Нацполиция: Отчет об успехах, или Хуже некуда

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На заседании коллегии МВД глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил о достижениях и проблемах Нацполиции. По его словам, в расследовании убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова есть положительные сдвиги, нераскрытыми остались 79 умышленных убийств, 32 из которых имеют перспективу быть раскрытыми. По сравнению с прошлым годом уровень раскрываемости умышленных убийств вырос до 84 %. А количество раскрытых преступлений в первом квартале 2017 года выросло на четверть, следует из озвученной Князевым информации.

Он также пообещал кадровые изменения в трех областях, где зафиксирован разгул преступности.

Головокружение от успехов

По данным Князева, за три минувших года на дорогах страны погибли 12,4 тысячи человек, более 100 тысяч травмированы. При этом глава Нацполиции сообщил, что удалось уменьшить некомплект полиции (более 20 тысяч человек — Ред.) на 5 тысяч сотрудников благодаря повышению оклада. И, пользуясь случаем, попросил увеличить финансирование Нацполиции.

"Государственным бюджетом-2017 предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд грн, что явно недостаточно для их финансирования и обеспечивает нормативную потребность только на 39%.

По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании полиции на 2017 год составляет 4 млрд 159 млн грн. Например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами — до мая, униформой только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. В большинстве областных центров и городов полицейские не "переодевались", — отметил Сергей Князев.

С учетом того, что Нацполиция только начинает заниматься возложенными на нее функциями — после "реформ", проведенных учительницей из Грузии Хатией Дееканоидзе, в результате которых из полиции ушли десятки тысяч человек, — это уже достижение. Ведь нехватка профессиональных кадров сказывается на проблемах с раскрытием умышленных убийств, таких как взрыв автомобиля с журналистом Павлом Шереметом в центре столицы или же убийство директора фирмы CAPAROL под Киевом.

Ликвидация же ГАИ привела к полной анархии и беспределу на дорогах. Новый глава Нацполиции пытается решить кадровый голод среди следователей, оперов и участковых, приглашая на работу выпускников гражданских юридических вузов, но пока они наработают профессиональный багаж знаний, пройдет не один год.

В то же время распиаренная патрульная полиция, которая должна была стать лицом всей полиции Украины, стала ее позором. Так, в Днепре временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления патрульной полиции города Максим Логвиненко 16 апреля в служебное время на служебной Skoda Octavia в районе Каменского (бывший Днепродзержинск) попал в ДТП. Автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом. Пикантность ситуации была в том, что патрульный был пьян, в его салоне сидела 21-летняя девушка, и инцидент имел место в служебное время, когда полицейский должен был быть на работе, в Днепре, а не за городом.

И это — далеко не единственный прокол новых патрульных, набранных по объявлению, чтобы "утереть нос старым ментам".

Потому неудивительно, что, по подсчетам главы Нацполиции, бензина в полиции осталось с гулькин нос и едва хватит до июля. С такими «прогулками» скоро не только бензина, но и целых машин не останется. И так уже патрульные побили рекорд по количеству разбитых "Приусов", закупленных по Киотскому протоколу.

Хуже уже некуда

А стрелять полиция с мая, видимо, начнет меньше. Но это только на пользу — с учетом последних происшествий. Так, 24 апреля в Харькове в полицию позвонил прохожий и сообщил, что в центре начал стрелять неизвестный. Когда патрульные приехали на место происшествия, трое мужчин заявили, что задержали до их приезда пьяного стрелка.

Оружие у него забрали, оно валялось на земле неподалеку. Задержанный заявил, что с этими мужчинами у него произошел конфликт: якобы они неодобрительно отзывались о его жене. При осмотре полицейские обнаружили у стрелка удостоверение сотрудника управления харьковской патрульной полиции.

Видно, неслучайно в патрульную полицию уже давно объявлен донабор, так как они так и не начали работать. Не научились правильно составлять протоколы по нарушению ПДД и по ДТП. Не наводят порядок ни на дорогах, ни на улицах городов и сел. Но при этом считают себя "элитой" полиции, уверовав в свою вседозволенность.

"Это все из серии "хуже уже некуда". Сначала все развалили, всех разогнали, а сейчас пытаются наладить хоть как-то работу. В полиции сегодня остались середнячки, вчерашние лейтенанты, капитаны и майоры, из которых мало тех, кто действительно предан своему делу и не заигрывает перед руководством.

Все, после бездарного правления Деканоидзе, надеятся на Князева, он хоть прошел настоящую школу милиции. Надеяться, что он реанимирует МВД, если ему позволят. Но рассчитывать на то, что в один момент в стране воцариться порядок — не стоит. Слишком много времени и упущено, слишком обнаглел криминалитет, а полиция по-прежнему слабая.

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"Пластмассовых" (патрульную полицию) надо доучить и отправить на улицу в пешие патрули — охранять сон и покой граждан. ГАИ вернуть, иначе будет еще больше смертей. Но, боюсь, при этом гражданском министре ничего не получится", — отмечает экс-сотрудник МВД Сергей Сыроид.

Ну, а пока МВД удалось выбить у премьер-министра дополнительное финансирование на бензин и патроны. Главное, чтобы это помогло не только раскрывать преступления, а и предотвращать их.