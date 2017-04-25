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    Аналитика и комментарии

    Дорогой Roshen. Два года тюрьмы за 20 шоколадок - реакция в соцсетях

    (обновлено: )16
    Из-за кражи шоколадок многодетный отец сядет более чем на 2 года. Такая новость не оставила равнодушными многих украинцев, став причиной для весьма оживленного обсуждения в соцсетях. Вот только… все ли так однозначно в этой "сладкой" истории?
    На фабрике Roshen
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    За шоколадки — в камеру! Да, Печерский суд приговорил жителя Киевской области к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за кражу 20 шоколадок Roshen. Общую сумму ущерба оценили в 238 гривен 17 копеек. Возмущенным комментариям по этому поводу в украинском сегменте соцсетей не было предела… Пока не проявились все остальные детали этой "шоколадной" картины.

    Оказалось, что задержанный мужчина был ранее судимым и освобожден по УДО. Не помогло и просочившееся в СМИ раскаяния: дескать, сладости украл, чтобы угостить сладостями своих же четырех несовершеннолетних детей… Оказалось, что мужчина разведен. Более только, ранее, за насилие в семье он был наказан общественными работами — эти и многие другие нюансы "сладкого" дела знают в отечественном сегменте соцсетей:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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