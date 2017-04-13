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    Аналитика и комментарии

    Встреча глав МИД V4 и стран Восточного партнерства в Варшаве. Итоги

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    Главы МИД V4 и стран "Восточного партнерства" подчеркнули важность развития транспортных и инфраструктурных взаимосвязей между Евросоюзом и странами "Восточного партнёрства", отметив, что оно должно стать одним из приоритетов Евросоюза.
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    Владимир Матвеев, обозреватель

    "Восточное партнерство" должно стать одним из приоритетов Европейского союза", говорится в резолюции министров иностранных дел Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства", встреча которых состоялась 12 апреля в Варшаве, передает radiopolsha.pl.

    На встрече главы МИД стран Вышеградской группы и Восточного партнерства обсудили проблемы развития инфраструктуры и энергетики, а также вопросы безопасности.

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    В переговорах также приняли участие министры иностранных дел Хорватии, Эстонии, Румынии и Швеции и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

    Итоговый документ был обнародован Министерством иностранных дел Польши. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подчеркнул, что "Восточное партнерство" является важным фактором стабильности и экономического развития в регионе, передает radiopolsha.pl министра.

    Комиссар ЕС Йоханнес Хан, в свою очередь, отметил, что "Восточное партнерство" важно не только для постсоветских стран, которые в него входят, но и для всего Евросоюза. Он сказал, что "чрезвычайно важно создавать стабильность в регионе, чтобы здесь царили мир и процветание, чтобы у людей были возможности и перспективы".

    "Брюссельская декларация должна отражать различные стремления стран Восточного партнерства и предусматривать перспективу членства для заинтересованных в нем стран, а также содержать амбициозную повестку дня для Восточного партнерства на длительную перспективу", говорится в резолюции.

    Главы МИД Польши, Словакии, Чехии и Венгрии в обнародованной резолюции высказались за предоставления перспектив членства в ЕС тем странам Восточного партнерства, которые в этом заинтересованы. Министры также назвали ключевой задачей для отношений с Евросоюзом Грузии, Молдовы и Украины имплементацию ими соглашений об ассоциации, включая положения о свободной торговле.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
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    По данным пресс-службы МИД Украины, в ходе пленарного заседания на тему развития транспортных сетей между странами ЕС и Восточного партнёрства украинский министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что вопрос развития сообщений (interconnectivity) следует рассматривать в более широком контексте, "поскольку это не только вопрос транспорта, а и поставок энергоносителей и обеспечения энергетической безопасности, осуществление эффективного совместного пограничного и таможенного контроля, либерализации визового режима, а также отмены платы за роуминг".

    Во время встречи Климкина с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе, стороны, согласно заявлению пресс-службы, "подтвердили преданность политике поддержки суверенитета и целостности Украины и Грузии" и осудили "агрессивную политику РФ".

    Климкин считает, что неотъемлемым элементом развития сообщений должно стать гарантирование их безопасности. В этом контексте украинский министр, согласно пресс-службе МИДа, привлек внимание к действиям РФ, направленным, по его мнению, на блокирование транзита украинских товаров в страны Азии, и подчеркнул недопустимость реализации "политически мотивированных проектов, в частности "Северного потока-2".

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    Собравшиеся в Варшаве министры  сфокусировали внимание на особой важности развития транспортных и инфраструктурных взаимосвязей между ЕС и странами Восточного партнёрства.

    В этом контексте, главы МИД Польши и Азербайджана – Витольд Ващиковский и Эльмар Мамедъяров – во время встречи в Варшаве обсудили проект "Южного газового коридора", который призван диверсифицировать источники поставок газа в ЕС.

    Как отметил Эльмар Мамедъяров, Азербайджан хочет принимать участие в инфраструктурных проектах между тремя морями: Балтийским, Черным и Каспийским. Согласно radiopolsha.pl, он подчеркнул, что Польша является "очень важным направлением".

    Одновременно со встречей "четверки" в Варшаве, президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в видеообращении к участникам IV международного форума Caspian Energy 2017, проходящего в среду в Баку, сказал, что проект "Южный газовый коридор" является жизненно важным элементом Европейского энергетического союза, сообщает trend.az.

    Флаг Украины
    Украинское фото
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    Шевчович добавил, что Азербайджан очень важен с точки зрения энергетической диверсификации Европы. Напомним, что на саммите в Польше 15 октября 2016 года Шевчович заявил, что сохранение транзита газа через Украину является стратегическим интересом региона и важной частью общей стратегии газового рынка Европы.

    Газ из Азербайджана в рамках "Южного газового коридора" должен быть направлен в Евросоюз через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании и далее через Адриатическое моря в Италию. Этот "коридор" состоит из ряда частей. Брюссель и ряд стран ЕС в рамках этого проекта видят возможности для диверсификации поставок газа и укрепления переговорных позиций с Россией.

    Ранее Шевчович заявлял, что достигнут прогресс по всем ключевым проектам внутри "Южного газового коридора" — вторая стадия разработки азербайджанского газового месторождения "Шах-Дениз", расширение Южнокавказского трубопровода, строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и ТAP, после завершения которых ожидается, что газ начнет поступать к 2019 году в Турцию и 2020-у в ЕС", цитирует Шефчовича trend.az.

    Справка: "Восточное партнерство является политической инициативой, которая направлена на сближение шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины — с Европейским союзом. Эта инициатива представляет собой восточное измерение Европейской политики соседства (ЕПС).

    "Восточное партнерство" стало способом предложить постсоветским странам модель отношений, в которой ЕС в обмен на консультации и финансовую помощь получал рынки сбыта и ресурсы стран Восточной Европы и Южного Кавказа, а также инструмент в борьбе за цены на энергоресурсы с Россией.

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