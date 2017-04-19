Хроника 18 апреля: захват облэнерго, снежные каникулы, Евровидение меняет правила

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 18 апреля, в Черкассах люди с оружием заняли здание облэнерго, из-за дефицита угля в Украине остановилась пятая ТЭС, также стало известно, что Украина продолжает закупать кокс в России. Помимо этого Евровидение изменит правила ради тяжелобольного участника, а в Британии объявили о досрочных парламентских выборах. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Черкассах люди с оружием заняли здание облэнерго

Около 30 неизвестных с большим количеством огнестрельного оружия заняли здание ПАО "Черкассыоблэнерго", после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов покинули госучреждение, сообщает областной полиции. "В результате длительных переговоров руководства главка с данными лицами, помещения госучреждения было освобождено от посторонних", — говорится в сообщении. Отмечается, что полиция устанавливает основания и цели пребывания неизвестных на территории предприятия, оружие изъято.

Из-за дефицита угля в Украине остановилась пятая ТЭС

В Украине прекратила работу пятая тепловая электростанция, которая работает на антраците, — Славянская ТЭС в Николаевке. Ранее с целью экономии угля остановили работу Трипольская ТЭС ("Центрэнерго") в Киевской области и Приднепровская ТЭС (ДТЭК), Змиевская ТЭС ("Центрэнрего") в Харьковской области, Криворожская ТЭС (ДТЭК). На данный момент продолжает работу только Луганская ТЭС в Счастье в зоне АТО. ТЭС работает обособленно от ОЭС Украины.

Украина продолжает закупать кокс в России

Уголь коксовой группы Украина продолжает закупать в России, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. При этом он прокомментировал, что за первый квартал этого года доля российского угля при общем объеме закупок 413 тысяч тонн составляла более 50%. Так, на сегодня в России Украина закупает 221 тысячу тонн угля коксовой группы. И почти 73 тысячи тонн коксового угля Украина закупила в ЮАР, еще 119 тысяч тонн — в Польше.

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Дополнительные каникулы для школьников Николаева и Харьковской области

Часть областей Украины замело снегом: значительное для такого времени года количество снега выпало на востоке страны. Из-за ухудшения погодных условий Николаевские школьники выйдут на вынужденные каникулы. Занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля. Также из-за метели и резкого снижения температуры до конца недели дополнительные каникулы введены в учебных заведениях в 18 районах и городах Харьковской области.

Евровидение изменит правила ради тяжелобольного участника

Из-за болезни одного из участников Евровидение-2017 будет проходить по новым правилам. Португальский певец Сальвадор Собрал выйдет на сцену только во время генеральной репетиции и в полуфинале из-за того, что с детства страдает от порока сердца, и не может соревноваться наравне с остальными участниками во всех турах. Сальвадор пропустит все репетиции полуфинала и прибудет в Киев только к генеральному прогону и старту полуфинала.

Названы время и место проведения ЛГБТ-марша в Киеве

Представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня. Он напомнил, что в 2016 году в ЛГБТ-марше приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году планируется, что к нему примкнут около 5 тысяч человек, добавил Кись. По его словам, акция пройдет в центре столицы, обсуждается возможность ее проведения на Крещатике.

Рева предрек крах пенсионной системы в Украине

Кабинет министров вынесет проект Пенсионной реформы на рассмотрение Верховной Рады до 16 мая текущего года, заявил министр социальной политики Андрей Рева. "Первое, что нужно менять, — крайне низкое пенсионное обеспечение: 8,5 млн человек получают пенсию на уровне прожиточного минимума в 1247 грн. В пенсионном обеспечении царит уравниловка, дифференциация отсутствует как таковая. На сегодняшний день пенсия фактически не зависит от стажа и заработка", — добавил Рева.

В Черном море потерпел крушение сухогруз

Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в Черном море. Сигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля. Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах сообщает, что судно затонуло, пятерых удалось спасти, семерых ищут.

Досрочные парламентские выборы в Британии

Во вторник, 18 апреля, Мэй объявила о проведении в Великобритании досрочных парламентских выборов, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. По ее словам, досрочные выборы необходимы для укрепления единства в правительстве в отношении начавшейся в марте процедуры Brexit. Законопроект о проведении 8 июня досрочных выборов в Британии премьер-министр Тереза Мэй внесет в парламент в среду.

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Военные США намерены перехватывать ракеты КНДР в ходе испытаний

Военные США рассматривают возможность сбивать ракеты КНДР во время испытаний, чтобы продемонстрировать силу Пхеньяну, пишет газета Guardian со ссылкой на два источника. По информации издания, на фоне возросшего напряжения в связи с ракетными испытания КНДР, министр обороны США уже проинформировал конгресс по этому поводу, однако военные пока не приняли решения по поводу перехвата северокорейских ракет.

Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай американцев"

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о поддержке американских рабочих и товаров. Указ "Покупай американское, нанимай американцев" призван стимулировать производство внутри страны и коснется, в частности, выдачи виз иностранцам для "защиты американских рабочих". Ранее в Белом доме отмечали, что соглашения о свободной торговле, которые ранее заключали США, негативно сказались на производстве внутри страны и на уровне занятости среди американских рабочих.

Именно 18 апреля во всем мире отмечается Международный день памятников и исторических мест, чьим девизом стали слова: "Сохраним нашу историческую родину". Этот День был установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается еще с 1984 года, дабы привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.