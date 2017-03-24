За гранью. Более 80% украинцев не хватает заработанных денег на жизнь

РИА Новости Украина



На грани

Подавляющее большинство украинцев (83%) жалуются, что им не хватает денег, которые они зарабатывают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в феврале 2017 года.

"14% опрошенных считают, что им достаточно денег, которые они зарабатывают, 27% — скорее недостаточно, больше половины (56%) – однозначно недостаточно. При этом абсолютное большинство опрошенных (89%) хотело бы зарабатывать больше", — сказано в сообщении.

Как отмечают социологи, на Западе страны несколько больше людей, которым достаточно заработанных денег по сравнению с другими регионами. Чем старше респонденты и чем выше их доходы, тем больше среди них тех, которым заработанных денег хватает.

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При этом более половины (56%) опрошенных готовы дольше работать ради дополнительного заработка, а треть (32%) — не готовы.

Больше всего тех, кто готов работать больше времени для дополнительного заработка, на Западе, меньше всего — на Востоке. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше среди них готовность работать сверхурочно для получения дополнительного заработка; таких также больше среди мужчин, чем среди женщин.

Отношение к деньгам

Большинство украинцев (74%) говорят, что экономно тратят деньги и тщательно планируют расходы.

Две трети респондентов ценят деньги очень высоко, чуть меньше (61%) считают, что деньги могут дать возможность быть тем, кем они хотят быть.

При этом почти половина украинцев (46%) признают, что деньги — самое главное в их жизни, и почти столько же (41%) не признают.

40% полагают, что деньги позволяют завести много друзей, не более (43%) в это не верят.

Треть (32%) опрошенных считают, что деньги — это корень всех бед, при этом почти половина (48%) не согласны с данным утверждением.

Лишь 27% ответили, что деньги — это зло, тогда как более половины (52%) не согласились с этим.

Наибольшую поддержку среди респондентов нашли утверждения, что наличие сбережений позволяет чувствовать себя безопаснее и деньги важны; наименьшую — утверждение о том, что деньги — это неприлично.

Мнение, что деньги — это статус и власть, больше всего поддерживают на Востоке, меньше всего — на Западе.

Жителям Востока и Центра более близка идея о том, что деньги нужно экономить и контролировать.

Интересно, что на Западе меньше поддерживают мнение о том, что деньги — это свобода и чувство безопасности, а также имидж и уважение; в то же время, здесь меньше несогласных с тем, что деньги — это зло.

Женщины, по сравнению с мужчинами, более склонны к мнению, что деньги следует экономить и контролировать, и меньше — что деньги дают имидж и уважение. И те, и другие одинаково верят, что деньги — это свобода и чувство безопасности.

Чем более обеспеченные люди, тем меньше они считают, что деньги нужно экономить и контролировать, и тем больше поддерживают мнение, что деньги оказывают статус и власть, имидж и свободу. Напротив, наименее обеспеченные вдвое реже не согласны с тем, что деньги — это зло, и меньше согласны с тем, что деньги — это имидж и уважение.

Бедным быть не стыдно

Половина опрошенных украинцев (54%) считают, что бедным быть не стыдно, одновременно треть (31%) полагают наоборот.

При этом подавляющее большинство (72%) придерживаются мнения, что не стыдно быть богатым.

Половина опрошенных (52%) согласились с тем, что богатые люди могут быть успешными и эффективными политиками, треть имеют противоположное мнение, 16% — не определились.

На Востоке и Западе больше тех, кто считает, что богатые люди могут быть успешными и эффективными политиками (61% и 58% соответственно), на Юге – меньше всего (43%).

Также украинцы придерживаются мнения, что оптимальный рабочий день должен длиться 8 часов. При этом 27% — за более короткий рабочий день (6-7 часов) и только 2% — готовы работать 10 часов и больше.

Тех, кто поддерживает более короткий рабочий день (6-7 часов), больше на Западе и в Центре. Менее продолжительный рабочий день также больше поддерживают жители сел, женщины, молодые респонденты и те, чей уровень образования выше. Интересно, что малообеспеченные и бедные люди поддерживают короткий рабочий день больше, по сравнению с теми, у кого доходы выше.

Напомним, согласно соцопросам, проведенных в декабре 2016 года, каждый пятый гражданин Украины оценивает условия жизни как плохие. При этом четверть опрошенных считают, что принадлежат к низшим слоям общества. Среди тех, кто считает себя бедным, большинство жителей Восточной Украины.

Опрос был проведен 9-19 февраля 2017 года методом интервью (face-to-face). Среди населения Украины от 18 лет и старше было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.