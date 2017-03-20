Силовики разбегаются как тараканы: Порошенко уже не имеет влияния на МВД

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Около двух месяцев на железнодорожных путях в Луганской и Донецкой областях просидели никем не тронутые участники так называемой торговой блокады во главе с группкой народных депутатов. Их уговаривали уйти по-хорошему, приводили примеры краха экономики от их действий, но это не помогало. Тем временем блокировщики ежедневно готовились к атаке со стороны сотрудников полиции. Ведь стражи порядка имели все законные основания освободить железнодорожное сообщение, а кое-где даже действовали на опережение — не дали, например, заблокировать ж/д сообщение в Сумской области. Но нападения полиции блокировщики не дождались, вместо них пришли сотрудники СБУ.

Как сообщили в штабе Антитеррористического центра (АТЦ), сотрудники Службы безопасности Украины 13 марта задержали в зоне АТО 43 человека с оружием.

"Во время контрдиверсионных мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ обнаружили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. Отказ сдать оружие полиции стал основанием для задержания 43 человек", — сообщили в АТЦ и добавили, что у задержанных правоохранители изъяли "много оружия и значительное количество бутылок с зажигательной смесью".

В "Штабе блокады торговли с оккупантами" сообщили, что их редут на станции Кривой Торец и Щербиновка разогнали силовики. Полиция также присутствовала при мероприятии и доставляла задержанных в райотделы, откуда они позже были отпущены. Но "грязную" работу по разгону выполняли сотрудники СБУ. Попробуем разобраться, почему СБУ взяла на себя функции полиции.

Министерство внутренних дел, которое возглавляет сегодня Арсен Аваков, человек гражданский, попавший в силовое ведомство по квоте "Народного фронта", игнорирует не только соблюдение законов, но и распоряжения с Банковой. Как рассказал один из сотрудников Администрации президента, если раньше МВД еще имитировало бурную деятельность, то сегодня оно полностью игнорируют все указания со стороны АП. Именно поэтому некоторые распоряжения президента выполняют сотрудники СБУ, находящиеся в его подчиненнии.

Подобная расстановка сил неудивительна, считает экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"МВД возглавляет Аваков, который не входит в президентскую фракцию и в интересы президента. У него свои бизнес-интересы, и МВД — это кормушка. Сегодня президент может положиться только на СБУ, поэтому им поручают задачи, которые должна выполнять полиция. Все это говорит о том, что власть умирает и сегодня им не до наведения порядка в стране. И пока у них есть деньги, они остаются у руля. И если у Авакова сейчас в подчинении серьезные силы, то, как только он перестанет их финансировать, они тут же восстанут против него. Ведь найдутся те, кто захочет взять власть в стране и которые заплатят больше, чем сейчас дает Аваков", — отмечает Вовк.

Расстановка сил не в пользу АП. У президента сегодня только одно верное ему ведомство — СБУ, которое выполняет любые приказы, даже ему несвойственные. А руководство МВД занято исключительно зарабатыванием денег. И сегодня они стараются выкачать побольше с Администрации президента, все время играя на мнимой опасности и необходимости, подчеркивает генерал СБУ.

Страна катится в пропасть, и некоторые члены правительства ее туда подталкивают всеми своими силами. Глава МВД делает сегодня громкие заявления, призывая власть ввести санкции против украинской "дочки" "Сбербанка России" и бездоказательно обвиняя банк в "финансировании боевиков на Донбассе". А за хулиганские действия в отношении "Сбербанка" никто из организаторов не ответил. "Национальному корпусу" и другим участникам выходка сошла с рук, к ответственности никто не привлечен. По всей видимости, не зря АП не доверят МВД, которое хоть и крайне избирательно, но продолжает заигрывать перед радикалами.