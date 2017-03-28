Прикол или позиция? Украину охватило увлечение флешмобами

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В последнее время Украину охватили флешмобы, во время которых правоохранители и обычные граждане отжимаются, поют, жонглируют, ходят в трусах и не только. РИА Новости Украина вспоминает самые яркие и громкие из них.

Днепр

На днях полиция и спасатели Днепра на площади Героев Майдана приняли участие во флешмобе "Трезубец — это Украина": с белыми карточками в руках они выстроились в форме трезубца.

informator.dp.ua Флешмоб "Тризубец - это Украина" в Днепре

Сообщалось, что мероприятие организовано с целью популяризации национальных символов Украины.

Киев

На минувшей неделе в холле киевского ж/д вокзала прошла патриотическая акция, во время которой курсанты военного училища жонглировали и отдавали "честь".

Курсанты спустились колонной на эскалаторе в холл и сыграли новый патриотический марш украинской армии. Неожиданный музыкальный флешмоб собрал немало зрителей, которые фотографировали колонну военных. Перед исполнением марша курсанты показали и цирковую подготовку – жонглировали барабанными палочками.

Разные носки

21 марта 2017 года нардепы пришли в Раду в разных носках. Таким образом, они присоединились к флешмобу Lots of Socks в поддержку людей с синдромом Дауна.

strana.ua Депутаты надели разноцветные носки

Сообщалось, что в кулуарах парламента можно сделать пожертвование в 25 гривен и взять пару цветных носков, если вдруг нардеп запамятовал об акции.

В ноябре 2016 года в центре столицы прошел неожиданный флешмоб — в киевском метро несколько молодых людей устроили акцию "Поездка в трусах в метро". Участники флешмоба проехались от "Героев Днепра" до "Майдана Незалежности".

УНИАН Флешмоб "Поездка в трусах в метро" в Киеве

Подобный флешмоб семеро людей впервые провели в метро Нью-Йорка в США в 2002 году.

Целью акции является развлечься самому и развеселить случайных пассажиров.

Сейчас же такие акции устраивают в более 60 городах во всем мире. Правда, в мире в метро в трусах катаются не в ноябре, как в Киеве, а в январе.

Упал-отжался

В январе 2017 года до Украины докатился мировой флешмоб #22PushupChallenge в поддержку ветеранов АТО с посттравматическим расстройством.

Читайте также: Упал – отжался. Спортивный флешмоб катится по Украине

Суть флешмоба – сделать 22 отжимания и передать эстафету дальше. Конечная цель – 22 миллиона отжиманий, то есть 1 миллион участников. Участие во флешмобе приняли, в частности, министр культуры Евгений Нищук, отжимавшийся прямо у себя в кабинете. Также "отметились" советник главы МВД Зорян Шкиряк – он опубликовал видео и передал вызов главе ГосЧС Николаю Чечеткину, и глава Ивано-Франковской областной Рады Александр Сыч, которого "вызвал" областной союз участников АТО. Сыч отжимался на площади перед Белым домом в Ивано-Франковске.

УНИАН Флешмоб #22PushupChallenge в Полтаве в поддержку бойцов АТО

Однако, если в США этот флешмоб — это рекламная компания с целью собрать пожертвования, то в Украине имеет скорее развлекательный характер.

"Вокзальный" флешмоб

С осени 2016 года в Украине на вокзалах приобрел значительную популярность песенный флешмоб. Акции прошли в Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье — жители городов спели песни из советских фильмов.

Подхватили акцию и москвичи. В Москве на Киевском вокзале они хором спели украинскую песню "Розпрягайте, хлопці, коней". По словам участников акции, это дружеский ответ украинцам.

В декабре 2016 года жители Полтавы исполнили на Киевском вокзале народную песню "Ой, чий то кінь стоїть". К песенному флешмобу присоединились около 50 человек.

По материалам из открытых источников интернет