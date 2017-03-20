Порошенко на Совете регионального развития: "атаманщина, махновщина и хаос"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украине грозит анархия и атаманщина, безответственные действия некоторых политиков уже привели к ощутимым потерям для экономики страны. Так, вследствие блокады Донбасса вопрос о выделении Украине очередного транша исчез из повестки дня совета директоров МВФ. И теперь надо объединиться, чтобы транш все-таки получить. Об этом сказал, в частности, президент Петр Порошенко, выступая в понедельник на заседании Совета регионального развития.

Президент также отметил, что есть положительные тренды (хотя это пока не привело к улучшению жизни людей). Так, в Украине "оживает промышленность", хотя в результате войны "утрачено до 20% индустриального потенциала". А теперь могут сказаться и негативные последствия блокады Донбасса.

Россия как угроза

По словам Порошенко, существуют политические риски, которые угрожают росту экономики и благосостоянию людей.

"Главной является российская военная угроза. И она происходит не только из оккупированных районов Донбасса. Она нависает по всей линии границы с Россией", - заявил президент.

Он добавил, что "правильный ответ на этот вызов есть лишь один": увеличение военных расходов.

"Если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2%, и не исключено, что эту долю придется увеличивать еще", — заявил Порошенко.

"Сеяние паники"

В то же время, есть и внутренние угрозы, которые, заверил Порошенко, тоже инспирированы Москвой: "информационная война, фейковые новости, сеяние паники, неверия, симуляция и стимуляция протестных движений и манипуляция в своих интересах некоторыми право-радикальными группировкам, продвижение лукавой идеи досрочных выборов, чтобы усилить представительство лояльных к Кремлю сил".

Порошенко также обвинил Россию в отправке в Украину разведывательно-диверсионных групп и в подготовке терактов.

Против досрочных выборов

Что касается досрочных выборов, то, по мнению президента, они относятся к рискам, угрожающим экономическому росту. Вот после "революции достоинства" в них была реальная необходимость, а сейчас в результате все равно не получится избрать парламента с большим реформаторским потенциалом, нежели тот, что сейчас работает.

"Предвыборная кампания поставила бы на паузу все реформы минимум на год. А далее — состав новой Рады оказался бы настолько пестрым и раздробленным, что нельзя было бы и надеяться на создание хотя бы какой-нибудь коалиции", — сказал Порошенко.

Угроза анархии и атаманщины

По словам президента, в стране "все четче кристаллизуется угроза анархии и атаманщины", свидетельством чему является пресловутая торговая блокада Донбасса.

"Ярким доказательством тому есть реальные и потенциальные последствия так называемой блокады Донбасса. Ее организаторы показали себя как непревзойденные мастера политического пиара. Они грамотно вычислили болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, обнаружили оголенный нерв. Но организаторы блокады обманывали общество, потому что на самом деле то была не блокада ОРДЛО. Какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе из РФ, сотни километров? На деле все это оказалось спецоперацией направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса в РФ", — сказал Порошенко.

По его словам, решение СНБО о временном прекращении транспортного сообщения с непризнанными ДНР и ЛНР "носило вынужденный характер".

"Мы лишь прекратили тот хаос, в который "блокадники" хотели погрузить всю страну", — заявил Порошенко. По его словам, борясь за возвращение территорий, Украина вынуждена была вести торговлю с неподконтрольными территориями. Теперь же из-за блокады предприятия "захвачены боевиками".

Отметим, в ДНР считают, что решение Киева о полной грузовой транспортной блокаде республик может отсрочить мир в Донбассе.



Блокада как "удар под дых" Украине

Президент заявил, что блокада неконтролируемых территорий Донбасса — "настоящий удар под дых Украине", и этот удар первой почувствует украинская промышленность

"Вследствие блокады Украина потеряла влияние на собственные территории…. Нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету", - заявил Порошенко.

При этом президент отметил, что официальный запрет на перемещение грузов через линию разграничения в зоне АТО будет действовать до тех пор, пока непризнанные республики не вернут в юрисдикцию Украины захваченные предприятия.

Напомним, ранее власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Местные советы "расшатывают ситуацию"

Порошенко подверг критике решения ряда местных советов по поддержке блокады Донбасса. По мнению президента, при этом они вышли далеко за пределы своей ответственности (тогда как следствием блокады стала отсрочка очередного транша кредита МВФ).

"В контексте блокады имею серьезные претензии к главам областных государственных администраций тех областей, где местные советы превысили свои полномочия и приняли решения, которые выходят далеко за пределы их, областных советов, ответственности, и расшатывают ситуацию. Они сейчас будут наполнять золотовалютные резервы, областные советы? Они будут компенсировать потери государственного бюджета? Они будут компенсировать потерю рабочих мест? Они будут нести ответственность за возвращение всех территорий под украинскую юрисдикцию? Нет. Они сейчас спрятались", — отметил Порошенко.

По его словам, спрятались некоторые главы администраций — "вместо того чтобы занимать атакующую публичную позицию".

"Это означает, что вы или не вели разъяснительной работы и где-то отсиделись в окопе либо за печкой, или объясняли так, что вас никто не понял. Или вам не хватает политического авторитета в областях. Я надеюсь, эта история станет уроком для всех. Власти должны занимать политически наступательную позицию", — сказал Порошенко.

Президент также отметил, что сегодня в Украине "демократию многие путают с махновщиной".

МВФ и "украинские политиканы"

Отсрочка выделения очередного транша от МВФ — это последствия блокады, последствия безответственности украинских политиков, считает Порошенко.

"МВФ на заседании своего правления должен был выделить нам очередной транш на один миллиард долларов, которые нужны для дальнейшего пополнения золотовалютных резервов для удержания стабильности национальной денежной единицы, для мощного сигнала инвесторам. Нами совместно была проведена большая работа. Мы убедили фонд в том, что наш вариант пенсионной реформы не предусматривает направления повышения пенсионного возраста, и мы получили положительную оценку проводимых экономических реформ. А в субботу вопрос по Украине исчез из повестки дня совета директоров", — рассказал президент

По словам Порошенко, это и есть то влияние политических рисков, об опасности которых он говорил. Теперь надо спасать ситуацию.

"И сегодня состоятся интенсивные переговоры министра финансов, главы Нацбанка, премьер-министра, также и я буду участвовать, для того чтобы исправить те результаты, которые были вызваны безответственным поведением украинских политиканов. Причиной отсрочки стали последствия блокады. Я подчеркиваю, что мы должны объединиться, чтобы в ближайшее время получить транш", — заявил президент.

По его словам, некие "безответственные политиканы" вводят народ в заблуждение, говоря о том, что кредиты МВФ будто бы украдены или же использованы не по назначению.

Порошенко заверил, что "каждая копейка" кредитов МВФ "работает на стабильность национальной денежной единицы, работает на доверие к Украинской державе, к украинской экономике, к украинской финансово-банковской системе".

Какая реформа ключевая?

Порошенко в ходе своего выступления уделил много внимания по-прежнему актуальной проблеме борьбы с коррупцией. По его словам, "ключевой реформой на текущий год остается антикоррупционная реформа".

"Коррупцию тоже есть все основания рассматривать как угрозу экономическому росту и национальной безопасности", - заявил президент. Он напомнил, что "заработали антикоррупционная инфраструктура, НАБУ, САП, НАПК".

"Впрочем, я принципиально не хочу делить правоохранительные органы на новые и старые, хорошие и плохие. Все они делают общее дело, и положительные сдвиги сейчас очевидны и в работе СБУ, и в тяжелом процессе создания и становления Нацполиции, и в деятельности прокуратуры, НАБУ", - отметил Порошенко.

По его словам, самым эффективным способом борьбы с коррупцией являются "не только репрессии, но — снятие того грунта, на котором она прорастает": уменьшение роли государства в экономике, лишение чиновников влияния на бизнес-процессы, внедрение электронных форм управления и общения с предпринимателями.

Порошенко также заявил, что он — за ликвидацию налоговой полиции.