Хроника 22 марта: взрыв на складе боеприпасов, теракт в Лондоне, запрет Самойловой

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В ночь на четверг, 23 марта, произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, в результате которого началась их детонация. Началась эвакуация жителей города и близлежащих сел, создана семикилометровая "зона безопасности". Помимо этого накануне в центре Лондона произошел кровавый теракт. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Взрыв и пожар на складе боеприпасов в Балаклее

В четверг ночью произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, в результате которого началась их детонация. Началась эвакуация жителей города и близлежащих сел, создана семикилометровая "зона безопасности". Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что по предварительным данным, причиной ЧП на складах боеприпасов стала диверсия. В Балаклею срочно вылетела спецкомиссия Минобороны.

Рада попросила США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО

Верховная Рада проголосовала в среду обращение к конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключении оборонного соглашения. В документе отмечается, что в международной политике существует успешный опыт такого партнерства — основной союзник США вне НАТО. Этот статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и странам, которые "находятся под угрозой военных действий, как Южная Корея, Афганистан или Израиль".

Госдума запретила денежные переводы в Украину через иностранные системы

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

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Блокирование "Сбербанка" в Киеве

В среду активисты "Национального корпуса" продолжают блокировать здание центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка в центре Киева. Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, в понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине.

НБУ по решению СНБО вводит санкции против "дочек" банков РФ

Национальный банк Украины (НБУ) по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вводит санкции против "дочек" российских банков, говорится в среду в постановлении регулятора. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Решение вступает в силу 23 марта (на следующий день после официального обнародования).

РФ готова работать с Украиной в качестве транзитера

"Северный поток-2" с учетом роста потребления в Европе и сокращения добычи является естественным проектом, он не направлен против партнеров. Россия также готова продолжать отношения с Украиной в качестве транзитера, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренкзаявил, что "Нафтогаз Украины" в случае проигрыша "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже будет банкротом, компании придется распродавать активы, за исключением ГТС, которая принадлежит государству.

В Раде произошла новая стычка из-за украинского языка

В Верховной Раде в среду произошел очередной инцидент в связи с выступлением народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула на русском языке. В то же время депутаты ряда фракций начали требовать, чтобы он использовал украинский язык, однако Вилкул отказался. В свою очередь первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко обратилась к Вилкулу с просьбой не провоцировать коллег и выступать на украинском языке с трибуны парламента.

СБУ запретила въезд участнице Евровидения от РФ Самойловой

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. Украинские организаторы конкурса Евровидение-2017 в Киеве заявили, что выполнят решение СБУ. Самойлова представит Россию на конкурсе в следующем году вне зависимости от места его проведения, говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

Преемник Моторолы пообещал "отбить" Донбасс

Командир батальона "Спарта" вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Жога (позывной Воха), сменивший на этом посту погибшего Арсена Павлова (позывной Моторола), заявил о намерении вернуть под контроль территорию Донбасса. Владимир Жога возглавил батальон "Спарта" после того, как его основатель Арсен Павлов (Моторола) погиб. В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола".

Теракт в центре Лондона

Вооруженное нападение на полицейского и случайных прохожих и туристов произошло днем в среду в самом центре Лондона на Вестминстерском мосту. Согласно последним данным, погибли 5 человек и еще 40 получили ранения, некоторые из них — тяжелые. По предварительным данным, неизвестный на машине протаранил пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду около британского парламента. Самого предполагаемого террориста застрелил сотрудник полиции.

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Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Вода необходима человечеству. Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% — это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% — замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком.