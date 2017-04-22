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    Аналитика и комментарии

    Хроника 21 апреля: МВФ и пенсии, гей-парад в Одессе, драка фанатов в Киеве

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    Подсчитаны потери госбюджета из-за "национализации" предприятий Донбасса, в МВФ сообщили, зачем нужно повышать пенсионный возраст, в сети появилась аудиозапись скандальных слов Скрипки о гетто, а в Одессе определились с датой проведения гей-парада.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В пятницу, 21 апреля, Соломенский суд столицы назначил бывшему народному депутату Николаю Мартыненко 300 миллионов гривен залога, как альтернативу ареста. СМИ сообщили имя главного кандидата на пост главы Нацбанка. Появилась информация о зарплатах украинских министров. Букмекеры назвали фаворита Евровидения, а в Киеве в фанзоне ФК "Шахтер" произошла драка. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Назван главный кандидат на пост главы Нацбанка

    Сергей Тигипко, возглавлявший Национальный банк в 2002-2004 годах, является одной из основных фигур, которые рассматриваются на пост главы НБУ, пишет ZN.ua. 

    "Последнее время он (Сергей Тигипко — Ред.) весьма близок к Петру Порошенко и глубоко посвящен в коммерческую деятельность президента", — сообщает интернет-издание.

    Валерия Гонтарева
    УНИАН
    Нацбанк без главы. Гонтарева ушла, преемников ищут

    Озвучены потери госбюджета из-за "национализации" предприятий Донбасса

    Госбюджет недополучит около 7 миллиардов гривен (не менее 262 миллионов долларов) налоговых поступлений в год из-за введения властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, сообщается на сайте Министерства по делам временно оккупированных территорий.

    В МВФ сообщили, зачем нужно повышать пенсионный возраст

    Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, так как этот инструмент является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины, являющегося вторым по размеру в мире по отношению к ВВП страны, заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

    У украинцев начнут изымать заграничные посылки — СМИ

    Таможенные службы получат право уничтожать подделки, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, общим количеством в одном отправлении до трех штук и весом до 2 кг. Соответствующие нормы должны появится в Таможенном кодексе до конца 2017 года – предельного срока имплементации регламента ЕС № 608/2013.

    Мартыненко заявил, что у него нет 300 млн грн залога

    Золотарев о деле Мартыненко: олигархам больше не о чем договариваться с Порошенко. Видео
    РИА Новости Украина
    Золотарев о деле Мартыненко: это конвульсии власти

    Бывший народный депутат Николай Мартыненко заявил, что у него нет 300 миллионов гривен для внесения залога, как альтернативы аресту, которые требует САП, и считает открытое против него уголовное преследование политически мотивированным. Такое заявление Мартыненко сделал по объявлению перерыва в заседании Соломенского районного суда Киева.

    Стало известно, у какого министра самая большая зарплата

    Министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову в марте начислили самую большую зарплату среди членов правительства — 62 тысячи гривен (2,3 тысячи долларов), а самую маленькую – министру аграрной политики и продовольствия Тарасу Кутовому в размере 10,3 тысячи гривен (около 385 долларов), сообщается в пятницу на сайте телеканала "112 Украина".

    В сети появилась аудиозапись скандальных слов Скрипки о гетто

    В сети появилась аудиозапись, где музыкант Олег Скрипка делает свое скандальное заявление о необходимости создать гетто для тех, кто не знает украинского языка. Аудиозапись была размещена на сайте радио Skovoroda. Спецпроект, в рамках которого был опубликован аудиоподкаст, называется "Чому ми не хочемо вчити українську мову?"

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
    Скрипка банально пиарился и не следил за языком - Корнейчук

    ГПУ потребовала лишить Артеменко гражданства

    Генпрокуратура просит МВД инициировать процедуру лишения гражданства Украины депутата Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Андрея Артеменко за получение канадского гражданства, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. УНИАН "План Артеменко": обыски в "Международном центре перспективных исследований" Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.

    В Киеве намерены увеличить штрафы на курение в сто раз

    Депутаты Киевского городского совета на заседании в пятницу приняли решение обратиться в Верховную Раду и Кабинет министров относительно усиления ответственности за курение табачных изделий и кальянов в запрещенных местах. 

    "Мы предлагаем ответственность для физических лиц установить на уровне 17 тысяч гривен, что касается юридических лиц, максимальный штраф — 20000. И это на самом деле не высокие штрафы, в ведущих странах мира они значительно выше", — заявила депутат Киесовета Алла Шлапак.

    Драка в фан-секторе "Шахтера" на НСК "Олимпийский"

    Драка в фан-секторе Шахтера на НСК Олимпийский. Видео
    Канал Taras Ponomarenko на Youtube
    Драка в фан-секторе "Шахтера" на НСК "Олимпийский"

    Беспорядки в фан-секторе ФК "Шахтер", начались после того как на верхнем двое болельщиков стали жечь файеры. На замечания зрителей начали огрызаться, после чего завязалась потасовка, говорится в комментарии к видео.

    В Одессе определились с датой проведения гей-парада

    В Одессе с 8 по 13 августа пройдет неделя прайд-мероприятий, завершит которую Марш равенства, сообщают местные СМИ, ссылаясь на решение  организационного комитета фестиваля квир-культуры "ОдессаПрайд-2017".

    В России неонацист расстрелял посетителей в приемной ФСБ

    Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

    Президентские выборы во Франции:последние дебаты о политике антитеррора. Видео
    Канал Euronews на Youtube
    Президентские выборы во Франции: дебаты кандидатов о политике антитеррора

    Определился лидер предвыборной гонки во Франции – опрос

    Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон сохраняет шансы обойти лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные опроса компании ODOXA, проведенного после теракта на Елисейских полях.

    Букмекеры назвали фаворита Евровидения

    Конкурсная песня из Италии Occidentali's Karma ("Карма западного человека") в исполнении 35-летнего Франческо Габбани возглавила, согласно данным букмекерских компаний, список фаворитов Евровидения 2017 года, который пройдет в мае в Киеве.

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