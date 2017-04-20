А вы в адеквате? Апрельская зима и реакция мэров городов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Филатов: "Никому сопли вытирать не буду"

Комментируя ситуацию в Днепре в связи с непогодой, мэр Борис Филатов разразился очередным эмоциональным постом у себя в Facebook.

Градоначальник заявил, что в Днепре, несмотря на холода и выпавший снег, не будут возобновлять отопительный сезон. Мэр также предупредил, что возможны перебои с электричеством и водой, которые "придётся потерпеть". При этом в свойственной ему резкой манере Филатов заявил, что "никому сопли вытирать не будет".

"Да, это стихийное бедствие. Да, в городе повалило 2600 деревьев. Да, мы закрываем школы. Да, возможны подтопления. В Днепре рекордно высокий уровень воды. Да, невозможно снова запустить отопление. Ни по лимитам газа, ни по технологии. Минимум неделя на развоздушивание и пр. Да, возможны перебои с электричеством и водой. Да, придётся потерпеть….Нет, я никому не буду вытирать сопли", - написал он.

Кличко: "Смысла нет"

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко попытался успокоить киевлян, заверив, что возобновлять отопление в столице просто нет смысла.

По мнению мэра, в целом погода в Киеве вполне нормальная.

"В Днепре и Харькове снег, пришел холодный фронт. В Киеве погода нормальная, в то же время температура снизилась до ноля градусов ночью. Львов, Ивано-Франковск возобновили отопление, однако в Киеве для этого понадобится 3-4 дня. Столько же дней нужно для того, чтобы отключить систему подачи тепла. К этому времени фронт уже уйдет и мы не успеем это сделать, поэтому возобновлять отопление нет смысла", – заявил он NewsOne.

Также городской глава подтвердил, что на время похолодания в Киеве не будут отключать горячую воду. "Я попросил не отключать пока горячую воду. В "Киевэнерго" просили уже начать подготовку к следующему сезону, однако я попросил перенести на несколько недель эти работы", – добавил Кличко.

Мэр Житомира предупредил о двойных тарифах

Сложная ситуация с отоплением сложилась и в Житомире. Однако, несмотря на похолодание, отопление в городе решили не включать в целях экономии.

Комментируя ситуацию с непогодой, мэр города Сергей Сухомлин предупредил, что в случае включения системы отопления придется включить весь город, а не только социальные объекты, и платить по двойному тарифу.

"Если бы мы включили отопление, то по двойному тарифу платили бы не только социальные учреждения города, но и все домохозяйства Житомира и субсидий населения на эти платежки неотримали бы. А это десятки миллионов гривен из карманов житомирян", - подчеркнул городской голова.

При этом в мэрии подбодрили, что с понедельника ожидается потепление, а "даже если закрыть сады, в домах теплее не станет".

Кернес: "Нам есть чем заниматься"

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал последствия непогоды достаточно локанично, заявив, что "есть чем заниматься". При этом включить отопление в городе разрешили только в роддомах и больницах.

"Упало более 2 тысяч крупных веток, у нас сегодня обесточено уже детских садов 6, обесточено школ 2, многоквартирных домов — 40, частных домов более 1000. У нас есть, чем заниматься. Нам надо выполнить задания, которые сегодня даны коммунальным службам для того, чтобы мы разгребли эти все завалы", — подвел он первые итоги.

Запорожье и Одесса в тревожном ожидании

Тем временем, мэр Запорожья Владимир Буряк не рассчитывает на потепление в ближайшие дни и распорядился приостановить занятия в школах, а также включить отопление в детсадах, больницах, роддомах, интернатах.

"Подачу отопления необходимо возобновить на период похолодания, которое может продлиться не менее недели", – отметил Буряк.

"Занятия приостановлены до особого распоряжения, которое будет принято с учётом погодных условий. При этом в школах должны быть созданы дежурные группы для детей, которых родители, по разным причинам, не могут оставить дома", - добавил он.

В одесском муниципалитете не намерены возобновлять отопление в городе, а также отменять занятия в школах из-за непогоды.

Однако городской голова Одессы Геннадий Труханов и председатель ОГА Максим Степанов создали оперативные штабы для реагирования на ухудшение погодных условий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий одесситов просят без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои авто под деревьями, так как в результате сильного ветра возможно падение веток и кабелей.

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Также мэрия призвали одесситов ограничить перемещения и поездки по городу.

По материалам из открытых источников интернет