Санкции Украины: американцев вынудят помогать платежным системам РФ

РИА Новости Украина – Прайм

Новый закон, запрещающий иностранным платежным системам осуществлять денежные переводы из России в Украину, вынудит иностранцев наладить сотрудничество с российскими платежными системами для совместного обхода санкций Украины, заявил РИА Новости источник, участвовавший в разработке документа.

Госдума в среду приняла в третьем чтении закон, устанавливающий, что если какое-то государство ввело санкции в отношении российских платежных систем, то переводы денег без открытия счета из России в эту страну смогут совершать только те платежные системы, которые прямо или косвенно контролируются Россией.

Идея введения этого закона родилась в ответ на санкции Украины, введенные в октябре 2016 года. Тогда под ограничительные меры попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ") и Blizko (Связь-банк).

Под действие нового российского закона, по словам собеседника агентства, попадут американские Western Union и Moneygram, работающие с российскими и украинскими клиентами.

"У этих компаний остается два выхода. Во-первых, в законе речь идет о системе переводов без открытия счета. Но переводы можно будет по-прежнему осуществлять с открытием счета", — рассказал собеседник агентства.

Во-вторых, иностранцы смогут наладить сотрудничество с российскими платежными системами, на что и рассчитывали попавшие под санкции игроки, инициировавшие принятие подобного закона.

"Если они наладят межсистемное взаимодействие, то, россияне смогут совершать переводы через отечественные платежные системы, а те будут передавать их, например, Western Union. Получатель перевода на Украине сможет забрать деньги через эту американскую компанию", — пояснил источник.

Идея ввести ограничения подобного рода в отношении иностранных платежных систем родилась у российских игроков сразу же после введения санкций Украины. Помимо полного запрета на работу с территории Украины, российские платежные системы оказались в неравных конкурентных условиях с другими игроками даже на территории России, лишившись возможности отправлять переводы в эту страну. При этом санкции оказались выгоды американским платежным системам.

В первоначальном виде идея заключалась в том, чтобы разрешить денежные переводы за пределы России (трансграничные переводы) только национально значимым платежным системам. В их число не входят зарубежные игроки этого рынка. Соответственно, они лишатся возможности осуществлять с территории России переводы в Украину и будут вынуждены договариваться с российскими участниками рынка.

Однако такая идея не прошла. Источник пояснил, что термин "национально значимая" платежная система предполагает, что такая система должна быть не только подконтрольна россиянам, но и использовать российские технологии, но не все попавшие под украинские санкции платежные системы пользуются российскими технологиями.

Также, по словам собеседника агентства, в ранней версии документа речь шла о полном ограничении переводов на Украину, в том числе с открытием счета, но правительство эту идею отклонило.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий обратил внимание, что за 2016 год через платежные системы были осуществлены переводы денежных средств из России в Украину в размере 622 миллиона долларов – в пять раз меньше, чем за "предкрымский" 2013 год. За 2013 год сумма переводов составила 3,1 миллиарда долларов, за 2014 год – 2,2 миллиарда долларов, за 2015 год – 1 миллиард долларов.

"Основная причина сокращения объема переводов – двухкратная девальвация рубля. Кроме того, существенному снижению объема перевода денежных средств из России на Украину способствовал российско-украинский конфликт", — пояснил Осадчий.

Всего за 2016 год, по словам аналитика, население отправило из России в другие страны мира 7,3 миллиарда долларов – в 3,2 раза меньше, чем в 2013 году. Доля переводов из России в Украину в общей сумме переводов денежных средств через платежные системы из России за рубеж сократилась с 13% до 8,5%. По сумме денежных переводов через платежные системы из России Украина спустилась с третьего места в 2013 году (после Узбекистана и Таджикистана) до четвертого места в 2016 году, уступив Узбекистану, Киргизии и Китаю.