Шабовта: Украина становится поставщиком неофашизма для Европы

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Реформы полиция произошла, но цифры – ее последствия – не радуют украинцев. Официальная статистика сообщает: по сравнению с 2013 годом в Украине в полтора раза выросло число особо тяжких преступлений, а правонарушений с применением огнестрельного оружия за тот же период стало вдвое больше. При этом раскрывается лишь каждое десятое преступление.

Последствия реформы полиции на площадке РИА Новости Украина прокомментировал эксперт в сфере безопасности, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

"Абсолютно убежден, что с самого начала реформа МВД не имела никакого профессионального наполнения, потому что и задачи такой не стояло. Все, что было предметом реформы, – лишь политическая демагогия, украшенная правильно поставленными картинками. И рассчитывать на то, что произойдут какие-то качественные изменения, просто не приходилось", – сказал эксперт.

Сама логика, по которой были избраны шаги, с которых все начиналось, она удивляла абсолютно всех профессионалов, отметил он, "потому что не нужно было избавляться от департамента по борьбы с организованной преступностью, которая сегодня заполнила города и улицы нашей страны".

"Красивые постановочные картинки вокруг патрульной полиции – она не перестает удивлять. Потому что все сколь-нибудь близкие к ней профессионалы понимают, что сама функциональность патрульной полиции, они и 10% всех проблем и структурных вопросов не решают. Потому что они функционально не предусмотрены для патрульной полиции", – сообщил Шабовта.

МВД – неприкосновенное ведомство

Отдельно он прокомментировал произошедшую переаттестацию в МВД.

"Смею утверждать, что одно из узловых событий, которое нам преподносилось как чистка загнивших рядов в полиции, под названием "переаттестация", на самом деле стало таким же коррупционным событием внутри самой системы. Я беседовал с огромной массой уволившихся офицеров, которые видели, какое бесчестие творилось под прикрытием переаттестации, в ходе которой со значительно большим удовольствием вымывались как раз управленцы и офицеры из числа неудобных, обладающие не только знанием, но и умением отстаивать свою точку зрения", – рассказал эксперт.

Читайте также: Эксперт: реформа полиции – постановочный фарс с дорогими бьющимися машинами

Качество реформы, по его мнению, определяла сама фигура министра Авакова.

"Сегодня он превращен в какую-то священную корову нашего правительства и всего политического бомонда. … Мы помним чехарду странных грузинских леди, которые в лучшем случае запомнились одна – красивым макияжем, а вторая – его отсутствием и вечно уставшим лицом. (Также они запомнились) бредовыми посылами, пустяшными заявлениями, а потом они обе растворились", – подчеркнул Шабовта, добавив, что после себя они оставили ряд скандальных хвостов.

Но самое ужасное, уверен эксперт, что само ведомство МВД является территорией, "куда не должна ступать нога, ни одного контролирующего правительственного органа", и это при "колоссальном росте преступности".

"Найдите мне за последние годы хоть одно конкретное целевое выступление президента страны по этому поводу, Совета национальной безопасности, в функциональности которого прямо должна быть очень жестко поставлена проблема роста преступности, в том числе таких трагических вещей, как наркотрафик, трафик оружия. Украина уже превратилась в поставщика этого оружия в Европу", – отметил Шабовта, сообщив, что "Украина уже влилась в европейскую систему преступности".

Кадры не решают

Разочарование эксперта вызвала и кадровая политика МВД: "(советник главы МВД Арсена Авакова) господин Кива – было такое ощущение, что Кива и наркотики – между этими двумя словами нужно было поставить математический знак тождества, потому что многие его публичные заявления и поведение именно такое ощущение и вызывают".

Помимо этого эксперт упомянул о "тактике ложных целей" МВД: "как только в жизни полиции происходил какой-то абсурдный факт, он тут же сопровождался вбрасыванием какой-то отвлекающей яркой бумажки-фантика".

"Давайте вспомним трагическую гибель двух полицейских в Днепре, которая произошла в результате их непрофессионализма. Они прекрасные люди, но просто не подготовлены. Что делает господин Аваков? Вбрасывает в конфликт фразу о необходимости законодательного признания презумпции правоты полицейского. … Бред полный. И люди понимали, что это кроме ужаса и катастрофы ничего не принесет", – сообщил Шабовта.

По его словам, это "чехарда, чтобы отвлечь внимание общества, не дать ему сконцентрироваться на своих проблемах и настоять на их преодолении".

"И самой страшной бедой, которая показала полный коллапс не только правоохранительной сферы, но и абсолютной скрытности полиции от критики, способности самокритично отнестись к своей деятельности, стала трагедия в Княжичах. По состоянию на сегодняшний день, украинское общество не получило даже микроскопического отчета или ответа, что произошло в Княжичах", – заявил эксперт.

Страшный прогноз

Шабовта сообщил, что не видит на сегодняшний день перспектив того, что полиция способна устранить свои недостатки.

"Единственное, что делает полиция: она активно участвует в радикализации украинского общества. Достаточно сказать, что министр Аваков вместе с господином Белецким участвовал неофашистского радикального явления под названием "Национальный корпус", под который они создали и политическую партию. И сегодня мы видим, как этот "Национальный корпус" участвует в ряде абсолютно радикальных похабных и совершенно ужасных событий", – сказал эксперт.

По мнению Шабовты, подобная ситуация может привести к страшным событиям.

"Потому что мы не только утонем в своем криминале и, жизнь в Украине станет невыносимой, а мы рискуем, что единственное, в чем может преуспеть Украина – завтра превратится в поставщика, экспортера неофашизма, радикализма как минимум на лежащую рядом с нами Европу. Пожалуй, это самый страшный прогноз", – резюмировал эксперт.