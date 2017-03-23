В соцсетях интересуются, что же на самом деле случилось на складах в Балаклее?

Пресс-служба ГСЧС

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В ночь на четверг, 23 марта, на территории военного склада Минобороны вблизи города Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125- и 152-мм) произошел взрыв и возник пожар, ставший причиной дальнейшей детонации боеприпасов.

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Среди версий возникновения пожара и последующих взрывов на складе рассматривается служебная халатность, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Однако он подчеркнул, что основной версией все же остается диверсия. Эвакуация местного населения продолжается. Согласно последней информации, погибших и пострадавших нет.

В украинском сегменте соцсетей это событие вызвало навалу комментариев, в том числе и о причинах случившегося: "Вот ответ на ту не компетентность и халатность командования которая существует на сегодняшний день".

"А меня вот терзают смутные подозрения, что кто-то заметает следы воровства. Или таким образом готовит почву для крупного военного заказа. Хотя, нельзя исключать и банальный человеческий фактор", – есть в сетях и такие мнения.

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook