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    Соцсети: узаконить двойное гражданство… А что, и такое в Украине возможно?

    (обновлено: )6
    Венгрия хочет двойное гражданство для этнических венгров Украины. А вот президент Порошенко выражает обеспокоенность такими заявлениями венгерских чиновников. А что же выражают по этому поводу коренные украинцы, и что пишут об этом в соцсетях?
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер Венгрии Виктор Орбан
    пресс-служба президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах конгресса Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте в четверг, 30 марта, обсудили вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм, проживающим в Украине, пишет издание Hungary Today. Согласно данным переписи 2001 года, в Украине насчитывалось 156 тысяч этнических венгров, в основном они проживают в Закарпатской области, граничащей с Венгрией.

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    Не так давно вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что выживание венгерских общин за границей зависит от их способности достичь прогресса в получении автономии в составе страны, где они постоянно проживают. МИД Украины заявил, что удивлен заявлением Шемьена и вызвал посла Венгрии. Порошенко во время встречи с Орбаном выразил обеспокоенность такими заявлениями венгерских чиновников.

    А вот украинцы на выражения не поскупились, особенно в соцсетях: "Гарант понимает, что за этим автоматически последует требование такой же меры для русских украинцев? Думаю, для режима куда безопаснее будет легализовать национально-культурные автономии. Но в общем вопрос многонациональной Украины давно назрел и данные переговоры показывают, что его придется решать". "Почти у всех депутатов по 2-3 паспорта, а холопам низзя… Двойные стандарты", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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