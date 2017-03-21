О чем пишут в мире: госсекретарь США едет в РФ, авиазапрет на электронику

РИА Новости Украина

Тиллерсон едет в Москву. Крупнейшие международные СМИ (Guardian, Telegraph, New York Magazine) перепечатали информацию агентства Рейтер о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон намерен посетить Москву 12 апреля. Также Тиллерсон может пропустить встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая пройдет 5-6 апреля, чтобы принять участие во встрече лидеров США и Китая.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться 6-7 апреля, но официальные лица двух стран пока не называют точные сроки.

ФБР впервые подтвердило расследование "вмешательства РФ в выборы". Мировые СМИ (New York Times, Guardian, Wall Street Journal, Independent) пишут о том, что директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми впервые официально подтвердил, что ведется расследование "вмешательства РФ в выборы" и "связей кампании Трампа с РФ".

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Коми сообщил, что ФБР в рамках контрразведывательной миссии расследует усилия российского правительства по вмешательству в президентские выборы 2016 года, что включает в себя расследование любых связей между лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа, и российским правительством, а также вопрос о том, была ли какая-либо координация между предвыборным штабом и усилиями РФ.

"Расследование ФБР стало препятствием для Белого дома", пишет в заголовке Politico.

Никакой электроники на рейсах в США. Мировые СМИ (Guardian, Los Angeles Times, Deutsche Welle, Huffington Post, New York Daily News и другие) сообщают о том, что власти США намерены запретить пассажирам из примерно десятка стран провозить электронные приборы в самолетах, направляющихся в США.

Запрет на электронику на борту, о котором, возможно, будет объявлено во вторник, связан с террористической угрозой. Данные о странах и авиакомпаниях, попавших под запрет, расходятся. По данным газеты Guardian, запрет электроники коснется авиарейсов из Саудовской Аравии, Иордании и еще 11 стран.

"Администрация безопасности на транспорте (TSA) США тайно потребовала у авиакомпаний из 13 стран запретить пассажирам провозить в салоне электронные устройства", которые по размеру больше сотового телефона, пишет газета. Под запрет попадают ноутбуки, планшеты, электронные книги Kindle и даже камеры.

Циркуляр был направлен авиакомпаниям в понедельник, TSA дало 96 часов на исполнение требований, пишет газета. СМИ отметили тот факт, что первой о запрете сообщила иорданская авиакомпания в своем микроблоге в Twitter, "но затем удалила сообщение без объяснения причин".

Британские банки участвовали в отмывании российских денег. Газета Guardian опубликовала эксклюзив, в котором сообщила, что британские банки участвовали в отмывании российских денег.

Семнадцать британских банков, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts участвовали в механизме вывода огромных сумм из России. На их долю пришлось почти 740 миллионов долларов, пишет газета.

С 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов, согласно документам газеты. При этом издание отмечает, что реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов. Деньги, выведенные из России, "были явно украдены, либо получены преступным путем", цитирует газета свой источник.

По оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.

Иванка Трамп займет кабинет в Белом доме. Зарубежные СМИ (Huffington Post, Guardian, Politico, New York Post, Washington Post, Deutsche Welle) обратили внимание на то, что дочь президента США Иванка Трамп получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации, хоть и не займет официального поста государственной служащей и не будет получать зарплату.

По словам адвоката Иванки Джейми Горелика, она станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы широкого спектра.

"Возникают вопросы в связи с этой новостью", – пишет Huffington Post.