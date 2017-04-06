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    Аналитика и комментарии

    Остановка ТЭС и дефицит угля. Землянский о том, чего ждать завтра

    (обновлено: )63541
    До летнего пика потребления электроэнергии можно спокойно говорить, что никакого ее дефицита не ожидается, отмечает эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский: сейчас основную нагрузку взяли на себя гидроэлектростанции.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Приднепровская и Трипольская в среду, 5 апреля, теплоэлектростанции остановили свою работу. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объяснило остановку двух теплоэлектростанций (ТЭС) в стране завершением отопительного сезона и необходимостью экономии угля антрацитовой группы.

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    "Станции остановили работу, потому что в связи с завершением отопительного сезона им необходимо сэкономить антрацит, который там остался, и начать накопление запасов угля за счет импорта для нового отопительного сезона. Кроме того, сейчас нет острой необходимости в работе этих станций, потому что электроэнергии в балансе достаточно", – сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

    Кроме этого, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что 6 апреля приостановит работу Змиевская теплоэлектростанция (ТЭС), которая находится в Харьковской области и обеспечивает электроэнергией, кроме этого региона, еще Полтавскую и Сумскую.

    "Нам хватает мощности", – заявил в комментарии РБК-Украина глава Минэнерго.

    По его словам, приостановка ТЭС связана с избыточными мощностями в системе.

    Контрольная точка — летний пик

    Чем остановка ТЭС грозит Украине? И хватит ли в связи с этим в стране электричества? На эти вопросы РИА Новости Украина ответил эксперт в сфере энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

    По его информации, "ничего страшного не произошло": действительно существует избыток мощности, действительно генерации хватает.

    "Но что ДТЭК в этом случае несет экономические потери из-за отсутствия антрацитового угля – да, факт. Остановлены они (ТЭС) по причине дефицита – да, тоже является фактом. Выходить будут за счет импорта. Скорее всего, что в следующий отопительный сезон балансировка будет происходить за счет того, что у нас падает потребление – из-за падения экономики.

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    То же самое, что произошло с газом: когда мы прогнозировали объемы, которые закачиваются в ПХГ, нужно было учитывать тот факт, что таким тарифом довели население по газу. А по электроэнергии экономическая ситуация привела к тому, что промышленность просто "лягла", – рассказал эксперт.

    Он также ответил на вопрос, ждут ли украинцев веерные отключения электричества и отсутствие горячей воды.

    "По крайней мере, до летнего пика мы можем абсолютно спокойно говорить о том, что у нас никакого дефицита электроэнергии не ожидается. Ближе к летнему пику – будем смотреть. Сейчас нагрузку на себя взяли ГЭС. Если посмотреть структуру, там 15-17% объема произодства – это гидроэлектростанции. Паводок, вода, все хорошо – избыток мощности, всего хватает", – подытожил Землянский.

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