник, 1 мая, в Украине повысили прожиточный минимум, в Виннице на первомайском митинге возникла стычка, в Украину прибыли участники Евровидения из почти 20 стран. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Прожиточный минимум повышается в Украине с 1 мая

В понедельник, 1 мая, до 1684 грн повышается прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Это предусмотрено в бюджете на 2017 год. Согласно данным, с пересчетом новых сумм прожиточного минимума, изменяются и размеры социальных пособий. Для основных социальных и демографических групп населения: детей до 6 лет: с 1 мая — 1426 гривен, детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 мая — 1777 гривен.

Гройсман озвучил среднюю зарплату в Украине

Средняя зарплата в Украине в марте составила 255 долларов, заявил в понедельник премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника на Украине в марте 2017 составила 6752 гривен (255 долларов)", — написал Гройсман на своей странице в Twitter.

В Виннице на первомайском митинге возникла стычка

В Виннице во время проведения первомайского митинга возникла стычка. Как отмечается, около 20 молодых людей, которые не разделяли политических взглядов митингующих, пытались помешать проведению мероприятия и начали вырывать из рук флаги. Полицейские не допустили дальнейшего развертывания конфликта и обеспечили правопорядок до завершения мероприятия.

Возле Куликового поля в Одессе найден рюкзак со взрывчаткой

Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. В рюкзаке также были обнаружены гранаты "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.

День трудящихся: в Киеве прошли акции

В центре столицы одновременно прошли несколько митингов. Первый на Европейской площади, в нем приняли участие до полутысячи человек. В центре Киева усилена охрана правопорядка. Здесь до полутысячи полицейских и нацгвардийцев.

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Конгресс США выделит Украине 560 млн долл помощи

В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее 238 млн долл.

Кличко впервые появился на публике после поражения

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко впервые появился на публике после проигрыша британцу Энтони Джошуа: вместе со своей гражданской женой, актрисой Хайден Панеттьери он сходил в один из ресторанов в Лондоне. Кличко не пытался скрыться от фанатов — прямо на улице он раздавал автографы английским болельщикам,

В Украину начали прибывать участники Евровидения

Более 200 членов команд и участников международного конкурса Евровидение-2017 из почти 20 стран мира прибыли в Украину за последние трое суток. Пограничники сообщили, что в основном официальные делегации летят в Украину самолетами, ожидается, что 70% прибывающих на конкурс придется на воздушное сообщение.

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"Коктейли Молотова" и столкновения. Парижский Первомай собрал 30 тыс человек

Первомайское шествие, организованное в Париже крупнейшими профсоюзами, собрало 30 тысяч участников. Шествие несколько раз прерывалось столкновениями полицией с хулиганами и радикалами, которые забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, а также камнями и бутылками. Кроме того, фиксировались случаи вандализма. В результате столкновений пострадали четыре сотрудника полиции, в том числе женщина-полицейский, которая получила ожоги третьей степени и находится в тяжелом состоянии.