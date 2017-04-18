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    Говорят, мы много тратим на здоровье. В соцсетях решили разобраться

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (402)

    (обновлено: )2610
    Скандальное заявление Всемирного банка о том, что Украина слишком много тратит на здравоохранение, обескуражила многих украинцев. Что же они думают по этому поводу и как решили прокомментировать появившуюся информацию в соцсетях?
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    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Всемирный банк подсчитал, что на здравоохранение в Украине тратят слишком много. Согласно данным банка, объем всех расходов составляет 7,6% от ВВП страны. Примечательно, что в эту совокупную цифру были включены как государственные, так и частные затраты на здоровье и лечение. Об этом сообщил ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан.По его словам, система финансирования здравоохранения является неэффективной и подрывает качество медицинской помощи, к тому же основной упор в бюджете делается на финансировании стационаров и койко-мест. "Украина имеет примерно на 40% больше койко-мест в стационарах на душу населения, чем страны Европейского Союза в среднем. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила в Украине 11,7 дня, тогда как средний показатель стран европейского региона составляет 8,6 дня", — подчеркнул Хан.

    В украинском сегменте соцсетей эту новость восприняли по-своему: "Экономику поднимать надо, восстанавливать старые связи, а не на фоне разгрома страны атлантистами требовать еще и сокращения затрат на здоровье украинцев". "Частные затраты?! А как они смогли посчитать мои затраты на здоровье, если я сама до конца года их не знаю?!". "А сколько из этих затрат на "здравоохранение" составил вывод бабла монополюгами через шестикратную цену мед.препаратов? Сколько на рекламные услуги по продвижению фуфломицинов? Сколько на шарлатанов…", — интересуются в сетях и таким…

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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