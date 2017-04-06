В Украине остановили ТЭС. Хватит ли электричества стране?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Цепная реакция

Накануне стало известно, что Приднепровская и Трипольская ТЭС приостановили работу, чтобы накопить антрацит. Последние дни до остановки ТЭС работали только одним блоком.

"Из-за блокады поставок угля из Донбасса сегодня в 00.00 остановлена ДТЭК Приднепровская ТЭС. Станция смогла максимально экономично использовать имеющийся остаток угля, чтобы работать как можно дольше и обеспечить теплом жителей левобережной части Днепра до наступления устойчивой теплой погоды", — сказано в сообщении.

По данным компании, на 5 апреля на складе Приднепровской ТЭС оставалось около 30 тысяч тонн угля как минимально необходимый резервный запас топлива.

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При этом, по словам директора ПдТЭС Сергея Дегтяренко, уже законтрактована партия угля из ЮАР. "К сожалению, поставки проектного угля из Донбасса остановлены вследствие блокады. Покупать импортный уголь из ЮАР, Австралии сложно с логистической точки зрения, кроме того, такое топливо нельзя купить быстро. Период доставки – два месяца. Отдельный вопрос – стоимость топлива. Предложения на импортный уголь соответствующего требованиям качества сейчас находится в диапазоне 110-115 долларов за тонну с доставкой на станцию", — сообщил он.

По данным Минэнерго, 3 апреля на складах Трипольской ТЭС находилось 36,8 тыс. тонн антрацитового угля.

Трипольская ТЭС является крупнейшей в Киевской области и одной из крупнейших в Украине. Электроэнергия с Трипольской ТЭС поступает, прежде всего, потребителям Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Начиная с февраля 2017 года, руководство ДТЭК Приднепровской ТЭС неоднократно заявляло о критической ситуации с углем, запас которого не пополнялся в связи с транспортной блокадой Донбасса. В этот период станция перешла на работу минимальным составом, чтобы не оставить жителей левобережной части Днепра без тепла в домах.

На очереди — Змиевская и Криворожская ТЭС

В четверг, 6 апреля, приостановит работу Змиевская теплоэлектростанция (ТЭС), которая находится в Харьковской области и обеспечивает электроэнергией, кроме этого региона, еще Полтавскую и Сумскую.

"Завтра будет остановлена Змиевская ТЭС. Нам хватает мощности", — анонсировал глава Минэнерго Игорь Насалик.

По его словам, приостановка ТЭС связана с избыточными мощностями в системе.

Также Криворожская ТЭС может прекратить работу с 11 апреля из-за дефицита антрацитового угля в рабочем режиме, предупредил и.о. главы ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в Facebook.

"Диспетчер "Укрэнерго", получив график с нулевой нагрузкой Трипольской ТЭС, дал стандартную команду на остановку энергоблоков станции. Аналогичная ситуация имеет место на Змиевской ТЭС и Криворожской ТЭС, также работающих на угле антрацитовой группы", - заявил Ковальчук.

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В целях экономии

Власти уверяют, что ощутимых последствий потребители не почувствуют от остановки ТЭС, так как отопительный сезон уже завершен. Это лишь вынужденные меры для экономии угля антрацитовой группы.

В то же время в случае возникновения внештатной ситуации энергоблоки будут оперативно включены в работу, заверяют в Минэнерго.

"Станции остановили работу, потому что в связи с завершением отопительного сезона им необходимо сэкономить антрацит, который там остался, и начать накопление запасов угля за счет импорта для нового отопительного сезона. Кроме того, сейчас нет острой необходимости в работе этих станций, потому что электроэнергии в балансе достаточно", — сообщили в Минэнерго.

В свою очередь глава Минэнерго Игорь Насалик заверил, что ограничений энергоснабжения из-за остановки ТЭС не будет.

"Отключать электроэнергию не будут по всей Украине", - заявил Насалик РБК-Украина.

По его словам, ТЭС могут быть обратно подключены к единой энергосистеме Украины уже в середине мая.

"Я думаю, что они (ТЭС – Ред.) включатся в средине мая", — сказал Насалик.

Он добавил, что такая необходимость продиктована увеличением нагрузки на объединенную энергосистему с приходом лета из-за начала работы систем кондиционирования.

Мнения

В то же время эксперты настроены не так уж оптимистично. По их мнению, украинской власти не удастся долго экономить на приостановке работы ТЭС и придется решать проблему с поставками антрацита. При этом многие сомневаются, что остановка ТЭС пройдет безболезненно для потребителей.

"Период простоя должны использовать, чтобы накопить уголь к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме. — Если оно не поступает, это вопрос времени. Надо решить этот вопрос. Все равно без антрацита не обойдешься. Модернизации хватит на месяцы. Должны где-то найти антрацит. Другого выхода просто нет на ближайший год", — считает эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов обращает внимание на то, что если останавливаются крупные теплоэлектростанции, то отключается теплоснабжение и горячее водоснабжение, а это затронет промышленные и социально значимые предприятия.

"Ситуация серьезная, и она может усугубиться. Если останавливаются две такие крупные теплоэлектростанции, то отключается теплоснабжение и горячее водоснабжение со всеми вытекающими неприятными последствиями, которые затронут и промышленные предприятия, и школы, и больницы, и жилые дома", – сказал Хазанов в эфире радио Sputnik.

К тому же, по мнению эксперта, остановка ТЭС не поможет существенно сэкономить.

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"По имеющимся данным на 3 апреля, запасы угля в Украине составляли порядка 1,8 млн тонн. Если учесть, что украинские теплоэлектроцентрали должны в нормальном режиме сжигать порядка 100 тысяч тонн угля в день, то этого запаса хватило бы на 18 дней. Если они будут "растягивать", то этого запаса хватит максимум на три недели. Особой экономии нет. А вот негативное влияние на энергетику, промышленность будет – произойдет цепная реакция, остановятся предприятия, металлургические комбинаты. И если так дело пойдет, то, по оценкам, без работы останутся порядка 100 тысяч человек", – прогнозирует он.

По материалам из открытых источников интернет