Бороздя просторы Вселенной. Украине есть чем гордиться в космонавтике

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Топ успехов Украины

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.

Однако в Украине этот день предложили декоммунизировать. С такой инициативой выступил вице-премьер Вячеслав Кириленко на заседании Кабинета министров. Он заявил, что в Украине необходимо перенести День космонавтики с 12 апреля на другую дату – например, на 19 ноября, чем вызвал немалый резонанс в обществе. Раскритиковал эту инициативу и первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

"Гагарина никем не заменить. Это действительно 12 апреля началась новая эра в истории человечества. Это всемирный праздник. И то, что полетел Юрий Гагарин, это советский человек, но это впервые в истории человечества и от этого никуда не деться", — заявил он.

В целом в Украине День космонавтики любят, так как всё-таки есть, чем гордиться. Хотя большинство достижений в космической сфере и остаются наследием СССР.

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После провозглашения независимости, на территории страны остались 130 предприятий ракетно-космической отрасли промышленности СССР (конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, производственные объединения, испытательные центры и другое).

Если верить Государственному космическому агентству (ГКАУ), около 10% всех ракетных запусков в мире так или иначе связаны с украинскими предприятиями.

Украинец Леонид Каденюк в космосе

Леонид Каденюк стал первым космонавтом с украинским паспортом, который побывал в космосе. Он совершил полет на американском шаттле "Колумбия" с 19 ноября по 5 декабря 1997 года в качестве специалиста по полезной нагрузке.

Украинское фото Леонид Каденюк

Среди других членов команды были астронавты из США (Кевин Крегель, Стивен Линдси, Уинстон Скотт, Калпана Чавла) и один из Японии (Такао Дои). Команда провела в космосе 15 суток и 16 часов. Целью полета был научный эксперимент – команда выводила на орбиту и возвращала научный спутник SPARTAN-201-4.

Четвертая в мире по ракетостроению

Украина – одна из немногих стран мира, которая имеет замкнутый цикл ракетостроения, начиная с ракетного топлива, заканчивая готовыми корпусами, ракетами-носителями и космическими аппаратами.

За годы независимости два крупнейших предприятия – КБ "Южное" и "Южный машиностроительный завод" создали и выпустили немало ракет, двигателей и комплектующих. За время независимости украинскими ракетами было совершено 148 пусков. Ракеты стартовали с космодромов Плесецк, Байконур, Уоллопс, платформы "Морской старт". На орбиту было выведено порядка 300 космических аппаратов по заказу разных стран мира.

Ракета-носитель "Днепр"

Ракета-носитель была построена на базе мощнейшей баллистической ракеты "Сатана" (РС-20) в 1999 году российско-украинскими предприятиями.

Ракета предназначена для оперативного, высокоточного выведения на орбиты с высотами 300-900 км одного или группы космических аппаратов. "Днепр" имеет стартовую массу 211 т, длину 34 м, диаметр 3 м и способна вывести на орбиту высотой 300-900 км космический аппарат или группу спутников различного назначения стартовой массой до 3,7 т. Один запуск "Днепра" стоит около 18 млн евро.

Первый пуск ракеты-носителя "Днепр" состоялся 21 апреля 1999 года. С 1999 по 2015 год было выполнено 22 пусков, с помощью которых на орбиту вывели более 140 космических аппаратов более чем 20 стран.

Спутники "Сич"

За годы независимости Украина запустила в космос три спутника для дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства — "Сич-1", "Сич-1М", "Сич-2".

"Сич-1" был запущен в 1995 году с российского космодрома Плесецк. Он работал до 14 декабря 2001 года и предназначался для наблюдения за поверхностью планеты с орбиты в интересах хозяйственной деятельности и проведения научных экспериментов.

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В 2004 году с этого же космодрома была запущена его улучшенная версия "Сич-1М". Это был первый международный научный проект, возглавлявшийся украинскими специалистами.

из открытых источников Космический аппарат "Сич-2" на фоне Земли

В 2011 году с пусковой базы "Ясный" в России был запущен "Сич-2", предназначенный для космического зондирования Земли в оптическом и среднем инфракрасных диапазонах.

Спутник был выведен на орбиту в августе 2011 года, но в декабре 2012 года связь с ним была потеряна.

За то время, что "Сич-2" находился на орбите, он успел произвести и отправить первые снимки на Землю.

Ракета "Циклон"

Трехступенчатая ракета-носитель была разработана в 60-х годах, а в эксплуатации находится с 1980-х годов. Построена за классической схемой "тандем" и все ее ступени соединены последовательно.

Ракета обеспечивает вывод космических аппаратов массой до 4 тонн на высоту от 150 до 10 тысяч километров.

В 1995 году ею был выведен на орбиту первый космический аппарат "Сич-1" под юрисдикцией Украины.

Последний запуск ракеты состоялся в 2010 году. После этого была разработан улучшенный вариант — "Циклон-4", который должен был быть построен и запущен в Бразилии. К апрелю 2011 года Украина вложила в проект 100-150 миллионов долларов, в то время как его полная стоимость оценивалась в 488 миллионов долларов.

Однако в апреле 2015 года Бразилия заявила о прекращении своего участия в проекте.

Сейчас Украина рассматривает возможность перенесения стартового комплекса ракеты из Бразилии в США.

Ракета-носитель "Зенит"

Универсальный космический ракетный комплекс "Зенит" предназначен для оперативного и массового запуска космических аппаратов. Обладая экологической чистотой, ракета-носитель исключает вредное воздействие на природную среду.

РКН "Зенит-3SL" эксплуатируется в составе ракетно-космического комплекса "Морской старт" (Sea Launch), используемого международной компанией Sea Launch для предоставления пусковых услуг.

Первый пуск состоялся 28 марта 1999 г. Всего было осуществлено 36 пусков, из них 33 – успешных.

Микроспутник MC-1

Первый украинский микроспутник, который является экспериментальным и служит, в основном, для отработки космической платформы.

из открытых источников Микроспутник MC-1

Первый запуск был произведен 26 декабря 2004 года совместно со спутником "Сич-1М" ракетой-носителем "Циклон-3".

Украинские компоненты в ракетах других стран

В Украине также были разработаны и произведены первая ступень для американской ракеты-носителя Antares и двигатель для европейской ракеты-носителя Vega.

Antares – это ракета-носитель среднего класса, предназначенная для отправки в космос груза весом до 7 тонн.

Vega — ракета-носитель легкого класса, которая использует украинский двигатель РД-843. Она предназначена для вывода на околоземную орбиту грузов весом 300-1500 килограммов. Запускается с космодрома Куру в Гвианском космическом центре.

КБ "Южное" получило этот проект в 2004 году в рамках контракта с итальянской компанией Avio. Спустя 6 лет прошли первые квалификационные испытания, а в 2010 году проект был реализован.

По материалам из открытых источников интернет