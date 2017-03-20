День весеннего равноденствия. Справка

РИА Новости Украина

В 2017 году День весеннего равноденствия приходится на 20 марта. Именно 20 марта день уравнивается по продолжительности с ночью. Земля в это время находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково.

Ниже приводится справочная информация.

Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Из-за того, что количество суток может быть немного больше или меньше (например, в високосном году), день, когда должно наступить весеннее равноденствие, каждый год приходится высчитывать заново.

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В простой год моменты равноденствия наступают на 5 часов 48 минут 46 секунд позднее, чем в предшествующий, а в високосный — на 18 часов 11 минут 14 секунд раньше; поэтому моменты равноденствия могут приходиться на две соседние календарные даты.

Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном — астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния (21 июня).

О днях весеннего равноденствия знали еще древние ученые Китая, Индии, Египта. В древности день весеннего равноденствия считался большим праздником.

В религии в давние времена дню весеннего равноденствия тоже отводилось немаловажное значение. Дата праздника Пасхи, которая отмечается каждый год в разное время, отсчитывалась от дня весеннего равноденствия следующим образом: 21 марта — первое полнолуние — первое воскресенье, которое и считалось праздничным днем.

Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. Например, на фарси он называется Навруз, что означает "новый день". Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, праздник стал неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам.

В СНГ день равноденствия как национальный праздник отмечают татары, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и многие другие народы.

В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта — выходным днем.

В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун но хи и тоже отмечают как праздник. Недельный период, начинающийся за три дня до весеннего равноденствия, называют Хиган. В это время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура.