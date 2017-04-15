Хроника 14 апреля: угроза ядерного удара, "список безвиза" для украинцев

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Руководство КНДР пригрозило США ядерным ударом и "тотальной войной", глава СНБО Турчинов заявил, что не жалеет о решении начать АТО в Донбассе, а объем торговли между Украиной и РФ значительно вырос.

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Умер заключенный, жестоко избитый "торнадовцем" в СИЗО

Заключенный, избитый экс-бойцом расформированной специальной роты милиции "Торнадо" Ильей Холодом, умер в Лукьяновском СИЗО в Киеве, Холоду грозит новый срок от 7 до 10 лет, сообщили СМИ со ссылкой на заместителя министра юстиции Юрия Маслака.

В БПП назвали "истинную" причину введения абонплаты за газ

Разделение стоимости газа и его транспортировки необходимо Украине для разбирательств с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, заявил народный депутата от БПП Иван Рыбак. Он отметил, что МВФ лишь предоставил рекомендации о введении абонплаты за распределение газа.

30 стран Европы: куда украинцы смогут ездить без виз

После введения Евросоюзом безвизового режима украинцы смогут посещать без виз 30 стран, которые входят в состав ЕС и Шенгенского пространства, говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Facebook. Также дипломаты в очередной раз напоминают, что безвизовый режим не дает право на работу.

Порошенко подписал закон об отмене печатей в бизнесе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями (регистрационный номер 4194). Закон исключает из законодательства требования об обязательном использовании печатей, независимо от их наличия у субъектов хозяйствования, а также возможность признания документа недействительным в связи с отсутствием оттиска печати.

Украина попала в десятку самых опасных стран мира

Украина входит в десятку самых опасных стран мира, свидетельствует рейтинг, составленный Всемирным экономическим форумом. Так, Украина заняла 127-е место в рейтинге из 136 стран. В десятку самых опасных стран также вошли Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадоре, Йемен и Колумбия. Самой безопасной страной в мире была признана Финляндия.

Турчинов не жалеет о решении начать АТО в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не жалеет о решении начать военную операцию в Донбассе, сказал он в интервью украинскому бюро BBC. По словам Турчинова, он не советовался ни с кем из западных партнеров Украины, в том числе с США, в вопросе начала военной операции.

ОБСЕ: ситуация в Донбассе похожа на болото, в котором погрязли сотни тысяч

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг назвал конфликт в Донбассе болотом, в котором застряло огромное количество жителей региона. Такое заявление он сделал на брифинге в Украинском кризисном медиа центре.

Захарченко заявил, что готов сесть за стол переговоров с Порошенко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, если он подтвердит готовность прекратить конфликт в Донбассе.

"Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Украины.

Объем торговли между Украиной и РФ значительно вырос

Оборот внешней торговли между Украиной и Россией за период январь-февраль составил 1,411 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ. Таким образом, оборот вырос на 35% в годовом выражении. Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-феврале осталась на уровне 1,8%.

Россия планирует ограничить экспорт в Украину углеводородов

Экспорт в Украину из РФ сжиженных углеводородных газов (СУГ) будет ограничен с 1 мая по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), сообщил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов на совещании с представителями нефтегазовых компаний.

Руководство КНДР пригрозило США ядерным ударом и "тотальной войной"

КНДР ответит ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США, обращаясь к участникам парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — основателя государства и деда нынешнего лидера страны, заявил вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе.

Он заявил, что "справедливое ядерное оружие раздавит американское", сообщило агентство Киодо.

Определена пятерка фаворитов Евровидения

Представитель Италии Франческо Габбани с песней "Occidentali's Karma" ("Карма Запада") возглавил список фаворитов Евровидения, которое пройдет в Киеве, сообщает ВВС со ссылкой на европейских букмекеров.

"Шансы украинской группы O.Torvald, к сожалению, призрачные — букмекеры дают ребятам место в третьей десятке. Но фронтмен Евгений Галич уже пообещал представить страну максимально достойно", — сообщает издание.

В Кремле прокомментировали неучастие России в Евровидении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет, что организаторы Евровидения оказались неспособны заставить Украину соблюсти правила проведения конкурса.

"Выразить сожаление. Выразить также сожаление с тем, что организаторы Евровидения оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.

Христиане отмечают Великую субботу перед Пасхой

В этом году последний день Великого поста перед светлой Пасхой — Великая суббота — приходится на 15 апрел. В этот день христиане вспоминают о пребывании Христа в гробу после распятия, когда Его душа сошла в ад, чтобы вывести из него праведников.