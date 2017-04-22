Хроника 21 апреля: МВФ и пенсии, гей-парад в Одессе, драка фанатов в Киеве

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 21 апреля, Соломенский суд столицы назначил бывшему народному депутату Николаю Мартыненко 300 миллионов гривен залога, как альтернативу ареста. СМИ сообщили имя главного кандидата на пост главы Нацбанка. Появилась информация о зарплатах украинских министров. Букмекеры назвали фаворита Евровидения, а в Киеве в фанзоне ФК "Шахтер" произошла драка. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Назван главный кандидат на пост главы Нацбанка

Сергей Тигипко, возглавлявший Национальный банк в 2002-2004 годах, является одной из основных фигур, которые рассматриваются на пост главы НБУ, пишет ZN.ua.

"Последнее время он (Сергей Тигипко — Ред.) весьма близок к Петру Порошенко и глубоко посвящен в коммерческую деятельность президента", — сообщает интернет-издание.

Озвучены потери госбюджета из-за "национализации" предприятий Донбасса

Госбюджет недополучит около 7 миллиардов гривен (не менее 262 миллионов долларов) налоговых поступлений в год из-за введения властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, сообщается на сайте Министерства по делам временно оккупированных территорий.

В МВФ сообщили, зачем нужно повышать пенсионный возраст

Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, так как этот инструмент является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины, являющегося вторым по размеру в мире по отношению к ВВП страны, заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

У украинцев начнут изымать заграничные посылки — СМИ

Таможенные службы получат право уничтожать подделки, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, общим количеством в одном отправлении до трех штук и весом до 2 кг. Соответствующие нормы должны появится в Таможенном кодексе до конца 2017 года – предельного срока имплементации регламента ЕС № 608/2013.

Мартыненко заявил, что у него нет 300 млн грн залога

Бывший народный депутат Николай Мартыненко заявил, что у него нет 300 миллионов гривен для внесения залога, как альтернативы аресту, которые требует САП, и считает открытое против него уголовное преследование политически мотивированным. Такое заявление Мартыненко сделал по объявлению перерыва в заседании Соломенского районного суда Киева.

Стало известно, у какого министра самая большая зарплата

Министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову в марте начислили самую большую зарплату среди членов правительства — 62 тысячи гривен (2,3 тысячи долларов), а самую маленькую – министру аграрной политики и продовольствия Тарасу Кутовому в размере 10,3 тысячи гривен (около 385 долларов), сообщается в пятницу на сайте телеканала "112 Украина".

В сети появилась аудиозапись скандальных слов Скрипки о гетто

В сети появилась аудиозапись, где музыкант Олег Скрипка делает свое скандальное заявление о необходимости создать гетто для тех, кто не знает украинского языка. Аудиозапись была размещена на сайте радио Skovoroda. Спецпроект, в рамках которого был опубликован аудиоподкаст, называется "Чому ми не хочемо вчити українську мову?"

ГПУ потребовала лишить Артеменко гражданства

Генпрокуратура просит МВД инициировать процедуру лишения гражданства Украины депутата Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Андрея Артеменко за получение канадского гражданства, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. УНИАН "План Артеменко": обыски в "Международном центре перспективных исследований" Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.

В Киеве намерены увеличить штрафы на курение в сто раз

Депутаты Киевского городского совета на заседании в пятницу приняли решение обратиться в Верховную Раду и Кабинет министров относительно усиления ответственности за курение табачных изделий и кальянов в запрещенных местах.

"Мы предлагаем ответственность для физических лиц установить на уровне 17 тысяч гривен, что касается юридических лиц, максимальный штраф — 20000. И это на самом деле не высокие штрафы, в ведущих странах мира они значительно выше", — заявила депутат Киесовета Алла Шлапак.

Драка в фан-секторе "Шахтера" на НСК "Олимпийский"

Беспорядки в фан-секторе ФК "Шахтер", начались после того как на верхнем двое болельщиков стали жечь файеры. На замечания зрителей начали огрызаться, после чего завязалась потасовка, говорится в комментарии к видео.

В Одессе определились с датой проведения гей-парада

В Одессе с 8 по 13 августа пройдет неделя прайд-мероприятий, завершит которую Марш равенства, сообщают местные СМИ, ссылаясь на решение организационного комитета фестиваля квир-культуры "ОдессаПрайд-2017".

В России неонацист расстрелял посетителей в приемной ФСБ

Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Определился лидер предвыборной гонки во Франции – опрос

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон сохраняет шансы обойти лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные опроса компании ODOXA, проведенного после теракта на Елисейских полях.

Букмекеры назвали фаворита Евровидения

Конкурсная песня из Италии Occidentali's Karma ("Карма западного человека") в исполнении 35-летнего Франческо Габбани возглавила, согласно данным букмекерских компаний, список фаворитов Евровидения 2017 года, который пройдет в мае в Киеве.