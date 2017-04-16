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    Аналитика и комментарии

    Хроника 15 апреля: Благодатный огонь в Киеве, "День Солнца" в Пхеньяне, теракт в Алеппо

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    Великая суббота прошла в Украине относительно спокойно: в Киев из Иерусалима доставили Благодатный огонь, в Донбасс поступила благотворительная помощь от Международного комитета Красного Креста.
    Встреча Благодатного огня из Иерусалима в Киево-Печерской Лавре
    УНИАН

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    В Алеппо теракт унес жизни десятков беженцев, в Киеве протестовали против использования животных в цирковой индустрии, в зоне АТО продолжались обстрелы. Подробнее о главных событиях минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Благодатный огонь прибыл в Киев из Иерусалима

    Благодатный огонь доставили в субботу в аэропорт Борисполь прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах.

    Благодатный огонь сошел в часовне храма Гроба Господня в Иерусалиме в 14.23 по киевскому времени.

    Делегация Украинской православной церкви в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины, присутствующим верующим.

    Теракт в Алеппо: десятки погибших

    В Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв.  Жертвами теракта стали не менее 70 человек, около 130 человек ранены.

    По предварительным данным, машина со смертником, которая подорвалась у стоянки автобусов, подъехала под видом перевозки продуктов питания. По другой версии, колонну обстреляли из тяжелых минометов.

    Теракт под Алеппо
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    Последствия теракта под Алеппо: 70 погибших, 130 раненых

    Пожизненные стипендии пожарным-ликвидаторам аварии на ЧАЭС

    Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении пожизненных государственных стипендий работникам пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

    В тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения погибли, 59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения.

    Донбасс: обстрелы продолжаются

    В зоне АТО продолжаются обстрелы, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушениях перемирия (очередной режим прекращения огня действует с 13 апреля).

    Так, в пресс-центре спецоперации сообщили, что ВСУ зафиксировали 29 обстрелов своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки.

    В свою очередь, в оперативном командовании непризнанной ДНР сообщили, что украинские силовики за минувшие сутки 49 раз нарушили режим прекращения огня, обстрелам подверглись 19 населенных пунктов республики.

    Празднование Пасхи в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пасха в зоне АТО: просто обстрелов стало меньше – спецкор

    "Согласно имеющимся данным, при обстрелах были повреждены два домостроения в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка и поселке Зайцево в северном пригороде Горловки. Информации о жертвах не поступало", — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

    Помощь Донбассу от Красного Креста

    Четыре грузовика с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста пропустили в субботу пограничники Украины через пункт "Новотроицкое" на подконтрольную ополченцам территорию Донбасса. В грузовиках — продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

    Митинг в Киеве: за цирк без животных

    В парке Тараса Шевченко в Киеве в субботу прошла акция против использования животных в цирковой индустрии. Акция была приурочена к Международному Дню цирка. В ней приняли участие как активисты, так и просто неравнодушные граждане.

    В третью субботу апреля во всем мире отмечается Всемирный день цирка (World Circus Day). В 2017 году этот день приходится на 15 апреля.

    Митинг за цирк без животных в Международный День цирка в Киеве
    Украинское фото
    Митинг в Киеве за цирк без животных

    Запорожье: факельный марш националистов

    Около 300 человек с факелами прошли в субботу по центру Запорожья маршем. По словам участников акции, они таким образом отметили 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.

    Военный парад в Пхеньяне

    В Пхеньяне в субботу прошел военный парад по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, деда нынешнего руководителя страны. Это один из главных национальных праздников КНДР, его также называют "Днем Солнца".

    Столкновение поездов в Вене

    Два поезда столкнулись в субботу в Вене на вокзале Вена-Майдлинг, девять человек получили травмы. Инцидент произошел около 16:30 по местному времени. Полиция сообщила, что пожарные освободили из вагонов 30 человек, жертв в результате столкновения нет.

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