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    Die Presse: большой исход российских банков из Украины

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (226)

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    Украина вытесняет из страны банки с российским государственным капиталом, пишут мировые СМИ, размышляя над тем, не является ли такой шаг продолжением противостояния между Киевом и Москвой, но только новыми, совершенно иными методами?
    Сбербанк России
    RIA News Глеб Котов | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "У войны много обличий. Если она ведется в банковском секторе, то филиал банка может закрыться всего за одну ночь. Так произошло недавно с отделением российского "Сбербанка", расположенным в украинской столице. Местные националисты или проплаченные подстрекатели возвели стену вокруг офиса банка, заблокировав таким образом его работу", – пишет австрийская газета Die Presse

    "Во вторник они ушли. Незадолго до этого стало известно, что "Сбербанк", государственный российский банк, крупнейший в стране, все же нашел покупателей для своей "дочки" – белорусский консорциум, принадлежащий окружению бизнесмена Саида Гуцериева, и латвийский Norvik Banka", – говорится в статье. 

    Валерия Гонтарева
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Действительно ли речь идет о настоящей продаже или о формальной смене вывески, станет скоро понятно, рассказал изданию иностранный банковский менеджер в Украине. В конце концов, британский подданный Гуцериев является сыном российского нефтяного миллиардера Михаила Гуцериева, напомнило издание.

    Отскок произошел

    "Как бы то ни было, "Сбербанк" – шестой по величине банк в Украине – ушел. То, что уход российских государственных банков из Украины желателен, Украина недвусмысленно сигнализировала еще в середине марта. Конкретно им было запрещено переводить капитал в свои материнские компании за границей», – говорится в публикации.

    Таким образом, уход "Сбербанка" стал только началом масштабного исхода российских государственных банков, отмечается в статье. Все они уже ведут переговоры о продаже, сообщила заместитель председателя Национального банка, Екатерина Рожкова

    "Поиск покупателей ведется активным образом, подтвердил и участник рынка. И происходит это уже на протяжении некоторого времени", — продолжает австрийская газета.

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    "Наблюдатели не исключают, что блокада филиалов является акций с целью снижения стоимости. Согласно сообщениям газеты "Коммерсант", стоимость украинской "дочки" второго по величине российского банка ВТБ за последнее время снизилась на 50 миллионов долларов. Филиалы ВТБ в Киеве были также заблокированы. В общей сложности в Украине активны пять банков с российским государственным капиталом, составляющие восемь процентов от общей суммы баланса", – говорится в публикации.

    При этом в окружении ВТБ заявили, что недостатка в покупательском интересе нет, вот только до заключения сделок не доходит, пишет Die Presse. 

    "Иностранцев среди них, кстати, нет", – отмечает газета.

    Множество просроченных кредитов

    "То, что российские банки хотят уйти из страны, связано не только с давлением со стороны Украины. Причина также в том, что они в благополучные в экономическом плане годы бесконтрольно раздавали кредиты. И парадоксальным образом из-за участия в восточно-украинской промышленности они оказались в большей степени затронуты конфликтом сепаратистов", – продолжает австрийская газета.

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    "Все пять российских государственных банков в Украине имеют отрицательный баланс. В секторе в целом треть кредитов считаются безнадежными. В конце 2016 года крупнейший банк страны, "ПриватБанк", принадлежащий олигарху, был национализирован", – пишет Die Presse. 

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