Украина тонет в "огульном" популизме. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Переговоры на высшем уровне и место в них Украины, судьба премьера Гройсмана и его Кабинета министров, а также опасный популизм на теме декоммунизации: об этом и многом другом шла речь во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.

Внешняя политика Трампа как продолжение внутренней

Главным событием недели стали встречи на высшем уровне: главы Государственного департамента США Рекса Тиллерсона сначала с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а после этого – с российским президентом Владимиром Путиным.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает прошедшие встречи "достаточно продуктивными: главное, что на этой встрече была снята угроза более жесткого противостояния, в том числе в гибридных военных формах". Второй результат, по мнению эксперта, это восстановление двустороннего формата между странами – "это хорошо, это продуктивно".

"В целом нынешнее обострение я связываю с внутриамериканскими проблемами, попыткой Трампа и его окружения отвлечь внимание от внутриамериканских проблем. … Попытка поиграть мускалами на российском и китайском фронте – это элемент внутриамериканской политической борьбы", – сказал политолог, добавив, что попытка оказалась удачной: рейтинги Трампа в США растут.

При этом, как ни парадоксально, договоренности между РФ и США вполне могут произойти, отметил Бортник: "задача Трампа – продавить внутреннюю американскую оппозицию", и сделать это можно страхом, который возник из-за напряжения между странами".

"Колоссально позитивные" итоги

США смягчили формулировки и риторику в целом в отношении России, заявил политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В целом же Тиллерсон зафиксировал американскую позицию, продолжил эксперт: "да, нужен минский процесс", правда, при этом глава Госдепа не упомянул об ответствености Украины за выполнение минских соглашений.

"В целом, (встреча) говорит о ясном желании – вот, уже произошло, дальше давайте не напрягать. Это колоссально позитивно", – сказал Погребинский.

То, что встречи вообще состоялись – "это замечательно, мы выдохнули немного", выразил мнение он.

"(Есть надежда), что будет что-то согласовано. На том фоне, что пока нет стратегии… УТрампа нет стратегии, я думаю, вообще ни в чем нет стратегии. На этом фоне Россия действует в Сирии, например, как хочет. У нее есть силовой ресурс, она его использует. И убавляет или увеличивает его, исходя из текущего российского понимания момента. Теперь Трамп тоже действует, как хочет. Но "чтобы между нами ничего не было такого, мы будем договариваться", – обрисовал свое видение политолог.

При этом он сообщил, что в разговоры о мирном урегулировании в Сирии не верит: "здесь будет силовое решение – хорошо, если с участием всех сторон"

"Дело идет к чисто силовому варианту разрешения событий. Большие игроки навяжут остальным такое решение, от которого они не смогут отказаться", – спрогнозировал Погребинский.

Большая игра РФ

У Трампа вообще нет никакой стратегии, никакой долгосрочной игры, плана в мировой политике, уверен политолог-международник, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин: это по определению делает невозможным и нежелательным для американского президента системное противодействие России.

По его мнению, позиция Трампа оставляет поле для договоренностей США и РФ.

"Надо смотреть не на громкие фразы. … Не хваля Путина и не критикуя Россию, Трамп не сказал ничего экстраординарного. (Не было) резких высказываний, которые нельзя было бы отыграть назад", – отметил эксперт.

Также он сообщил, что если бы не после встречи Тиллерсона с Лавровым не просматривалась какая-то договоренность, то не было бы и встречи главы Госдепа с Владимиром Путиным: "5 часов, проведенных Лавровым с Тиллерсоном, показали, что есть смысл поговорить".

"Москва услышала, что за действиями Трампа нет ничего больше, чем его желание решить внутренние проблемы, подкормить Пентагон, отстрелять ненужные Томогавки", – заявил Волошин.

Москва играет в большую игру, продолжил он, ей нужно договариваться с США: "даже если придется идти на уступки, нужно договориться с большим игроком", сказал политолог, добавив, что Россия без США не может решить вопрос Сирии, а США не может решить его без России.

"Начинается самое интересное"

Кроме этого Волошин отметил, что "Трамп берется за все, где можно что-то разбомбить".

"Трамп – как его средний избиратель: он понимает, что такое большая бомба, что такое шандарахнуть. Он обещал бомбить ИГИЛ – он его бомбит. Он не обещал его победить. … Это важно понимать – там нет никакой стратегии", – уверен политолог.

А разговоры о том, продолжил он, что Трамп теперь будет сдерживать Россию – это абсурд: "там просто некому этим заниматься".

Рейтинги американского президента сейчас растут, но демократы будут продолжать давить Трампа, прогнозирует Волошин: их конечная цель – импичмент, а сам Трамп понял, что "просто пострелять ракетами" – не решает его проблем.

"Сейчас начинается самое интересное: на каких условиях будут договариваться по Сирии", – сказал Волошин, добавив, что "до Украины дойдут летом".

Гройсман: уйти нельзя остаться

Другая тема недели – останется ли премьер Гройсман на своем посту, поскольку 14 апреля истекает иммунитет Кабинета министров.

“Мы видели пресс-конференцию Гройсмана, которую пытались назвать отчетом правительства. К сожалению, этого отчета не прозвучало. В этой пресс-конференции не было сравнительных характеристик, анализа кадровой политики, анализ побед и поражений – отчет как такой отсутствовал. Мы видели, как ведет себя Гройсман. Как человек, которому скучно, он не чувствует себя ответственым перед обществом. Он не чувствует нужды отчитываться перед обществом. Потому что он понимает, что его судьба зависит не от общественного мнения, а от того баланса, который сложился сегодня между финансово-политическими группами и властью", – рассказал Бортник.

Очевидно, что в ближайшие месяцы Гройсману ничего не угрожает, считает политолог: отсутствует альтернатива, человек, который способен организовать под себя голосование в парламенте, отправить в отставку Гройсмана и назначиться самостоятельно, либо же группа, которая может выдвинуть кого-то на этот пост.

"В то же время в органах власти идут два процесса. Во-первых, кристаллизация: когда из власти выбрасываются фигуры, которые или сегодня потеряли поддержку президента, премьер-министра, акционеров со стороны "Народного фронта", или которые были выдвинуты туда младшими партнерами по коалиции, неформальными партнерами по коалиции или индивидуальными олигархами. Именно поэтому произошла ситуация с Насировым, с Билоусом, атака, которая пошла на антимонопольный комитет. Первый процесс — концентрация власти в руках полутора групп – группа президента и остатки влияния "Народного фронта", – сообщил эксперт.

И второй процесс, отметил политолог, это попытка "уменьшить токсически вес этого правительства: именно с этим связано заявление об отставках (главы НБУ) Гонтаревой, (главы НКРЭКУ) Вовка".

"Возможно, власть уже начинает подготовку если не к досрочным, то к срочным выборам, которые должны состояться в 2019 году. … Наиболее остро стоит вопрос министра энергетики, инфраструктуры, аграрной политики, министра культуры. Я ожидаю дальнейших отставок. Конечно, отставка Гройсмана невероятна, но, скорее всего, правительство переформатируют, и президент обменяет Гройсмана на что-то более ценное – на стабильность или политические перспективы", – спрогнозировал Бортник, добавив, что Гройсман так и не стал полноценным самостоятельным политическим игроком.

Минский тупик… Новый формат?

Также эксперты обсудили судьбу минского мирного процесса по Донбассу.

“Пройдена точка невозврата, когда (пресс-секретарь Владимира Путина – Ред.) Песков уже сказал, что похоже, с ним ничего не получается. Песков сказал, с разрешения Владимира Владимировича, что этот процесс зашел в тупик. Что это означает? Что будет поиск какого-то дальнейшего варианта решений", – отметил Михаил Погребинский.

По его словам, Украина должна быть заинтересована в том, чтобы "американцы с россиянами договаривались – чтобы Россия вела себя сдержанно (по отношению к Украине)".

Минский процесс – пока что далеко не ключевой в диалоге между США и РФ, уверен Руслан Бортник.

"Вот между ЕС и РФ минский процесс может быть одним из ключевых. Я возлагаю большие надежды на приезд Меркель. Возможно, будут какие-то подвижки, но надежд мало. К сожалению, серьезный прорыв в минском процесс возможен только в результате эскалации – политической и военной (как было с "Минском-1" и "Минском-2" – Ред.)", – заявил эксперт.

"Отмена советских законов будет означать отмену Украины"

Бортник прокомментировал инициативу мэра Киева Виталия Кличко о переименовании Проспекта Победы в столицы, назвав это "диким примитивным пиаром".

"Все это пиар на очень узкой прослойке правых радикалов, которая, несмотря на то, что в обществе это 20-30% населения, среди голосующих – это уже половина, а среди митингующих – наверное, две трети", – сообщил эксперт.

Сегодня все политические силы этого лагеря в той или иной мере заинтересованы пиарится на праворадикальном электорате, добавил он.

"Более того, этот пиар во многом отвлекает внимание. … Вместо ремонта Проспекта Победы поговорим о его переименовании. Это все дикий пиар с элементами манипулирования, обмана общества, отвлечения его внимания", – заявил политолог.

И еще одна "отменная" инициатива – "отмена всех советских законов", которая будет означать "отмену Украины", сказал Бортник: потому что к решениям советских органов относится и декларация Независимости, и Акт провозглашения Независимости, и документы о создании ООН, и документы о принятии Крыма, и документы о принятии Украиной Закарпатья в свой состав, даже документы о принятии Львова и всей Западной Украины – все эти решения принимал Верховный Совет УССР.

"(Отмена советских законов) будет означать юридический коллапс нашей государственности", – сообщил политолог.