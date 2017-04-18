Ты на кого наехал? Кулачные бои на дорогах Украины

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Даже Страстная неделя не остановила глубоко верующих граждан от столкновений не только автомобилями. Мало кто из участников ДТП устоял перед соблазном не дожидаясь полиции разобраться с виновником на месте. Последствия некоторых столкновений трагичны.

Автохамы нападают

16 апреля, в Киеве на перекрестке улицы Подлесной и трассы на Ирпень произошло ДТП. Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и протаранил автомобиль Renault, движущейся по соседней полосе. Пока водители ждали полицию, начали выяснять отношения. Пассажиры Renault устроили самосуд, набросились на виновника аварии. Но он в долгу не остался, полез за оружием. Ствол оказалась и у оппонентов. В результате, водителю Skoda вывихнули руку. Дело могло обернуться трагедией, если бы полицейские чуть задержались. А так им просто пришлось разнимать агрессивных людей вооруженных огнестрельным оружием.

В тот же день возле "Ашана" на Большой окружной молодые люди сделали замечание водителю Mazda, неправильно припарковавшему свой автомобиль. Из салона авто выбежали трое и напали на парней с ножами, после чего сели в авто и рванули с места. Один ранен в шею, второй в грудь, третий в спину. Все трое госпитализированы.

В Виннице накануне возник конфликт между пешеходом и водителем на трамвайной остановке в центре города. Трамвай остановился и когда из него начали выходить люди, напротив кабины водителя затормозила иномарка — автомобиль преградил путь. Мужчина, который переводил через дорогу несовершеннолетнюю дочь, ударил палкой по стеклу внедорожника, осколки разлетелись по дороге. Водитель машины выскочил из салона и начал его избивать. Выволок на противоположную сторону дороги. Как выяснилось, пешеход оказался инвалидом по зрению. Водитель обвинил его в повреждении имущества, инвалид же в том, что он остановился в неположенном месте и так, что едва не наехал на ноги пассажирам трамвая выходившим из него.

А незадолго до этого инцидента, на этой же трамвайной остановке один из водителей иномарки вышел с дубинкой и сбил боковые зеркала у водителя иномарки перед ним. После чего чел в автомобиль и уехал. Потерпевший его не смог остановить. В чем причина конфликта, непонятно. Под видео попавшее в сеть пишут, что, возможно, первый подрезал второго, и так отомстил.

Без правил на дорогах

Разборки на дорогах не удивляют адвоката, занимающегося ДТП. Как считает Вадим Володарский, у нас в стране уже давно среди водителей процветает полное пренебрежение к правилам дорожного движения, а конфликты, благодаря видеорегистраторам и мобильным телефонам, стали достоянием общества. При том, что своими действиями участники ДТП просто добавляют себе уголовной ответственности.

"Разборки между водителями были всегда. Все, как обычно зависит от воспитания каждого участника дорожного движения. Ведь можно не доводить до конфликта, спокойно себя вести. Другое дело, что подобные поступки проходят безнаказанно. Если нет тяжких телесных повреждений, крайне редко пострадавшие обращаются с заявлением в полицию. Если нет заявления, то полиция никого искать не будет по собственной инициативе. Если же произошло реальное кровопролитие, тогда это рассматривается как обычное дело по хулиганству или же причинению телесных повреждений. Обычное ДТП, переросшее в насилие, может перерасти в более серьезную уголовную ответственность", - отмечает Володарский.

К сожалению, по наблюдению адвоката, с каждым годом на дорогах появляется все больше автохамов, которые считают, что им все должны уступать.

"Кто-то когда-то был в Европе и увидел, что там водители, которые едут по главной пропускают водителей с второстепенной из вежливости. Они приехали в Украину, пару раз их пропустили и они решили, что так все и должны поступать. Более того, когда кто-то этого не делает, они прут на пролом. Это часто заканчивается ДТП. И, хочу отметить, что так некоторые ездят уже лет восемь и считают, что правила ПДД писаны не для них. С этим уже ничего не поделать. И таких примеров можно привести массу. У нас размылось само понятие — приоритет в движении и это становиться большой проблемой. На новую патрульную в вопросе наведения порядка на дорогах полагаться не стоит. Вы бы видели, какие они административные материалы по ДТП и по ст. 130 — пьянка за рулем, передают в суд, это кошмар. Они до сих пор не научились их правильно, по закону оформлять. А потом они рассказывают, что плохие, коррумпированные судьи которые выносят оправдательные постановления", — подчеркивает Вадим Володарский.

Как отмечает адвокат, водители в нашей стране давно возят под сидением оружие, бейсбольные биты, строительные инструменты на случай самообороны. Ведь на дорогах может попасться как неадекватный водитель, так и бандит, захотевший отобрать машину.

Но проблема в том, что с каждым днем украинцам все реже удается решать конфликт без применения силы. Агрессией пропитано наше общество, поэтому то и банальное ДТП иногда заканчивается рукоприкладством.