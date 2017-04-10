О чем пишут в мире: теракты в церквях Египта, новые санкции против РФ

РИА Новости Украина

Теракты в церквях Египта. Передовицы мировых СМИ (New York Times, Wall Street Journal, Guardian, Times и другие) заняли события в Египте, где в христианских церквях в воскресенье произошли два взрыва с разницей в несколько часов.

По данным СМИ, жертвами терактов стали порядка 50 человек – данные разнятся у некоторых газет. В главной церкви египетского города Танта взрыв произошел утром. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии.

Многие издания отмечают, что взрывы произошли в день, когда христиане мира отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

NYT пишет, что воскресенье стало одним из самых беспощадных дней насилия против христиан Египта за последние десятилетия. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Новые санкции против России. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен потребовать от глав МИД стран "Большой семерки" ужесточения санкций в отношении России. Об этом пишет газета Times.

Джонсон хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала совместное заявление, согласно которому Россия будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны, отмечает издание. В случае отказа со стороны Москвы последуют новые санкции в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией вокруг Украины, пишет газета.

Этот документ уже подготовлен для встречи глав МИД G7 в Италии. Джонсон отменил планировавшийся на 10 апреля визит в Москву, заявив, что его приоритет в данный момент – подготовка к встрече G7.

Задержание российского подростка в Норвегии. Издания (Guardian, Independent, Wall Street Journal и другие) пишут о задержании подростка из РФ, подозреваемого по делу о бомбе, найденной в столице Норвегии.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала молодого человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Семнадцатилетний подросток был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв предмета.

Как сообщили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Издание Wall Street Journal пишет, что молодой человек находился в статусе просителя убежища. Причины этого поступка пока неясны, добавили в полиции.

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Полиция находится в повышенной боевой готовности после инцидента в столице другой скандинавской страны – Швеции, где грузовик въехал в толпу и погибли 4 человека, отмечают издания.

Тиллерсон и другие о России и Сирии. Американские издания (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times) дают оценку последним комментариям высокопоставленных чиновников США по поводу сирийского кризиса.

Чиновники выступили с критикой РФ, также обрушившись на президента Сирии Башара Асада, усилив градус напряженности в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву на этой неделе, пишет издание Wall Street Journal.

Споры США и РФ вокруг Сирии в то же время являются лишь одной из тем, среди которых визит Тиллерсона рассматривается как "потенциально первый шаг" по пересмотру подходов сторон по этой проблеме, отмечает газета.

Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер также заявил, что у России появилась возможность провести переоценку своих действий по сирийскому вопросу, отмечает газета Washington Post.

Издание New York Times пишет, что Тиллерсон занял жесткую позицию по отношению к РФ. Представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США рассчитывают получить от России ответы на вопросы о наличии в Сирии химического оружия после сообщений о химатаке в провинции Идлиб.

Столкновение электрички и поезда в Москве. В субботу на западе Москвы столкнулись поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности Parisien, Point, Soir, Mirror, Sun.

Сообщается, что имевшаяся версия об экстренном торможении для предотвращения наезда на пешехода пока не подтверждается, проверяются все возможные версии аварии. Как пишет Sun со ссылкой на очевидца, "поездная бригада старалась разрешить проблему, но поезд начал катиться с горы".

Очевидец сообщил, что пассажиры бегали по вагону и в этот момент все, кто был на ногах "свалились на пол".