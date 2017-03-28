наверх
28.03.201718:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.57+ 0.26
  • USD27.15+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Прикол или позиция? Украину охватило увлечение флешмобами

    (обновлено: )21903
    В последнее время в Украине стало столько флешмобов, что порой непонятно, зачем они нужны? Если раньше флешмобы в основном проводились, чтобы привлечь внимание к какой-то острой проблеме или собрать деньги, то теперь и таких все меньше.
    Участники флешмоба Небо над Днепром создали из синих и желтых воздушных шаров большой флаг Украины по случаю Дня соборности Украины в Днепре
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В последнее время Украину охватили флешмобы, во время которых правоохранители и обычные граждане отжимаются, поют, жонглируют, ходят в трусах и не только. РИА Новости Украина вспоминает самые яркие и громкие из них.

    Днепр

    На днях полиция и спасатели Днепра на площади Героев Майдана приняли участие во флешмобе "Трезубец — это Украина": с белыми карточками в руках они выстроились в форме трезубца.

    informator.dp.ua
    Флешмоб "Тризубец - это Украина" в Днепре

    Сообщалось, что мероприятие организовано с целью популяризации национальных символов Украины.

    Киев

    На минувшей неделе в холле киевского ж/д вокзала прошла патриотическая акция, во время которой курсанты военного училища жонглировали и отдавали "честь".

    Курсанты спустились колонной на эскалаторе в холл и сыграли новый патриотический марш украинской армии. Неожиданный музыкальный флешмоб собрал немало зрителей, которые фотографировали колонну военных. Перед исполнением марша курсанты показали и цирковую подготовку – жонглировали барабанными палочками.

    Разные носки

    21 марта 2017 года нардепы  пришли в Раду в разных носках. Таким образом, они присоединились к флешмобу Lots of Socks в поддержку людей с синдромом Дауна.

    strana.ua
    Депутаты надели разноцветные носки

    Сообщалось, что в кулуарах парламента можно сделать пожертвование в 25 гривен и взять пару цветных носков, если вдруг нардеп запамятовал об акции.

    В ноябре 2016 года в центре столицы прошел неожиданный флешмоб — в киевском метро несколько молодых людей устроили акцию "Поездка в трусах в метро". Участники флешмоба проехались от "Героев Днепра" до "Майдана Незалежности".

    УНИАН
    Флешмоб "Поездка в трусах в метро" в Киеве

    Подобный флешмоб семеро людей впервые провели в метро Нью-Йорка в США в 2002 году.

    Целью акции является развлечься самому и развеселить случайных пассажиров.

    Сейчас же такие акции устраивают в более 60 городах во всем мире. Правда, в мире в метро в трусах катаются не в ноябре, как в Киеве, а в январе.

    Упал-отжался

    В январе 2017 года до Украины докатился мировой флешмоб #22PushupChallenge в поддержку ветеранов АТО с посттравматическим расстройством. 

    Читайте также: Упал – отжался. Спортивный флешмоб катится по Украине

    Суть флешмоба – сделать 22 отжимания и передать эстафету дальше. Конечная цель – 22 миллиона отжиманий, то есть 1 миллион участников. Участие во флешмобе приняли, в частности, министр культуры Евгений Нищук, отжимавшийся прямо у себя в кабинете. Также "отметились" советник главы МВД Зорян Шкиряк – он опубликовал видео и передал вызов главе ГосЧС Николаю Чечеткину, и глава Ивано-Франковской областной Рады Александр Сыч, которого "вызвал" областной союз участников АТО. Сыч отжимался на площади перед Белым домом в Ивано-Франковске.

    УНИАН
    Флешмоб #22PushupChallenge в Полтаве в поддержку бойцов АТО

    Однако, если в США этот флешмоб — это рекламная компания с целью собрать пожертвования, то в Украине имеет скорее развлекательный характер.

    "Вокзальный" флешмоб

    С осени 2016 года в Украине на вокзалах приобрел значительную популярность песенный флешмоб. Акции прошли в Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье — жители городов спели песни из советских фильмов

    Подхватили акцию и москвичи. В Москве на Киевском вокзале они хором спели украинскую песню "Розпрягайте, хлопці, коней". По словам участников акции, это дружеский ответ украинцам.

    В декабре 2016 года жители Полтавы исполнили на Киевском вокзале народную песню "Ой, чий то кінь стоїть". К песенному флешмобу присоединились около 50 человек.

    По материалам из открытых источников интернет

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Ярослав Левенец находится в розыске МВД
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Отделение "Сбербанка" в Киеве
    Уход российских банков из Украины
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске