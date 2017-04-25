Дорогой Roshen. Два года тюрьмы за 20 шоколадок - реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

За шоколадки — в камеру! Да, Печерский суд приговорил жителя Киевской области к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за кражу 20 шоколадок Roshen. Общую сумму ущерба оценили в 238 гривен 17 копеек. Возмущенным комментариям по этому поводу в украинском сегменте соцсетей не было предела… Пока не проявились все остальные детали этой "шоколадной" картины.

Оказалось, что задержанный мужчина был ранее судимым и освобожден по УДО. Не помогло и просочившееся в СМИ раскаяния: дескать, сладости украл, чтобы угостить сладостями своих же четырех несовершеннолетних детей… Оказалось, что мужчина разведен. Более только, ранее, за насилие в семье он был наказан общественными работами — эти и многие другие нюансы "сладкого" дела знают в отечественном сегменте соцсетей:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook