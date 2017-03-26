Украина: возможен ли силовой захват власти. Опрос экспертов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Своими законодательными инициативами нынешняя власть пытается показать обществу, что право на Майдан, право на смену власти без выборов имеет только она, а все остальные не должны задумываться об этом, заявила на пресс-конференции в РИА Новости Украина директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

По ее словам, за три года приняты все так называемые "драконовские законы" 16 января 2014 года, "ломается через колено куча кодексов: все это приводит к тому, что все эти нормы одновременно выполнить невозможно".

"И мне кажется, что сценарий превращения Украины даже не в Балканы, а в Сомали, в принципе выгоден и возможно он был изначально задуман, чтобы главную прибыль из этого сценария извлекли те, кто владеет вооруженными формированиями. Потому что в ситуации гуляй-поля, полной анархии, неработающих вертикалей власти только с людьми с оружием можно вести какие-то переговоры", — сказала эксперт.

В такой ситуации, продолжила она, одной из двух фракций нынешней коалиции — "Народному фронту" — уже все равно, какой у него рейтинг.

"Потому что выборы в стране, в которой не работают законы, уже в принципе ничего не решают", — уверена Дьяченко.

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Запад не говорит своего слова

Также эксперты на пресс-конференции обсудили вопрос: существует ли сегодня в Украине вероятность смены власти не путем выборов, а после "силового варианта".

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник оценил вероятность подобной попытки в 30% процентов, а вероятность успешности этой попытки — в 10%.

"Почему? Потому что желающих много, возможности есть. Но легализировать в нынешних условиях такое изменение власти — практически невозможно. То есть можно ситуативно захватить, но не удержать власть", — сказал эксперт.

Елена Дьяченко сообщила, что возможность "силового варианта" есть, но вопрос в том, насколько она будет использована "держателями акций добровольческих батальонов".

"Пока она используется просто как элемент коммуникации с партнером по коалиции. … Мне кажется, что все-таки угроза потери управления всей страной, всеми регионами страны — она сейчас важнее и ощутимее. Мне кажется, власти сейчас нужно больше обратить внимание на то, что происходит в регионах. В том числе и в политическом и экономическом плане — к чему приводит финансовая децентрализация, к чему приводят эта национальная и языковая политика", — отметила Дьяченко.

Она также добавила, что угроза непонимания между центром и регионами — больше, чем угроза того, что что-то произойдет в Киеве.

"Если в Киеве что-то такое произойдет, то как раз регионы вряд ли будут продолжать верить в то, что власть центральная является властью. Дальше может пойти какая-то цепная реакция — но не хотелось бы говорить о таком сценарии", — высказала свое мнение эксперт.

А политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что силового захвата власти не будет — до тех пор, "пока не будет найден внешний легитиматор этого переворота".

"Грубо говоря, это означает, пока внешние игроки — я имею в виду Запад, — не определятся, на кого они готовы поставить (в Украине), и будут ли они поддерживать того, кто таким образом придет к власти. Пока не видно таких перспектив. Но до тех пор, пока этого не появится, этого (переворота) не произойдет. И Петр Алексеевич (Порошенко) будет править и править", — сказал политолог.