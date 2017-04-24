Золотарев о скандале в Днепре: мерзавцы сменили негодяев

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Днепре продолжается громкий коррупционный скандал, связанный с обвинениями в разворовывании бюджетных средств. Теперь конфликт приобрел всеукраинский масштаб.

Напомним, группа местных депутатов заявила, что глава бюджетной комиссии Артем Хмельников и секретарь городского совета Днепра Вячеслав Мишалов, которые избирались от "Самопомичи", замешаны в миллионной коррупции. Чтобы привлечь Хмельникова и Мишалова к ответственности, депутаты создали инициативную группу и обратились в НАБУ и Генпрокуратуру.

После этого мэр Львова и лидер "Самопомичи" Андрей Садовый также обратился в НАБУ для расследования фактов коррупции однопартийцев в Днепре. Кроме этого, в политсиле решили выгнать Мишалова и Хмельникова из фракции и лишить мандата.

Подробности скандала и его возможные последствия на пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Читая про этот скандал, приходит первая мысль — мерзавцы сменили негодяев. Так и есть. Днепропетровский мэр Борис Филатов, который много и хорошо любил порассуждать о жизни по-новому, о том, как будет бороться с коррупцией, за все хорошее против всего плохого, демонстрирует, что ничто человеческое ему не чуждо: те же вредные привычки, которые были свойственны его предшественникам", - рассказал эксперт.

А с учетом того, что бюджетные возможности города в рамках децентрализации радикально подскочили, речь идет об 11 миллиардах бюджета, то есть распил пошел ударными темпами, продолжил Золотарев.

"И вот здесь как раз произошла такая репутационная катастрофа политической франшизы "Самопомощи". Ведь в Николаеве, Днепропетровске, Харькове за "Самопомощь" голосовали, был пример — позитивный образ Львова, к которому присоседился Садовый. С другой стороны, был запрос на новые лица, что придут новые, у которых нет этих вредных привычек, которые не будут так алчно рвать, воровать, заниматься коррупцией, лоббировать сомнительные схемы… Оказалось, ни с меньшим энтузиазмом, а пожалуй, куда наглее и циничнее", — заявил политолог.

По его словам, в горсовете Днепра получилась достаточно банальная ситуация: самая маленькая фракция в горсовете, группа "Самопомичи", имеет золотую акцию.

"Поскольку голосов "УКРОПа", которые партия получила на выборах, оказалось недостаточно для формирования большинства, то пришлось прибегнуть к тушкованию. Купить за 50-100 тысяч долларов тушки в Оппоблоке…. Дальше перетянули "Самопомощь" — колеблющуюся фракцию, которая металась между Вилкулом-Красновым (с одной стороны) и Филатовым с другой стороны. (Перетянули) постом секретаря горсовета и постом руководителя бюджетной комиссии, которые достались, соответственно, господину Мишалову и господину Хмельникову. Эти интеллигентные молодые люди, которые красиво распинались по телевизору, продемонстрировали как раз коррупционную прыть, которой от них никто не ожидал", — сообщил эксперт.

При этом Золотарев считает, что Садовый в этой ситуации (особенно на фоне мусорных скандалов) поступил абсолютно правильно с политической точки зрения — обратился в НАБУ. Впрочем, по мнению политолога, для Хмельникова и Мишалова членство в "Самопомичи" не так уж и важно — "скорее всего, на эту партию они плюнут".

Также Золотарев прокомментировал нынешние позицию и положение мэра Днепра Бориса Филатова.

"Дело в том, что Филатов переприсягнул уже нынешней Банковой в этой ситуации. После ареста господина Корбана, когда он оказался в санатории у деда Лукьяна (в Лукьяновском СИЗО — Ред.), как говорят злые языки, Борис Альбертович (Филатов) оказался очень разговорчив, активно шел на контакт и проявил склонность к компромиссам. С кем был разговорчив — вы прекрасно понимаете. И с кем проявил склонность к компромиссам — вы тоже понимаете", - сказал эксперт.

Как результат: Банковая смотрит сквозь пальцы на "шалости" Филатова, продолжил политолог.

"Лишь бы с политическими амбициями не лез, лишь бы не вырисовывались какие-то контуры вроде Днепропетровской народной республики, которой пугали Банковую в бытность, когда там работала тройка Коломойский-Корбан-Филатов. Что и было одним из тех факторов, которые привели к концу политической карьеры Корбана", — высказал мнение Золотарев.

Говоря о будущем ситуации в Днепре и городском совете, он спрогнозировал, что "распил будет продолжаться".

"А "Самопомич", очевидно, потеряет этот флер новизны, флер чистых рук, который обеспечил им результат. Как это аукнется на выборах? Пока "Самопомощь", в отличие от рейтинга Садового, более-менее держится. Но впереди еще достаточно времени, чтобы у избирателя произошла рефлексия и, он сделал соответствующие выводы. Ничего хорошего этой партии такие деятели как Мишалов и Хмельников по определению не принесут. Слишком уж все очевидно, нагло и беззастенчиво", - подытожил политолог.