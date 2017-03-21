Алё, мы ищем таланты! Полиция объявила донабор кадров

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В результате так называемой реформы МВД и после усилий грузинских руководителей недобор сотрудников в Национальную полицию Украины составляет 20%, это в целом. А в некоторых подразделениях показатель доходит до 40%.

Недобор без перебора

Как признался недавно возглавивший Национальную полицию Украины Сергей Князев, в полиции ощущается кадровый голод.

"У нас катастрофически не хватает кадров — 20% недостаток. Каждый пятый сотрудник отсутствует на рабочем месте. В Николаевской области 40% следователей отсутствуют на должностях. Фактически вместе с отпусками, больничными, прогулами нет половины", — рассказал Князев в интервью DW.

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По его словам, до конца года планируется на 60% сократить некомплект полиции в 20 тыс. сотрудников. В понедельник, 20 марта, уже открылся донабор в патрульную полицию для работы в Киеве и Одессе.

"В ходе нового набора мы планируем набрать 1270 полицейских, из которых 750 для патрульной полиции Киева и 500 для Одессы. Принято решение на сегодняшний день Киев-Одесса, так как это самые проблемные участки. Это первый набор в этом году. О последующих мы будем дополнительно объявлять", — сказал Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Глава Нацполиции уточнил, что новые полицейские будут распределены на две категории должностей: для работы в дорожной полиции и в патруль.

А дефицит патрульных, первый выпуск которых после 4-месячных курсов состоялся в Киеве в июне 2015 года, образовался из-за массовых увольнений. Кто-то не выдержал тягот службы, кто-то соблазнов. Супер-копы до сих пор не могут понять, что же еще входит в их обязанности, кроме "селфи" и скоростной езды на служебных автомобилях, большая половина которых уже разбита.

Но без дела они не сидят. Сегодня им поручили разгонять стариков, торгующих сельхозпродукцией, штрафовать водителей да проверять сумки и карманы граждан во время митингов и акций. Но при этом они жалуются на условия службы, на бездушное руководство, на постоянно увеличивающиеся показатели по штрафам, на отсутствие полноценного отдыха. Уже новые и честные стали брать взятки, заниматься противозаконной деятельностью, в том числе подделывать показатели, превышать служебные полномочия. Розовые очки патрульных, прозванных народом "пластиковыми", сменились на черные. Остались служить только самые толстокожие и те, кто сумел пробиться в руководящий состав или же подружиться с начальником.

МВД и грабли

Очередной донабор, очевидно, ничего не изменит, так как в принципе не существует программы реформы МВД и патрульные по прежнему не знают, чем заняться, утверждает руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского Союза по правам человека Олег Мартыненко.

"Сегодня могут набрать не 1270, а намного больше, но только это ничего не изменит, потому что программы реформы не существует. А набирают их только для того, чтобы живой массой закрыть дырки. Взять не качеством, а количеством. Патрульная полиция не знает, чем заняться, а для этого только и надо было, что прописать, на какие вызовы они должны выезжать, на какие преступления реагировать, обращать ли внимание на "Синих китов" или оставить их для угрозыска, ловить ли наркоманов и наркоторговцев. Никто об этом не подумал. Они работали сами по себе, не все вызовы брали, не на каждый реагировали", — рассказывает правозащитник.

Как отмечает Олег Мартыненко, реформа должна была перестроить всю работу всей системы, а этого не произошло,все осталось по-старому, ожидать плодотворной работы от МВД и раскрываемости больше 30% не придется.

"Скажем, в полиции и раньше особого желания работать не было из-за низких зарплат и сейчас не появилось. Патрульных набрали новых, но работать им приходится внутри старой системы. Правда, у них отдельное подчинение, но и на борьбу с преступностью они никак не влияют. Именно у них первых возобновились показатели по штрафам с водителей, как раньше было в ГАИ, чтобы пополнить бюджет МВД", — констатирует Олег Мартыненко.

В МВД не обошлось без перегибов. Сначала сократили количество сотрудников из-за переаттестации, что не могло не радовать главу МВД, изначально ставившего такую задачу. Как потом оказалось, это был перегиб, ведь кадры по сей день покидают силовое ведомство. Но главе МВД, как считает правозащитник, все равно. Канал Украина на Youtube Аваков сравнил Парасюка с матросом Железняком и потребовал его наказать

"Мне кажется, что Аваков не думал, что делает. Ему все равно, что будет, потому что он не собирается жить в этой стране, и он может делать все что угодно. При том что старую милицейскую систему надо менять, а не только вывеску. И есть столетний иностранный опыт работы полиции, где каждый полицейский начинает с патрульного — с первоначального уровня, а уже потом двигается дальше по карьерной лестнице. За то, что было сделано у нас с МВД, Авакова надо посадить, вместе с его окружением", — считает Олег Мартыненко.

Согласно опросу "Главкома", посвященному третьей годовщине пребывания Арсена Авакова во главе МВД, 80% украинцев неудовлетворительно оценивают его работу. При этом удовлетворительной и такой, что "хоть что-то делается", деятельность Авакова назвали 14% опрошенных, а "заметной" — 5%. Вместе с тем отличной работу Авакова считает лишь 1% респондентов. В опросе приняли участие 29 431 человек.