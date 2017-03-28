Tagesspiegel: Европа проконтролирует участие России в Евровидении

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг заявил о том, что Европейский вещательный союз (ЕВС) собирается проследить за тем, чтобы Россия приняла участие в конкурсе Евровидение-2017. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

"Пока что у нас нет никакого официального подтверждения от украинского правительства по этому вопросу", — отметил Фрайлинг по поводу участия в конкурсе россиянки Юлии Самойловой, которой украинские спецслужбы отказали во въезде на Украину из-за того, что та якобы нелегально выступала в Крыму. По его словам, "украинские президент или премьер-министр могли бы указом отменить решение аппарата госбезопасности".

"Разумеется, в этом вопросе ЕВС должен соблюдать украинские законы, но мы с самого начала ясно дали понять, что мы ждем, чтобы все участники могли принять участие в конкурсе. Если же решение о запрете на въезд для российской участницы останется без изменений, ЕВС будет предпринимать попытки добиться, чтобы Россия приняла участие в шоу", — подчеркнул Фрайлинг.

В то же время функционер отметил, что "пока ни одна из сторон не поддержала идею об участии Самойловой через видеосвязь". "Как бы то ни было, но сейчас нам надо подождать, какое решение в этом вопросе в конечном итоге примет Украина", — добавил Фрайлинг.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

К тому же российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Европейский вещательный союз (EBU) предложил устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе Евровидение.

"Первый канал действовал в полном соответствии с правилами Евровидения и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. Претензий к Юлии Самойловой со стороны EBU нет. По правилам Евровидения, страна-вещатель должна обеспечить всем участникам "возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия". Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса", — подчеркнули на канале.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения. Мы полагаем, что Европейский Вещательный Союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом", — говорится в заявлении телеканала.

Позже вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.