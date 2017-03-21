Сталин отдыхает. За коллаборационизм могут посадить кого угодно

Анна Балева, обозреватель законопроектов

Интерес к вопросу временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей в Верховной Раде по-прежнему не утихает. Вслед за фракцией "Самопомич" подтянулся и "Народный Фронт". 9 марта 2017 года народным депутатом от фракции "Народный Фронт" Игорем Лапиным был разработан законопроект "Про запрет коллаборационизма".

Помимо характерного для нынешних депутатов нежелания допускать в будущем агрессивные действия в отношении Украины со стороны не только Российской Федерации, этот документ содержит ряд весьма неоднозначных норм.

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В первую очередь, в тексте пояснительной записки сказано, что: "термин "коллаборационизм" использовался во Франции для определения французов, которые сотрудничали с нацистской оккупационной властью в годы Второй Мировой войны, и получил распространение на другие страны, граждане которых сотрудничали с оккупантами". Этим автор законопроекта демонстрирует небрежное отношение к истории возникновения этого термина. В словаре иностранных слов понятие "коллаборационист" объясняется следующим образом: "(от франц. collaboration — сотрудничество) изменник, предатель родины, лицо, сотрудничавшее с немецкими захватчиками в оккупированных ими странах в годы Второй мировой войны (1939-1945)". Понятие "коллаборационизм" именно в таком негативном плане начало использоваться после капитуляции Франции в 1940 году на встрече Гитлера и главы Франции маршала Петена в Монтруа. На ней стороны провозгласили коллаборационизм в качестве политического принципа в своих взаимоотношениях. В понятие "коллаборационизм" стороны внесли для капитулировавшей Франции исключительно политический смысл абсолютной военно-политической и экономической капитуляции перед гитлеровской Германией. Как видим, автор законопроекта в своей пояснительной записке подходит к термину "коллаборационизм" слишком обобщенно.

Одним из существенных противоречий законопроекта является п.1 ч.2 ст.3 "высказывание своей позиции представителями Украины на официальных переговорах по урегулированию вооруженного противостояния на Востоке Украины при условии, если такая позиция не направлена во вред суверенитету и территориальной целостности Украины". Но выше, в п.1 ч.1 ст.1 указанного законопроекта коллаборационизм определяется как "сотрудничество гражданина Украины с российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми Российской Федерацией незаконными вооружёнными формированиями в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также на временно неподконтрольных органам власти Украины территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Толковый словарь Ушакова определяет сотрудничество как совместную деятельность. Высказывания отдельных представителей Украины таковой не являются. К тому же высказывания, не несущие вреда государственному суверенитету и территориальной целостности Украины уже сами по себе не могут считаться коллаборационизмом. К чему автор законопроекта включил это определение в текст? За незнание терминов? Или это свидетельство того, что документ проработан крайне небрежно?

Вызывает вопрос п.3 ч.1 ст.3 указанного законопроекта: "ведение хозяйственной деятельности с российской оккупационной властью и субъектами хозяйствования, которые находятся на территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской области, независимо от места регистрации таких субъектов хозяйствования". Выражаясь простым языком, любое физическое лицо-предприниматель, которое приняло заказ, находясь на неконтролируемых Украиной территориях, а также гражданин Украины, который заключил с таким физическим лицом-предпринимателем договор на оказание услуг или выполнение определенных работ, согласно тексту этого законопроекта уже являются коллаборационистами и подлежат ответственности.

Автор законопроекта предлагает внести изменения в Уголовный Кодекс Украины: "Статья 111-1 Коллаборационизм

1. Сотрудничество гражданина Украины с российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми Российской Федерацией незаконными вооруженными формированиями в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также на временно неподконтрольных властям Украины территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, кроме случаев, предусмотренных частью второй статьи 3 закона Украины "О запрете коллаборационизма" — наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. Не подлежат ответственности за коллаборационизм граждане Украины, которые были вынуждены сотрудничать с российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми Российской Федерацией незаконными вооруженными формированиями под влиянием физического принуждения, пыток или истязаний".

Автора законопроекта, похоже, не смущает, что пытки и истязания – это синоним и в Уголовном Кодексе статьей 127 предусмотрена уголовная ответственность только за пытки.

Широкое поле для злоупотреблений и различных трактовок оставляет также п.6 ч.1 ст.3: "любые другие формы сотрудничества с российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми Российской Федерацией незаконными вооруженными формированиями". Ведь изначально планировалось, что к уголовной ответственности привлекут не всех. В частности, Виталий Овчаренко представитель общественных организаций "Платформа спільних дій" и "Інформаційний центр Майдан-моніторинг" в комментарии журналу "Фокус" заявил: "Уголовного наказания не должны избежать представители высшего политического руководства "ЛНР/ДНР" и самозваные депутаты "советов". Рядовые чиновники могут не опасаться уголовного преследования, но они должны будут пояснить, почему согласились работать в незаконных органах. Однако в любом случае их необходимо лишить права заниматься профессиональной деятельностью на пять-семь-десять лет — это решать суду или специальной комиссии. Что касается других граждан — предпринимателей, рабочих, врачей, учителей, предлагается следующий механизм: если на человека есть заявление, правоохранительные органы его проверят, если заявления нет — нет и претензий".

Как видим, депутаты, в своем стремлении попиариться на популярной (или патриотичной) теме, не учитывают наработок, интересов простых граждан, проживающих на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, потому что ничем иным такое пренебрежение правами украинцев, которое высказано в этом законопроекте, объяснить нельзя.