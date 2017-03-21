Быть или не быть? Золотарев: власть занимается политическим выживанием

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Международный валютный фонд 20 марта должен был рассмотреть вопрос о предоставлении Украине четвертого транша кредита. Но за день до этого украинский вопрос исчез с повестки дня совета директоров Фонда.

Президент, выступая на совете регионального развития, заявил о том, что причина отсрочки предоставления Украине транша от МВФ — это вопрос блокады Донбасса.

Правда, депутаты не поддерживают такое мнение. В частности лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что причиной задержки решения МВФ являются события вокруг назначения членов комиссии по аудиту НАБУ. А руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что причина непредоставления транша — коррупция во власти.

Около 150 депутатов Верховной Рады имеют двойное, тройное гражданство и даже держат дома по пять паспортов других государств, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Лидер радикалов считает, что законопроект об ответственности за гражданство нескольких стран блокирует комитет по правам человека, нацменьшинств и межнациональных отношений, который возглавляет депутат от "Батькивщины" Григорий Немыря.

Также сегодня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Администрация президента готовится к досрочным выборам. "Есть план осенью провести досрочные президентские выборы, поскольку президент теряет доверие и боится, что через год ему будет очень трудно думать о следующем строке", — заявил Садовый.

Эти и другие ключевые события понедельника, 20 марта, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.

О ТРАНШЕ МВФ

Так что же на самом деле является причиной, почему в МВФ отложили вопрос предоставления нам денег?

— Я думаю, на самом деле ключевой и главной причиной является неуверенность МВФ в том, что Украина сможет выполнять обязательства по обслуживанию ранее взятых займов. МВФ, по большому счету, волнует платежеспособность тех, кто берет у МВФ деньги. Если такой уверенности нет, если не выполняются те условия, которые ставит МВФ, то естественно программы кредитования замораживаются или переносятся на более поздний срок. Здесь комплекс причин. Складывается крайне пессимистическая картина относительно платежеспособности Украины. Вопрос в другом. Все прекрасно знают, что Украина – коррумпированная страна, иллюзий нет. Все прекрасно знают, что ситуация с блокадой очень крепко бьет по экономическим показателям. Завяжем на быт ситуацию.

У нас отрицательное сальдо платежного баланса – около четырех миллиардов долларов. Я думаю, не досчитавшись тех денег, которые мы получаем от горно-металлургического комплекса, поскольку это его прямые потери вследствие блокады, эта сумма увеличится в полтора-два раза. Это означает, для того чтобы покупать критический импорт, то же топливо для АЭС и массу других вещей, для того чтобы обслуживать внешний долг, валюту придется покупать. А для того чтобы ее купить, надо будет печатать гривну. И мы можем только догадаться, какой будет курс — 40, 45… понятно, что никто зарплаты и пенсии на этот уровень поднимать уже не будет. Поэтому вопрос блокады может коснуться каждого спустя какое-то время.

То, что сейчас выглядит достаточно абстрактно, приобретет совершенно четкое, материальное измерение. Вопрос того же Сбербанка. Для банкиров это крайне тревожный и негативный сигнал, все, что наблюдали на прошлой неделе: правоохранительная система в Украине в параличе, у государства нет монополии на насилие, власть не может справиться с радикалами, поставить их в какие-то законные рамки, и плюс подозрение, что представители власти, которые контролируют силовые структуры, другой рукой дергают за ниточки этих радикалов.

Что дальше: украинской власти придется выбирать между траншем от МВФ и отказом от блокады сейчас на официальном уровне, точка в вопросе с банками с российским капиталом в Украине? Или какой-то консенсус будет найден?

— Я пессимистически смотрю. Хотя бы вот предыдущий транш, который мы получили, — миллиард, он во многом был политическим. Его дали для того, чтобы не дестабилизировать ситуацию в Украине, благо тогда еще работала администрация Обамы, был тот же Байден, для которого Украина является приоритетным проектом. И тот транш был политическим, поскольку Украина так и не выполнила требований. Теперь в Вашингтоне — иные люди, которые куда более циничны и прохладнее относятся к Украине, и они не будут закрывать глаза на то, что они видят недоговороспособность украинского руководства, поскольку с блокадой, особенно с решением СНБО… называя вещи своими именами, их подставили. Я думаю, выставят достаточно жесткие условия — это вопрос земли, Пенсионного фонда, смены руководства НБУ и выполнение минских соглашений.

О ВСТРЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТА С ЛИДЕРАМИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЙ

В АП состоялась встреча президента, премьера, главы НБУ и лидеров фракций ВРУ о положении дел в сотрудничестве с МВФ в контексте продолжающейся блокады. Встретится президент с лидерами парламентских фракций, что-то изменится?

— Давайте вычленять, что для президента сейчас главное. Вопрос вот этих декораций реформ, декораций жизни по-новому — они отставлены уже в чулан за ненадобностью. Основной вопрос – это вопрос политического выживания, так называемые картельные партии власти, одним из звеньев которых является, если не ключевым, президент. Собственно, очевидно, он прекрасно понимает, что если оформляем распад коалиции, то следом — Гройсман, по принципу домино – посыпятся все костяшки. Очевидно, пока президент всячески пытается уйти от этого сценария, хотя ведь язык президенту дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Мы уже не раз сталкивались с тем, что в политике говорят одно, а делают другое. Поэтому, я думаю, мы только входим в зону повышенной политической и экономической турбулентности.

Президент заявил: "Никакой перспективы, чтобы в результате внеочередного голосования был избран парламент с большим реформаторским потенциалом, чем тот, который сейчас работает, нет".

— Это политическая трескотня. Где результаты реформ? В бизнесе существует правило: если руководитель в течение года не показал результат, то он его уже и дальше не покажет. Вот точно так же и с нашими реформаторами. Я думаю, рейтинг БПП, "Народного фронта", который уже ниже жирности самого дешевого кефира, наглядно показывает отношение к так называемым реформаторам. По-моему, цифры, как говорил покойный Лобановский — счет на табло. Минус 40% ВВП, самая бедная и самая коррумпированная страна Европы, тотальное недоверие друг к другу, озлобленность, потеря территорий – вот, собственно, итоги трех лет этой властной команды.

О ДОСРОЧНЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Мер Львова Садовый заявил, что осенью возможно проведение досрочных президентских выборов. Вы согласны с этим?

— Абсолютно верно. Более того, я не хочу рассказывать о том, что я знаю, поскольку есть определенные инсайдеры на Банковой. Я как политтехнолог могу сказать, поскольку президент прекрасно понимает, что дальше ситуация будет только хуже, а сегодня президент потерял рейтинг, колоссально потерял рейтинг, но он сохранил легитимность. Фокус-группы, которые проводят в разных регионах, показывают вот этот тоненький рейтинг, на котором держится легитимность Порошенко, поскольку боятся, перефразируя Стругацких, что вслед за серыми придут черные, что будет еще хуже, сменщики будут еще хуже. Вот на этом держится легитимность Порошенко. Но он сконцентрировал в руках колоссальный информационный, колоссальный административный, колоссальный силовой ресурс. И вот пока у него в руках это колоссальное ресурсное преимущество, сделать несколько многоходовок, чтобы все передрались друг с другом, и попытаться максимально использовать те возможности.

Опираясь на свое чутье, скажите: будут внеочередные выборы в этом году?

— Все-таки дело идет к ним. Как говорил Ленин, если идея овладевает массами, настроятся материальные силы. У нас давно с порога отметают всякую возможность досрочных выборов, но потихоньку к ним готовятся. Обратите внимание: Оппозиционный блок, уже были назначены даты официального развода на газовую и на минеральную часть этой политсилы, блокада, обострение политического кризиса сцементировало, и они официально заявляют, что начали формировать избирательные штабы и подготовку к выборам. Тут вопрос заключается в том, что выборы, нравятся они нам или нет, это более-менее цивилизованный способ выйти из ситуации политического кризиса, тем более, как у нас пытаются сейчас закручивать гайки, бездумное закручивание гаек элементарно чревато срывом резьбы в нашей ситуации. Это мы увидели в ситуации, когда пытались разблокировать 16-й редут в Кривом Торце, и что произошло в эту ночь, и вовремя дали задний ход.

О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ

Какие перспективы в парламенте внесенного президентом законопроекта о последствиях для каждого украинца двойного гражданства?

— Мое отношение: это пиар президента, его политтехнологическое окружение лепит из него такого себе мега-патриота. И естественно в этом же контексте и шаги: языковой законопроект, квоты… Этот законопроект работать не будет, я думаю, никто не будет идти в штыковую атаку на этот законопроект в ВРУ, его будут просто тихонько сливать. Потому что в ВРУ половина депутатов — действительно с несколькими паспортами в кармане. Это люди, которые давно "евроинтегрировались" — у них там семьи, имения, бизнес, а их пытаются поставить на такую вот растяжку.

Олег Ляшко по этому поводу заявил: "Когда у депутата, министра, госчиновника есть несколько паспортов, они должны за это отвечать — сложить мандат, уволиться из госслужбы, а рядовых украинцев трогать нельзя".

— Тут тот редкий случай, когда я с главным радикалом согласен. Действительно, госслужащие, военнослужащие, работники правоохранительных органов не могут иметь двойного гражданства, как и депутаты. А вот гражданам… надо пересматривать, но не в ту сторону ужесточения, как предлагает президент. У нас и так государство ведет политику принуждения украинцев к эмиграции. Я думаю, что выбор будет сделан не в пользу украинского паспорта теми же закарпатскими венграми или людьми с румынскими паспортами на Буковине, или те люди, которые сегодня интегрируются в Польшу, получив "карту поляка".

Геннадий Москаль сказал, что не надо все камни бросать в сторону Закарпатья, мол, в Киевской области вдвое больше людей с двойным гражданством, чем на Закарпатье.

— Конечно. Я прекрасно понимаю, и как раз Венгрия проводит абсолютно прагматичную политику, поддерживая венгерскую общину, живущую компактно в Береговском, Виноградовском районе Закарпатской области. Я могу сказать, 100 тысяч новых граждан России только за этот год – украинцы, получившие российское гражданство. Вот вам картина маслом. Поэтому этот законопроект, это… знаете, строгость норм наших законов компенсируется возможностью их неисполнения.

О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРА НАБУ

Сегодня под парламентом происходил костюмированный протест по поводу назначения коммерческого аудитора Брауна в комиссию по аудиту НАБУ. Как вы это прокомментируете?

— У нас такова ситуация, начну с Генпрокуратуры: безусловно, бывали генпрокуроры более эффективные, но никогда еще не было столь эффектного генпрокурора, когда Генпрокуратура шаг за шагом превращается в симбиоз агентства политических добрых услуг и пиар-агентства. Боюсь, что и вот этой болезнью сегодня заражено и вновь созданное ведомство – НАБУ, когда ставится во главу задача максимально эффектно работать. Когда там, где во главе угла становятся задачи пиара и политики, страдает профессионализм.

Есть два представителя — Найджел Браун, которого представляет коалиция, и Роберт Сторч.

— Статья 26 закона о НАБУ гласит, что его деятельность, как это принято в европейских и в США, должна оценивать аудиторская комиссия: один член аудиторской комиссии от президента, один член — от Кабмина, один — от ВР, и это ключевая позиция, поскольку вердикт этой комиссии означает конец или продолжение карьеры господина Сытника. А с учетом того, что НАБУ очень плохо отработало те носки по 400 гривен, которые им покупали, скажем так, антикоррупционная гора родила мышь. Естественно, дело Насирова было призвано сразу так прыгнуть в дамки, однако не получилось, и теперь наш властный картель прекрасно понимает, что США с помощью НАБУ пытаются выстроить параллельную вертикаль, напомню, антикоррупционные суды — МВФ этого требует. Понятно, они хотят немножечко стреножить, чтобы им не мешали, не связывали руки, поэтому и возник вопрос об аудиторе НАБУ. Пока шансы протащить кандидатуру Брауна выше.

То есть, предлагаемую фракциями коалиции?

— Да, которые хотят получить предохранитель от господина Сытника.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире "ГС" выразил мнение, что невыделение кредита МВФ грозит большими имиджевыми потерями Украине, поскольку действия Фонда – один из основных индикаторов для других кредиторов.

А политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире заявил, что судьба предоставления Украине транша от МВФ решится в ближайшие две недели, и главное требование для этого – снятие блокады Донбасса.