В Украине правит бандитизм. Многонациональный

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В понедельник утром пятеро вооруженных пистолетом, ножами и ломом мужиков в медицинских масках, разбив окно, ворвались в дом частного предпринимателя в Сухолучье Вышгородского района. Повалив на пол хозяйку, стали требовать деньги и драгоценности. На крик жены со второго этажа спустился хозяин дома с ружьем. Увидев, что его жену бьет неизвестный, мужчина выстрелил в обидчика и убил того на месте. Четверо сообщников после выстрела выбежали из дома. Троих полиции удалось задержать сразу же. Как выяснилось, убитый в доме налетчик — украинец, ранее был неоднократно судим, в том числе и за убийство, а его подельники оказались гражданами Дагестана и Чечни.

И это не первое преступление, где замешаны гости с Кавказа. На днях полиции удалось найти и освободить похищенного восемь месяцев назад в Киеве чиновника "Укразализныци" Валерия Людмирского, за которого киднепперы рассчитывали получить 2 миллиона евро. Жертву прятали в специально оборудованном бункере в Киевской области члены межэтнической преступной группировки, куда кроме украинцев входили уроженцы Кавказа — в том числе Дагестана.

В Одессе сотрудники полиции задержали 26-летнего лидера группировки, который с ноября прошлого года был в розыске за совершение преступлений, связанных с наркотиками и оружием. Данный кадр прибыл в Одессу из Азербайджана не просто так, его назначил "смотрящим" над этническими группировками Одесской области азербайджанский "вор в законе" Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули, который в данное время отбывает срок в тюрьме на родине. Пребывание за решеткой не мешает Гули захватывать все новые территории, в том числе и лакомый кусок Солнечной Пальмиры в Украине, куда несколько лет назад он уже присылал свои бригады по экспроприации ценностей.

В 90-х рулили кавказцы

Нашествие иностранных ОПГ прежней милиции удавалось сдерживать прежде всего благодаря тесным связям с коллегами из стран СНГ, в частности России, которые делились информацией о предстоящих визитах коронованных гостей или лиц из их окружения. Но вот новая полиция, порвавшая все старые связи и разогнавшая управления по борьбе с организованной преступностью, полагается только на случай. Сегодня границы в Украину для этнических ОПГ открыты. И уже можно сказать, что они наводнили страну и устанавливают здесь свои порядки. По сути, мы возвращаемся в 90-е, когда в стране этнические группировки правили всем.

Только в столице Украины в конце прошлого века насчитывалось порядка 20 этнических преступных группировок. Каждая из ОПГ старалась оказать свое влияние по всей территории Киевского региона, создавая систему взаимосвязанных преступных сообществ мафиозной направленности.

Обособленное место в криминальной среде занимали группировки чеченцев (около 10-ти), которые действовали разрознено, но с одной единственной целью — награбленное в Украине отправить в Чечню. Не уступали им позиции грузинская, армянская, дагестанская и другие этнические группировки. При этом они реально путали карты и мешали вести свой криминальный бизнес монстрам уголовного мира — 10-ти крупным ОПГ ("Савлоховых", "Авдышева", "Прыща", "Черепа", "Киселя", "Татарина", "Князя", "Рыбки", "Ткача" и "Фашиста").

Но в 90-х Киев удалось очистить от ряда этнических ОПГ, в том числе чеченских, стараниями Георгия Суворина. Киллера, который признался в 18 убийствах, не только представителей этнических ОПГ, чеченцев и армян, но и брата Бориса Савлохова — Теймураза. Сейчас Суворин отбывает пожизненное заключение. Во время судебного процесса он уверял, что все преступления совершил из мести кавказцам и только часть ради вознаграждения, которое платили ему лидеры славянских группировок.

Как поговаривают, в середине 90-х, когда этнические группировки стали действовать нагло, по беспределу, генералы МВД и СБУ пришли к выводу, что с ними пора кончать. В этом их поддержали и славянские авторитеты. Вот тут-то и появился киллер Суворин, ранее судимый за разбой. Его наняли в 1996 году. Действовал он не один, а с напарником, по легенде — приезжим из России, о котором ни Суворин ничего не рассказал, ни компетентные органы ничего не узнали. Он словно в воду канул. Не исключено, что он то и был представителем силовиков, который помогал Суворину убирать кавказцев.

Бандиты едут в гости к нам

С большинством этнических ОПГ в Киеве было покончено. Некоторые перекочевали на периферию, часть легализовалась и ушла в бизнес и политику. Но сегодня в стране возникли предпосылки к появлению новых ОПГ. И это ничего хорошего не предвещает.

"ОПГ возвращаются, но не в таком виде, как раньше, когда было "комсомольское" движение. Когда в группировку приходили молодые романтики 16-18 лет. Сейчас в ОПГ сколачиваются взрослые мужики, без понятий, без правил. Среди них царит анархия, а основная цель — нажива любой ценой. Ничего святого у них нет, они легко применяют оружие и насилие. Специально распустили УБОП, чтобы в стране правил бандитизм, чтобы он грабил и разрушал все изнутри страны", — отмечает экс-сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Александр.

Сегодня гостей из-за рубежа тянет в Украину словно мух на варенье. У нас в стране есть все условия для спокойного существования ОПГ, подчеркивает бывший оперативник. При этом большинство уже с криминальным опытом. И первым делом они здесь приобретают оружие, которого масса. Пока они разрознены, мелки, но и у них иногда пересекаются интересы, и будет очень неспокойно. Они могут воевать между собой, но пострадать могут многие.

По прогнозам бывшего сотрудника УБОП, к концу года ожидается большой всплеск преступности, по улицам злоумышленники будут ходить чуть ли не с автоматами. Пока руководство МВД и Нацполиции ничего этого усиленно не замечает.