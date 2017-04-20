Свои среди чужих: менты с большой дороги

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Молодые, здоровые, умные, в недавнем прошлом ловившие преступников, но оказавшиеся ненужными системе и не нашедшие себе применения на гражданке, сегодня пополняют ряды криминала. Среди десятков тысяч выброшенных за борт реформой МВД сотрудников милиции десятки уже ждут приговора. Но гражданский министр Арсен Аваков не устает твердить, что проделанной работой он доволен.

На днях в Запорожье полиция задержала группу разбойников, нападавших на местных валютчиков, возглавлял которую бывший сотрудник милиции. Преступники наблюдали за жертвой, изучали маршрут передвижения и в удачный момент нападали. Задержали их после нападения на очередного валютчика.

В Сумской области накрыли подпольную лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, которую организовал бывший правоохранитель вместе с двумя подельниками. Все получали в месяц около 100 тысяч гривен прибыли.

В Харьковской области в январе этого года группа людей в масках с оружием рано утром напали на предпринимателя, когда тот вышел из дому. Его избили, связали, затащили в дом и пытали до тех пор, пока он не признался, где прячет деньги. После этого неизвестные уехали со двора на машине жертвы. Но потерпевший оказался мужиком крепким, сумел развязаться и сообщить в полицию. Разбойников задержали и, оказалось, что возглавил преступную группу бывший сотрудник милиции. Среди ее участников оказались бывшие полицейские и пенсионеры МВД. Установлена причастность преступной группы к совершению трех разбойных нападений, в том числе на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года.

Бывшая глава Национальной полиции, педагог из Грузии Хатия Декаонидзе не могла нарадоваться каждому факту задержания бывших сотрудников МВД, при этом полагая, что тем самым повышается имидж полиции.

"Элитные" угонщики элитных автомобилей. В результате спецоперации полицейские задержали воров дорогих иномарок. BMW X-5, BMW X-6, Lexus, Honda, Acura – это только вершина айсберга преступной цепочки. Одним из организаторов является бывший сотрудник батальона особого назначения "Кобра". Подозреваемых ждет тюрьма. Владельцев украденных и найденных машин – радость и еще большая уверенность в полиции, которую мы строим вместе с вами", - публиковала на свой странице в соцсетях посты глава Нацполиции.

А в одном из интервью в мае 2016 года Деканоидзе утверждала, что делает все правильно, устроив повальную переаттестацию и набрав в аттестационные комиссии дилетантов. Ее не смутило и то, что тысячи профессионалов уйдут с работы и раскрывать преступления, бороться с преступностью будет некому. Никто из реформаторов не предложил уволенным работу. Никто не подумал о том, чем они займутся и как будут кормить свои семьи. Сегодня мы пожинаем плоды псевдореформы МВД.

"Тысячи сотрудников МВД потеряли работы, им надо как-то зарабатывать и семью кормить, а что они умеют делать?! Их учили в милицейских вузах как работать с бандитами. А те, кто с ними работает, сами должны быть похожи на бандитов, знать их психологию, знать их повадки, чтобы переиграть и так далее. Их учили, как их ловить, а, следовательно, они уже знают, как не попасться. В 90-х годах, после расформирования воинских частей, военные, бойцы спецподразделений стали профессиональными киллерами. Легко предположить, чем могут заняться бывшие милиционеры, ведь не все смогут найти себя нормальную работу на гражданке, ведь даже сегодня не многих берут после службы в милиции. Вот, скажем, сотрудник "Беркута" — это клеймо хуже ранее судимого. А за два, три года у кого были какие-то сбережения, они заканчиваются и что остается?! Остается переходить на сторону зла. Я это не одобряю, но к этому людей толкают обстоятельства. Если они не нужны на службе государства, они будут служить преступному миру. Так было всегда", - отмечает экс-глава уголовного розыска МВД Украины Валерий Литвин.

По мнению бывших сотрудников МВД, все только начинается. Ряды криминалитета пополняются бывшими операми, следователями, участковыми, дальше может быть только хуже. Ведь ловить их, профессионалов, сегодня в полиции некому. В этой борьбе победа будет не на стороне МВД.