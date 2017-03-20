Политолог о бессилии и импотенции власти

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Весной этого года власть оказалась в сложной ситуации, любое ее действие ведет к ухудшению ее же собственного положения и к ухудшению общей ситуации в стране. Об этом сказал политолог Виктор Небоженко на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил о недавнем захвате силовиками редута активистов, блокирующих железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями и отметил, что это первый открытый конфликт между сформированными после 2014 года правоохранительными органами и участниками АТО.

"Я понимаю стратегию Администрации президента. Речь идет о том, чтобы связать политическую судьбу президента с силовиками. Но это уже делал Янукович, это очень трудно сделать… Так как поводов для конфликтов будет все больше и больше, то, я думаю, силовикам все меньше удастся достигать таких героических успехов, как захват редута и так далее… Но схема понятна: черный пиар, армия "порохоботов", плюс спецоперативные мероприятия против участников той или иной акции протеста, и, в конечном итоге, спецназ. Вот так примерно и будем двигаться до следующих выборов. Это, конечно, плохо", — сказал Небоженко.

Эксперт также напомнил о том, что из-под стражи освободили ряд знаковых и ярких фигур — "выходит Насиров, выходит Ефремов"…

"Что будет делать тот же Ефремов? Самый простой вариант, если он уедет в Москву и будет вещать. А если не уедет? Другой вопрос: что будет делать Насиров? Он встанет опять во главе Фискальной службы или будет искать новое рабочее место? К чему я это говорю: любое действие властей ухудшает сегодня ситуацию в стране и ухудшает положение самой власти", - констатировал Небоженко, добавив, что такое патовое положение сложилось весной 2017 года, ранее — "этого не было".

Говоря о блокаде Донбасса, политолог напомнил, что из психоанализа в социологию пришел термин "распределенный субъект деятельности", который можно использовать при описании текущей ситуации.

"Это не сеть, это не мафия, это не масоны, а это — когда различные действия возникают, имея совершенно непредсказуемые формы и результат. Вот — блокада, замуровывание банков, (…) решения горсоветов и облсоветов — это же все не записано было в каком-то плане, это все происходит спонтанно… Но в целом формируется субъект недовольства действиями власти", - пояснил Небоженко.

По его словам, в такой ситуации власть должна концентрироваться, выдвигать яркого лидера — "но этого нет". Напротив, власть демонстрирует слабость и — наряду с этим — предпринимает достаточно спорные шаги.

"Наряду с тем, что выпускают ярких сторонников коррумпированной прошлой власти, одновременно у нас формируется институт… публичной угрозы. Такая вот форма", - отметил политолог. По его словам, особенно такая форма нравится генпрокурору Юрию Луценко, который может публично заявить, что "этот или тот человек — он плохой".

Небоженко напомнил: "вы знаете об угрозах для (нардепов — Ред.) Парасюка и Семенченко, для (мэра Львова — Ред.) Андрея Садового, и предположил, что "по мере получения каких-то результатов Генеральной прокуратурой, будет расти эта словесная угрожательская практика, список этот будет увеличиваться".

По мнению политолога, такая практика будет набирать силу по мере того, как к легитимности будут возвращаться все больше фигур "из прошлого".

Небоженко отметил, что это, возможно, связано еще и с тем, что Юрий Луценко "устал заниматься прокуратурой — они сильнее его, они умнее его, все-таки пребывание в тюрьме не заменяет серьезный юридический факультет".

Что до перспективы досрочных парламентских и президентских выборов, то эксперт отметил: не стоит забывать о таком институте, как МВД, "пока президент не поменяет (главу МВД) Арсена Авакова, никаких досрочных выборов не будет".

Отметим, что президент Петр Порошенко тоже обратил внимание на появление такого "распределенного субъекта" (не употребляя, впрочем, сам этот термин). Так, выступая в понедельник на Совете регионального развития, он подверг критике решения облсоветов и горсоветов (относительно поддержки блокады Донбасса) — "превысили свои полномочия".

По словам Порошенко, отсрочка очередного транша МВФ — это последствия блокады. Он также заявил, что на самом деле блокада "оказалось спецоперацией направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса в РФ".

Отметим, что украинская власть, не сумев справится с блокировщиками, сама пошла на поводу у радикалов, объявив 15 марта полную блокаду непризнанных республик на государственном уровне.