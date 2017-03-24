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    Аналитика и комментарии

    За гранью. Более 80% украинцев не хватает заработанных денег на жизнь

    (обновлено: )27070
    По последним соцопросам, лишь 14% украинцев считают, что им хватает заработанных денег. При этом половина опрошенных (54%) считают, что бедным быть вовсе не стыдно. Об этом свидетельствуют результаты социсследования группы "Рейтинг".
    Пожилая женщина на рынке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    На грани

    Подавляющее большинство украинцев (83%) жалуются, что им не хватает денег, которые они зарабатывают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в феврале 2017 года.

    "14% опрошенных  считают, что им достаточно денег, которые они зарабатывают, 27% — скорее  недостаточно, больше половины (56%) –  однозначно недостаточно. При этом  абсолютное большинство опрошенных (89%) хотело бы зарабатывать больше", — сказано в сообщении.

    Как отмечают социологи, на Западе страны несколько больше людей, которым достаточно заработанных денег по сравнению с другими регионами. Чем старше респонденты и чем выше их доходы, тем больше среди них тех, которым заработанных денег хватает.

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    При этом более половины (56%) опрошенных готовы дольше работать ради дополнительного заработка, а треть (32%) — не готовы.

    Больше всего тех, кто готов работать больше времени для дополнительного заработка, на Западе, меньше всего — на Востоке. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше среди них готовность работать сверхурочно для получения дополнительного заработка; таких также больше среди мужчин, чем среди женщин.

    Отношение к деньгам

    Большинство украинцев (74%) говорят, что экономно тратят деньги и тщательно планируют расходы.

    Две трети респондентов ценят деньги очень высоко, чуть меньше (61%) считают, что деньги могут дать возможность быть тем, кем они хотят быть.

    При этом почти половина украинцев (46%) признают, что деньги — самое главное в их жизни, и почти столько же (41%) не признают.

    Женщина, просящая милостыню на ступеньках подземного перехода
    REUTERS Gleb Garanich
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    40% полагают, что деньги  позволяют завести много друзей, не более (43%) в это не верят.

    Треть (32%) опрошенных считают, что деньги — это корень всех бед, при этом почти половина (48%) не согласны с данным утверждением.

    Лишь 27% ответили, что деньги — это зло, тогда как более половины (52%) не согласились с этим.

    Наибольшую поддержку среди респондентов нашли утверждения, что наличие сбережений позволяет чувствовать себя безопаснее и деньги важны; наименьшую — утверждение о том, что деньги — это неприлично.

    Мнение, что деньги — это статус и власть, больше всего поддерживают на Востоке, меньше всего — на Западе.

    Жителям Востока и Центра более близка идея о том, что деньги нужно экономить и контролировать.

    Интересно, что на Западе меньше поддерживают мнение о том, что деньги — это свобода и чувство безопасности, а также имидж и уважение; в то же время, здесь меньше несогласных с тем, что деньги — это зло.

    Женщины, по сравнению с мужчинами, более склонны к мнению, что деньги следует экономить и контролировать, и меньше — что деньги дают имидж и уважение. И те, и другие одинаково верят, что деньги — это свобода и чувство безопасности.

    Чем более обеспеченные люди, тем меньше они считают, что деньги нужно экономить и контролировать, и тем больше поддерживают мнение, что деньги оказывают статус и власть, имидж и свободу. Напротив, наименее обеспеченные вдвое реже не согласны с тем, что деньги — это зло, и меньше согласны с тем, что деньги — это имидж и уважение.

    Бедным быть не стыдно

    Половина опрошенных украинцев (54%) считают, что бедным быть не стыдно, одновременно треть (31%) полагают наоборот.

    При этом подавляющее большинство (72%) придерживаются мнения, что не стыдно быть богатым.

    Половина опрошенных (52%) согласились с тем, что богатые люди могут быть успешными и эффективными политиками, треть имеют противоположное мнение, 16% — не определились.

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    РИА Новости Украина, youtube
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    На Востоке и Западе больше тех, кто считает, что богатые люди могут быть успешными и эффективными политиками (61% и 58% соответственно), на Юге – меньше всего (43%).

    Также украинцы придерживаются мнения, что оптимальный рабочий день должен длиться 8 часов. При этом 27% — за более короткий рабочий день (6-7 часов) и только 2% — готовы работать 10 часов и больше.

    Тех, кто поддерживает более короткий рабочий день (6-7 часов), больше на Западе и в Центре. Менее продолжительный рабочий день также больше поддерживают жители сел, женщины, молодые респонденты и те, чей уровень образования выше. Интересно, что малообеспеченные и бедные люди поддерживают короткий рабочий день больше, по сравнению с теми, у кого доходы выше.

    Напомним, согласно соцопросам, проведенных в декабре 2016 года, каждый пятый гражданин Украины оценивает условия жизни как плохие. При этом четверть опрошенных считают, что принадлежат к низшим слоям общества. Среди тех, кто считает себя бедным, большинство жителей Восточной Украины.

    Опрос был проведен 9-19 февраля 2017 года методом интервью (face-to-face). Среди населения Украины от 18 лет и старше было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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