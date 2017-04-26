Киевляне в заложниках: без горячей воды и надежды

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Компания "Киевэнерго" предупредила жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы о возможном прекращении горячего водоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании "Евро-Реконструкция" (Дарницкая ТЭЦ).

С начала 2017 года "Евро-Реконструкция" не оплачивает услуги по транспортировке тепловой энергии, ее долг перед "Киевэнерго" по состоянию на 1 марта достиг 38 млн гривен. Также 1 марта закончился срок действия договора о предоставлении услуг транспортировки, а на предложение подписать новый "Евро-Реконструкция" не отреагировала.

"Киевэнерго" теряет интерес

Заложниками неурегулированных договорных отношений между двумя частными компаниями стали 300 тысяч жителей левого берега Киева.

Как пояснил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, долги существовали и ранее, проблема же заключается в том, что сейчас "Киевэнерго" вошло в конфликт с Киевской городской администрацией, поскольку в декабре нынешнего года у ПАО "Киевэнерго" закончится договор аренды коммунального имущества, которое они используют для генерации электроэнергии и поставок тепла и горячей воды. И судя по всему, Киев не намерен его продлевать.

"Насколько я знаю, они не достигли никакого компромисса, что будет со следующим отопительным сезоном 2017-2018 года, и завершит ли его "Киевэнерго". Поэтому, у них исчезает интерес всем этим заниматься, плюс в летний сезон им нужно тратить средства на ремонт теплотрасс, и возникает вопрос: зачем? И это одна из главных проблем, которая ждет жителей столицы", - сказал Корольчук на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

В свою очередь директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что "Киевэнерго" решает свои собственные бизнес-проблемы.

"Денег не хватает на то, чтобы считаться высокоприбыльной компанией, которая способна привлекать те или иные инвестиции в собственное развитие. А что при этом будут чувствовать граждане, никого не интересует", — сказал Рябцев.

Проблемы граждан никого не волнуют, только их кошельки

Конечно, горожане привыкли жить в нормальных условиях и отличаются от героя анекдота, который говорил что весной, летом и осенью мылся в ставке и удивлялся "сколько там той зимы?". Поэтому эксперты советуют горожанам ставить бойлеры и отказываться от централизованных поставок горячей воды.

Геннадий Рябцев вообще придерживается мнения, что всем жителям Украины нужно как можно меньше зависеть от государства и самостоятельно заниматься вопросами выживания и комфорта.

"Рынка нет, никого, по большому счету проблемы жителей не интересуют, и действия власти, когда было похолодание, это подтверждают: в тех городах, где более-менее кто-то о ком-то заботится, они восстанавливали теплоснабжение, пока среднесуточная температура воздуха не поднимется до нормативной отметки. У нас же сказали: и так сойдет, подумаешь, ну, померзнете пару недель — никаких проблем", — подчеркнул эксперт.

По его словам в настоящее время в стране происходит процесс, который можно назвать новым раскулачиванием: "у граждан 100 миллиардов долларов в загашниках, и пока эти 100 миллиардов, припасенных на черный день, нынешние политики не вытащат, они не успокоятся".

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Рябцев отмечает: рассчитывать на то, что придет кто-то очень хороший и сразу будет заботиться о каждом отдельно взятом гражданине, в ближайшее время не приходится.

"А раз так, нужно как можно дальше позиционировать себя от государства, если вы не государственный служащий и у вас нет возможности дистанцироваться. Поэтому — индивидуальное хозяйство, натуральное хозяйство, чтобы был участочек. И делать дома все, чтобы как можно меньше потреблять энергоносителей, как можно меньше потреблять воды. И чем меньше вы будете потреблять, тем меньше вы будете зависеть от государства. И здесь бойлер — это обязательная вещь. Утепление, если его нет, — обязательная вещь. Энергосберегающие приборы, лампочки и все остальное в квартире — обязательная вещь", — советует эксперт.

Он подчеркнул, что тарифы, вне зависимости от того, кто будет в Украине премьером, будут повышаться.

"У нас есть замечательный европейский опыт: обратите внимание на скандинавские страны, на страны северной Европы, какие там тарифы. У нас еще есть куда идти и по газу, и по электрической энергии, и по горячей воде, и по теплоснабжению — еще на порядок можно увеличить тарифы. Поэтому лучше самому позаботится о собственном выживании в стране, в которой реализуется неолиберальная политика", — сказал Рябцев.

Централизованное отопление — лучше отказаться

К сожалению, жители сейчас не в состоянии отключиться от центрального отопления в индивидуальном порядке.

"Граждан лишили этой возможности, всеми домами нужно отключаться при необходимости. Хотя, например, в Польше пошли по такому пути: там на каждом доме своя котельная и они могут себе позволить включать ее тогда, когда холодно, и отключать, когда тепло.

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У нас же в марте, когда было тепло и все просили отключить отопление, грели на полную, а когда похолодало — отключили. Вот это и называется отсутствие рынка — никто не заинтересован включать, когда есть спрос, и выключать, когда спроса нет. И я не вижу в ближайшее время перспектив кардинального изменения ситуации, потому что идеология формирования тарифов остается прежней: "затраты плюс"…

Они все заинтересованы в том, чтобы как можно больше нам "впарить" некачественной услуги. Поэтому и отключат и будут отключать", — подытожил Рябцев.