Встреча глав МИД V4 и стран Восточного партнерства в Варшаве. Итоги

Владимир Матвеев, обозреватель

"Восточное партнерство" должно стать одним из приоритетов Европейского союза", говорится в резолюции министров иностранных дел Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства", встреча которых состоялась 12 апреля в Варшаве, передает radiopolsha.pl.

На встрече главы МИД стран Вышеградской группы и Восточного партнерства обсудили проблемы развития инфраструктуры и энергетики, а также вопросы безопасности.

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В переговорах также приняли участие министры иностранных дел Хорватии, Эстонии, Румынии и Швеции и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

Итоговый документ был обнародован Министерством иностранных дел Польши. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подчеркнул, что "Восточное партнерство" является важным фактором стабильности и экономического развития в регионе, передает radiopolsha.pl министра.

Комиссар ЕС Йоханнес Хан, в свою очередь, отметил, что "Восточное партнерство" важно не только для постсоветских стран, которые в него входят, но и для всего Евросоюза. Он сказал, что "чрезвычайно важно создавать стабильность в регионе, чтобы здесь царили мир и процветание, чтобы у людей были возможности и перспективы".

"Брюссельская декларация должна отражать различные стремления стран Восточного партнерства и предусматривать перспективу членства для заинтересованных в нем стран, а также содержать амбициозную повестку дня для Восточного партнерства на длительную перспективу", говорится в резолюции.

Главы МИД Польши, Словакии, Чехии и Венгрии в обнародованной резолюции высказались за предоставления перспектив членства в ЕС тем странам Восточного партнерства, которые в этом заинтересованы. Министры также назвали ключевой задачей для отношений с Евросоюзом Грузии, Молдовы и Украины имплементацию ими соглашений об ассоциации, включая положения о свободной торговле.

По данным пресс-службы МИД Украины, в ходе пленарного заседания на тему развития транспортных сетей между странами ЕС и Восточного партнёрства украинский министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что вопрос развития сообщений (interconnectivity) следует рассматривать в более широком контексте, "поскольку это не только вопрос транспорта, а и поставок энергоносителей и обеспечения энергетической безопасности, осуществление эффективного совместного пограничного и таможенного контроля, либерализации визового режима, а также отмены платы за роуминг".

Во время встречи Климкина с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе, стороны, согласно заявлению пресс-службы, "подтвердили преданность политике поддержки суверенитета и целостности Украины и Грузии" и осудили "агрессивную политику РФ".

Климкин считает, что неотъемлемым элементом развития сообщений должно стать гарантирование их безопасности. В этом контексте украинский министр, согласно пресс-службе МИДа, привлек внимание к действиям РФ, направленным, по его мнению, на блокирование транзита украинских товаров в страны Азии, и подчеркнул недопустимость реализации "политически мотивированных проектов, в частности "Северного потока-2".

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Собравшиеся в Варшаве министры сфокусировали внимание на особой важности развития транспортных и инфраструктурных взаимосвязей между ЕС и странами Восточного партнёрства.

В этом контексте, главы МИД Польши и Азербайджана – Витольд Ващиковский и Эльмар Мамедъяров – во время встречи в Варшаве обсудили проект "Южного газового коридора", который призван диверсифицировать источники поставок газа в ЕС.

Как отметил Эльмар Мамедъяров, Азербайджан хочет принимать участие в инфраструктурных проектах между тремя морями: Балтийским, Черным и Каспийским. Согласно radiopolsha.pl, он подчеркнул, что Польша является "очень важным направлением".

Одновременно со встречей "четверки" в Варшаве, президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в видеообращении к участникам IV международного форума Caspian Energy 2017, проходящего в среду в Баку, сказал, что проект "Южный газовый коридор" является жизненно важным элементом Европейского энергетического союза, сообщает trend.az.

Шевчович добавил, что Азербайджан очень важен с точки зрения энергетической диверсификации Европы. Напомним, что на саммите в Польше 15 октября 2016 года Шевчович заявил, что сохранение транзита газа через Украину является стратегическим интересом региона и важной частью общей стратегии газового рынка Европы.

Газ из Азербайджана в рамках "Южного газового коридора" должен быть направлен в Евросоюз через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании и далее через Адриатическое моря в Италию. Этот "коридор" состоит из ряда частей. Брюссель и ряд стран ЕС в рамках этого проекта видят возможности для диверсификации поставок газа и укрепления переговорных позиций с Россией.

Ранее Шевчович заявлял, что достигнут прогресс по всем ключевым проектам внутри "Южного газового коридора" — вторая стадия разработки азербайджанского газового месторождения "Шах-Дениз", расширение Южнокавказского трубопровода, строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и ТAP, после завершения которых ожидается, что газ начнет поступать к 2019 году в Турцию и 2020-у в ЕС", цитирует Шефчовича trend.az.

Справка: "Восточное партнерство является политической инициативой, которая направлена на сближение шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины — с Европейским союзом. Эта инициатива представляет собой восточное измерение Европейской политики соседства (ЕПС).

"Восточное партнерство" стало способом предложить постсоветским странам модель отношений, в которой ЕС в обмен на консультации и финансовую помощь получал рынки сбыта и ресурсы стран Восточной Европы и Южного Кавказа, а также инструмент в борьбе за цены на энергоресурсы с Россией.