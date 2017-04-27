Хитрый ход Кабмина - странное слово "монетизация"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Правительство Украины разрабатывает систему монетизации субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом неоднократно заявляли и, премьер-министр Владимир Гройсман, и министр соцполитики Андрей Рева. Сейчас в роли субсидиантов выступает половина населения страны — по данным Минсоцполики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне 2016-2017 годов воспользовались 7,4 млн семей. Выплачивать всем им субсидии "живыми" деньгами крайне проблематично.

Стоит напомнить, что в тексте Меморандума с МВФ, обнародованном 4 апреля, власти Украины взяли на себя обязательства уже до сентября 2017 года внедрить монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

По заявлению Андрея Ревы, монетизация субсидий на оплату всех жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее чем через три-четыре года. По словам министра, на данном этапе государству нереально обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий. К тому же с учетом высоких цен на жилкомуслуги относительно доходов населения государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации.

Обведем МВФ вокруг пальца?

Видимо поэтому правительство предложило довольно оригинальную интерпретацию выполнения условия Международного валютного фонда.

"Как вы помните и как я обещал сделать, — ввести монетизацию экономии по субсидиям. Сейчас мы принимаем одно из первых решений по монетизации. По нашим расчетам, примерно 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 грн наличными для своих семей", — заявил премьер на заседании Кабмина.

Правительственный проект монетизации сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим семьям — эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

Министр соцполитики назвал частичную монетизацию субсидии «премией за бережливость». Он пояснил, что до 1 июня предприятия-поставщики услуг должны сформировать списки людей, которые кономят соответствующие энергоресурсы, и передать эти списки в управления соцзащиты населения.

Как это должно работать

Получателям субсидий, которые сумели сэкономить, для получения средств необходимо будет с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет производиться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или же обратившись к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Открытие счета в банке, как и выбор самого уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, осуществляется субсидиантом самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открыт.

Зачем огород городить?

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, логика стимулирования энергосбережения должна лежать не столько в наличных деньгах, сколько в правилах, которые устанавливает правительство, как это было до 2014 года.

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"Тогда существовали нормы потребления, согласно которым устанавливалась величина тарифа. Условно говоря, шло стимулирование к энергосбережению, то есть к потреблению газа, к отоплению и прочим вещам, чтобы уложиться в установленный минимум. Если у вас это не получалось, вы переходили в следующую категорию и, соответственно, оплачивали. Напомню, в чем шла манипуляция: говорили, что 2,5 тысячи кубов газа были социальными и дотировали всех, у кого яхты, бассейны. Это неправда, потому что если вы переходили за пределы 2,5 тысяч, вы оплачивали весь объем от нуля до, допустим, 2,501 по высокой ставке. Мне кажется, что вот эти вещи садминистрировать для тех же облгазов гораздо проще и легче, чем администрировать сейчас эту махину для полутора миллионов семей. Тем более, что это количество будет увеличиваться, поскольку сейчас 50% домохозяйств находятся на бюджетном содержании. Администрировать выплаты из бюджета для 7 миллионов домохозяйств с учетом экономии — очень сомнительная логика", — сказал Землянский.

По мнению эксперта, вместо того, чтобы монетизировать субсидии, необходимо снизить тарифы до уровня, когда население будет в состоянии оплачивать их самостоятельно.