Хроника 15 апреля: Благодатный огонь в Киеве, "День Солнца" в Пхеньяне, теракт в Алеппо

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Алеппо теракт унес жизни десятков беженцев, в Киеве протестовали против использования животных в цирковой индустрии, в зоне АТО продолжались обстрелы. Подробнее о главных событиях минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Благодатный огонь прибыл в Киев из Иерусалима

Благодатный огонь доставили в субботу в аэропорт Борисполь прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах.

Благодатный огонь сошел в часовне храма Гроба Господня в Иерусалиме в 14.23 по киевскому времени.

Делегация Украинской православной церкви в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины, присутствующим верующим.

Теракт в Алеппо: десятки погибших

В Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв. Жертвами теракта стали не менее 70 человек, около 130 человек ранены.

По предварительным данным, машина со смертником, которая подорвалась у стоянки автобусов, подъехала под видом перевозки продуктов питания. По другой версии, колонну обстреляли из тяжелых минометов.

Пожизненные стипендии пожарным-ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении пожизненных государственных стипендий работникам пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

В тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения погибли, 59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения.

Донбасс: обстрелы продолжаются

В зоне АТО продолжаются обстрелы, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушениях перемирия (очередной режим прекращения огня действует с 13 апреля).

Так, в пресс-центре спецоперации сообщили, что ВСУ зафиксировали 29 обстрелов своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки.

В свою очередь, в оперативном командовании непризнанной ДНР сообщили, что украинские силовики за минувшие сутки 49 раз нарушили режим прекращения огня, обстрелам подверглись 19 населенных пунктов республики.

"Согласно имеющимся данным, при обстрелах были повреждены два домостроения в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка и поселке Зайцево в северном пригороде Горловки. Информации о жертвах не поступало", — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Помощь Донбассу от Красного Креста

Четыре грузовика с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста пропустили в субботу пограничники Украины через пункт "Новотроицкое" на подконтрольную ополченцам территорию Донбасса. В грузовиках — продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

Митинг в Киеве: за цирк без животных

В парке Тараса Шевченко в Киеве в субботу прошла акция против использования животных в цирковой индустрии. Акция была приурочена к Международному Дню цирка. В ней приняли участие как активисты, так и просто неравнодушные граждане.

В третью субботу апреля во всем мире отмечается Всемирный день цирка (World Circus Day). В 2017 году этот день приходится на 15 апреля.

Запорожье: факельный марш националистов

Около 300 человек с факелами прошли в субботу по центру Запорожья маршем. По словам участников акции, они таким образом отметили 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.

Военный парад в Пхеньяне

В Пхеньяне в субботу прошел военный парад по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, деда нынешнего руководителя страны. Это один из главных национальных праздников КНДР, его также называют "Днем Солнца".

Столкновение поездов в Вене

Два поезда столкнулись в субботу в Вене на вокзале Вена-Майдлинг, девять человек получили травмы. Инцидент произошел около 16:30 по местному времени. Полиция сообщила, что пожарные освободили из вагонов 30 человек, жертв в результате столкновения нет.