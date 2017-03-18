Хроника 17 марта: Трамп и Меркель, лекарство от рака, обстрелы в Донбассе

Скриншот

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В пятницу украинские ученые заявили о создании лекарства от рака, в непризнанной ДНР сообщили, что артист Джигурда покинул территорию республики, а в Госпотребслужбе признали угрожающей динамику распространения вируса африканской чумы свиней в Украине. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Зона АТО: "количество обстрелов увеличилось"

Украинские силовики зафиксировали 112 обстрелов своих позиций, сообщили о четырех погибших военных в Донбассе за истекшие сутки.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, количество обстрелов увеличилось…. За сутки погибли четверо военнослужащих и еще трое ранены", — говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Со своей стороны, в непризнанной ДНР сообщили, что часть Петровского района на западе Донецка и два села в Новоазовском районе на юге республики "обесточены в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков".

Кроме того, вечером в пятницу в результате обстрелов мирный житель Ясиноватой получил ранение, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Трамп и Меркель ищут мирное решение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вместе с Германией и Францией привержены мирному разрешению конфликта в Украине.

"Я высоко ценю лидерство канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта в Украине, где мы ищем мирного решения", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель отметила, что реализация минских соглашений даст возможность для улучшения отношений с Россией.

Визит Меркель в Вашингтон состоялся в пятницу, 17 марта. Во время встречи лидеры США и ФРГ обсудили вооруженный конфликт в Донбассе.

ЕС отследит, как скажется блокада Донбасса на гражданском населении

Евросоюз будет отслеживать последствия для гражданского населения решения Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Украины о запрете перемещения грузов через линию соприкосновения. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Майя Косьянчич.

Ранее СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать до тех пор, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

ДТЭК обратилась в полицию

Крупнейшая частная энергокомпания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, обратилась в Национальную полицию с просьбой завести дело в связи с потерей управления над предприятиями в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

ДТЭК просит Нацполицию начать досудебное расследование и принять меры для недопущения незаконного использования захваченной собственности, говорится в сообщении.

Напомним, власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе в ответ на транспортную блокаду.

Запасов антрацита на складах ТЭС хватит на 60 суток

Государственная компания "Укрэнерго" улучшила прогноз по обеспечению теплоэлектростанций углем антрацитовой группы, отметив, что ТЭС обеспечены этим видом топлива на время работы от 28 до 60 дней, сообщил глава компании Всеволод Ковальчук.

По его словам, "это тот период, который страна может пройти без серьезных проблем в… электроэнергетической системе, что значительно больше тех прогнозов, которые были раньше".

Ранее в связи с блокадой Донбасса прогнозировали возможное истощение или нехватка топлива уже к концу марта.

НАК "Нафтогаз" уволила президента "Укртрансгаза"

Правление НАК "Нафтогаз Украины" решило уволить президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, в ближайшее время будет объявлен конкурс на этот пост.

Как сообщила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза", обязанности президента "Укртрансгаза" временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко.

Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака

Украинским ученым, работающим на полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, в ходе исследований удалось создать лекарство от рака, сообщил директор Национального антарктического центра Украины Валерий Литвинов.

В интервью "ТСН", обнародованном в пятницу, Литвинов рассказал, что лекарство создано на основе антарктических микроорганизмов, которые живут там в экстремальных условиях и имеют экстремальные возможности. Пол его словам, "эти лекарства помогают даже от рака четвертой степени".

АЧС: угрожающая динамика

Динамика распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Украине является угрожающей, заявила в пятницу пресс-служба Госпотребслужбы.

Сообщается, что с начала 2017 года на Украине выявлено 55 случаев африканской чумы свиней, в том числе впервые на территории Тернопольской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.

СМИ сообщили о пропаже Джигурды после визита в ДНР

Известный актер Никита Джигурда покинул территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики через пограничный пункт Успенка 16 марта, на территории ДНР его нет, заявил РИА Новости источник в парламенте республики.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Джигурда не выходит на связь и не явился в пятницу на судебное заседание по делу о разводе.

Джигурда получил на прошлой неделе паспорт ДНР. Свое желание стать гражданином самопровозглашенной республики актер объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Но вскоре он был лишен гражданства республики.

В "Нафтогазе" досрочно отказались от отопления

Компания "Нафтогаз Украины" решила досрочно отказаться от отопления своих объектов в связи с потеплением и рекомендует другим предприятиям последовать его примеру ради экономии средств, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Сообщается, что "в связи с ожидаемым устойчивым потеплением НАК "Нафтогаз Украины" обратилась к ПАО "Киевнэрего" с просьбой прекратить поставки тепловой энергии в здание компании с 20 марта".

Обычно отопительный сезон завершается в середине апреля.