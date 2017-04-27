Скаршевский: правительство почему-то все время занимается не тем, чем нужно

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство планирует введение квот для приема на работу людей старше 45 лет по аналогии с квотированием рабочих мест для инвалидов. По мнению Ревы, это будет стимулировать работодателей принимать людей старше 45 лет на работу.

"Сейчас действует частный бизнес, у них есть какие-то бизнес процессы и нужен персонал. Они смотрят на рынок труда и нанимают по определенным ценам (зарплатам) нужным их людей. И при этом они смотрят не только на возраст, смотрят и на образование, и на опыт, на навыки, то есть, выбирают персонал, который наилучшим образом им подходит. А эта квота только лишь может навредить бизнесу, и не поможет людям старше 45 лет, потому что работодатели будут все равно обходить это правило", — сказал в комментарии экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт обратил внимание, что еще не понятно, какими стимулами и штрафами будут заставлять бизнес брать людей старше 45 лет.

"И почему не 50-ти, 60-ти или 65-ти? Недостаточно информации, чтобы дать подробную оценку этой инициативе, но первое, что понятно: это не нужная вещь на данном этапе. Сейчас нужно думать, как создавать рабочие места для всех, кто умеет и хочет работать, а не делать какие-то цензы по возрасту или по каким-то другим критериям. Фактически, это ближе к популизму: Кабмин заботится от людях старше 45 лет. Правда, при этом о людях, которые уже получают пенсию, он особо не заботится, потому что 90% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. А здесь вырывается что-то из контекста, и допускается в прессу, в средства массовой информации для того чтобы показать, какой социально ориентированный у нас Кабмин, и в частности министр социальной политики. А в этой инициативе вообще никакого позитива нет, а негатив возможен, потому что это вмешательство в бизнес-процесс частного бизнеса", — пояснил Скаршевский.

По мнению экономического эксперта, правительство должно снизить налоги, реформировать судебную систему, чтобы обеспечить защиту частной собственности, создать нормальный инвестиционный климат, предсказуемое законодательство — таким образом можно создать новые рабочие места.

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"А какими-то директивными методами продуктивные рабочие места не создадутся. Если, например, чтобы не попасть под штраф, будут брать кого-то старше 45-лет, хотя он хуже будет работать, то у бизнеса будут больше издержки и он должен будет еще дополнительно человека, для того чтобы выполнять ту работу качественно. И это повысит затраты бизнеса, это скажется на цене, скажется на инфляции и так далее. Можно по-разному сценарий прорисовывать, но в любом случае это будет иметь негативный эффект, позитива точно никакого нет", — заключил Скаршевский.