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    День весеннего равноденствия. Справка

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    В 2017 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта. С этого момента день уравнивается по продолжительности с ночью. День весеннего равноденствия еще называют началом астрономической весны.
    Вид на Днепр в Киеве
    RIA News Олег Макаров | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    В 2017 году День весеннего равноденствия приходится на 20 марта. Именно 20 марта день уравнивается по продолжительности с ночью. Земля в это время находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково.

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    Ниже приводится справочная информация.

    Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Из-за того, что количество суток может быть немного больше или меньше (например, в високосном году), день, когда должно наступить весеннее равноденствие, каждый год приходится высчитывать заново.

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    В простой год моменты равноденствия наступают на 5 часов 48 минут 46 секунд позднее, чем в предшествующий, а в високосный — на 18 часов 11 минут 14 секунд раньше; поэтому моменты равноденствия могут приходиться на две соседние календарные даты.

    Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном — астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния (21 июня).

    О днях весеннего равноденствия знали еще древние ученые Китая, Индии, Египта. В древности день весеннего равноденствия считался большим праздником.

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    В религии в давние времена дню весеннего равноденствия тоже отводилось немаловажное значение. Дата праздника Пасхи, которая отмечается каждый год в разное время, отсчитывалась от дня весеннего равноденствия следующим образом: 21 марта — первое полнолуние — первое воскресенье, которое и считалось праздничным днем.

    Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. Например, на фарси он называется Навруз, что означает "новый день". Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, праздник стал неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам.

    В СНГ день равноденствия как национальный праздник отмечают татары, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и многие другие народы.

    В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта — выходным днем.

    В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун но хи и тоже отмечают как праздник. Недельный период, начинающийся за три дня до весеннего равноденствия, называют Хиган. В это время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура.

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