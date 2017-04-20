Суд ООН: временные меры по иску Киева и мнение экспертов

РИА Новости Украина

Международный суд ООН наполовину удовлетворил требования Украины установить временные меры к России: по иску о нарушении конвенции по финансированию терроризма суд к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями в связи с расовой дискриминацией. Эксперты полагают, что окончательное решение суда будет в пользу России, а их мнения об обязательности исполнения временных мер разделились.

Киев утверждает, что Москва якобы нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, это своего рода временный судебный запрет. Суд может их ввести с целью "замораживания" развития конфликтной ситуации до того, как не будет вынесено окончательное решение по спору, сообщают РИА Новости.

Суть временных мер

Как заявил в среду председатель суда Ронни Абрахам, "Украина не предоставила достаточных доказательств", которые демонстрировали бы, что Россия нарушает конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Однако суд счел возможным "учредить временные меры" в связи с иском по исполнению Россией конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Таким образом, суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке". Суд также призвал обе стороны воздержаться от любых действий, "которые могли бы отяготить или продлить спор".

Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся "в уязвимом положении". В частности, судебная инстанция приняла во внимание выводы управления ООН по правам человека и миссии ОБСЕ.

"Суд постановил, что их отчеты демонстрируют, что для крымских татар существуют ограничения в выборе своих представителей в органах власти, а также имеется запрет в том, что касается обучения на украинском языке в крымских школах", — говорится в решении суда.

Эксперты

Как заявил доцент кафедры международного права МГУ, кандидат юридических наук Александр Баталов, "временные меры являются обязательными для исполнения и решение сразу вступает в силу".

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркнул, что временные меры – "это не окончательное решение суда". "Уже ясно, что суд ООН вряд ли будет выполнять те позиции, которые пытается навязать украинская сторона. И это сохраняет надежду, что все-таки окончательное решение будет объективным – то есть, в нашу пользу", — заявил он.

"Здесь надо разобраться, что мы должны исполнять. Я, например, не вижу каких-либо действий, связанных с крымско-татарским населением. Наоборот, они получили больше возможностей, чем у них было на Украине. Что касается украинских школ, то здесь такой вопрос: школы-то можно открыть, а есть ли желающие в них учиться? Вот в чем вопрос", — добавил Жарихин.

Вердикт

Как рассказал агентству президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, "временные меры ни в коем случае не подтверждают доказательств, которые приводят стороны", "никак не связаны с намеками на то, что Россия уже проиграла", и никаких преимуществ заявителю не дают. Тем не менее, он выразил уверенность, что решение суда будет использовано в антироссийской пропаганде.

По его словам, Россия и так соблюдает требования, которые содержатся в числе временных мер Международного суда ООН. "То, что суд это делает, свидетельствует о некоей искусственности. Это некий поклон, уступка в сторону общественного мнения. Да, Россия говорит, что ничего такого не происходит, но вдруг где-то, что-то, кому-то запретили, вдруг завтра появится какой-то новый гражданин РФ крымско-татарского происхождения, который скажет, что ему запрещают учиться по-украински", — полагает Капустин.

Эксперт подчеркнул, что Россия может представить в суде доказательства того, что она полностью исполняет конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и тогда временные меры могут быть сняты. "Но я не думаю, что это самое главное. Сейчас главное — хорошо подготовить материалы по существу требований, которые выдвинуты украинской стороной", — добавил Капустин.

Ни хорошо, ни плохо

Является ли такое решение Международного суда ООН позитивным для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил кандидат юридических наук, эксперт Украинского института будущего по программам реформирования правоохранительной и судебной систем Александр Евсеев.

"Я хотел бы сразу подчеркнуть, что сегодня Международный суд ООН принял так называемое промежуточное решение. Иными словами, никакого отрицательного решения, удовлетворения или неудовлетворения всей полноты, всего спектра украинских требований Международный суд еще не принял. Более того, принятие окончательного решения по делу Украины против России может занять годы. Например, в деле "Грузия против России" суду понадобилось три года, чтобы принять окончательное решение. Второй момент заключается в том, что сегодня Международный суд ООН вынес промежуточное решение, касаемо только лишь так называемых временных мер", — заявил Евсеев.

Юрист заявил, что любое решение Международного суда ООН обязательно для исполнения, даже – промежуточное решение.

"Любое решение Международного суда ООН, как промежуточное о временных мерах, так и окончательное, которым спор разрешается, по сути, является обязательным, и если государство нарушает это решение, то тут могут включиться самые разные механизмы. Правда, нужно помнить, что РФ является членом Совета безопасности ООН, поэтому, в принципе, может заблокировать любое решение Совбеза, в том числе, и то, которым она будет осуждена за неисполнение промежуточных временных мер по промежуточным решениям Международного суда", — сказал эксперт.