Die Presse: большой исход российских банков из Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"У войны много обличий. Если она ведется в банковском секторе, то филиал банка может закрыться всего за одну ночь. Так произошло недавно с отделением российского "Сбербанка", расположенным в украинской столице. Местные националисты или проплаченные подстрекатели возвели стену вокруг офиса банка, заблокировав таким образом его работу", – пишет австрийская газета Die Presse.

"Во вторник они ушли. Незадолго до этого стало известно, что "Сбербанк", государственный российский банк, крупнейший в стране, все же нашел покупателей для своей "дочки" – белорусский консорциум, принадлежащий окружению бизнесмена Саида Гуцериева, и латвийский Norvik Banka", – говорится в статье.

Действительно ли речь идет о настоящей продаже или о формальной смене вывески, станет скоро понятно, рассказал изданию иностранный банковский менеджер в Украине. В конце концов, британский подданный Гуцериев является сыном российского нефтяного миллиардера Михаила Гуцериева, напомнило издание.

Отскок произошел

"Как бы то ни было, "Сбербанк" – шестой по величине банк в Украине – ушел. То, что уход российских государственных банков из Украины желателен, Украина недвусмысленно сигнализировала еще в середине марта. Конкретно им было запрещено переводить капитал в свои материнские компании за границей», – говорится в публикации.

Таким образом, уход "Сбербанка" стал только началом масштабного исхода российских государственных банков, отмечается в статье. Все они уже ведут переговоры о продаже, сообщила заместитель председателя Национального банка, Екатерина Рожкова.

"Поиск покупателей ведется активным образом, подтвердил и участник рынка. И происходит это уже на протяжении некоторого времени", — продолжает австрийская газета.

Читайте также — Стремительный выход: "Сбербанк" покидает Украину

"Наблюдатели не исключают, что блокада филиалов является акций с целью снижения стоимости. Согласно сообщениям газеты "Коммерсант", стоимость украинской "дочки" второго по величине российского банка ВТБ за последнее время снизилась на 50 миллионов долларов. Филиалы ВТБ в Киеве были также заблокированы. В общей сложности в Украине активны пять банков с российским государственным капиталом, составляющие восемь процентов от общей суммы баланса", – говорится в публикации.

При этом в окружении ВТБ заявили, что недостатка в покупательском интересе нет, вот только до заключения сделок не доходит, пишет Die Presse.

"Иностранцев среди них, кстати, нет", – отмечает газета.

Множество просроченных кредитов

"То, что российские банки хотят уйти из страны, связано не только с давлением со стороны Украины. Причина также в том, что они в благополучные в экономическом плане годы бесконтрольно раздавали кредиты. И парадоксальным образом из-за участия в восточно-украинской промышленности они оказались в большей степени затронуты конфликтом сепаратистов", – продолжает австрийская газета.

Читайте также: Запрет выплат пенсий в "дочках" банков РФ. Комментарий Кравца

"Все пять российских государственных банков в Украине имеют отрицательный баланс. В секторе в целом треть кредитов считаются безнадежными. В конце 2016 года крупнейший банк страны, "ПриватБанк", принадлежащий олигарху, был национализирован", – пишет Die Presse.