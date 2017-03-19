Непомерная расточительность. Украина переплатила за газ $186-290 млн

РИА Новости Украина – Прайм

Украина в декабре-феврале переплатила за поставки российского газа по реверсу 186-290 миллионов долларов, говорится в докладе Фонда национальной энергетической безопасности.

"Под лозунгами освобождения от зависимости от российского газа происходит тихий бизнес, где бедная и нуждающаяся во внешней материальной помощи Украина закупает на кредитные средства российский же газ у европейских трейдеров. Но, как говорил Паниковский, "уже дороже". Переплата составила 186-290 миллионов долларов", — говорится в докладе.

По данным экспертов, с декабря по февраль Украина импортировала 4,48 миллиарда кубометров газа. Средняя цена, по официальным данным, составила от 229,5 доллара за тысячу кубометров газа в январе до 246,9 доллара в феврале. Всего Украина с декабря по февраль потратила на закупку газа по реверсу 1,05 миллиарда долларов, говорится в докладе, сообщают РИА Новости.

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"При этом по контракту с "Газпромом", который "Нафтогаз" считает несправедливым и якобы нерыночным, украинцы могли бы получать газ примерно по 180 долларов в декабре прошлого года, и по 205 долларов в январе-феврале 2017 года (цена рассчитывается поквартально)", — отмечается в докладе. По расчетам аналитиков, при закупках газа у "Газпрома" в декабре-феврале Украина потратила бы 877 миллионов долларов.

"Как известно, Киев предпочел переплатить европейским трейдерам, увеличив при этом цены на газ для своей промышленности и вводя для них ограничения", — говорится в докладе.

"О том, что цены на газ зимой в Европе будут значительно выше, чем в третьем квартале, было известно давно. Более суровая зима, конечно, этому способствовала, но основу зимних цен на газ в Европе определила динамика цен на нефть, которые с января по июнь выросли на 60%", — считают аналитики.

Кроме того, Украина могла купить необходимые объемы газа в 4,5 миллиарда кубометров у "Газпрома" по минимальной цене в 170 долларов за тысячу кубометров газа в третьем квартале 2016 года. В этой ситуации Украина могла потратить на закупку газа 760 миллионов долларов и сэкономить 290 миллионов долларов, говорится в докладе.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года. В связи с этим власти РФ и "Газпром" неоднократно выражали опасения относительно прохождения Украиной зимних пиков спроса на газ.

"Нафтогаз Украины" сообщал, что в марте текущего года намерен закупить у европейских поставщиков еще 1,1 миллиарда кубометров газа на 220 миллионов евро в рамках кредитной линии европейских банков на 500 миллионов долларов, открытой в конце прошлого года.