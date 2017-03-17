Украинизация голубых экранов: в соцсетях обсудили квоты на ТВ

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Несмотря на то, что этот документ еще должен пройти второе чтение, в медийной среде уже поднялась волна негодования. В "Интер Медиа Груп", к примеру, уверены, что закон о языковых квотах нарушит права миллионов граждан Украины. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на официальном сайте крупнейшего украинского канала.
А вот в соцсетях на вводимые государством языковые квоты для ТВ отреагировали более сдержано: "Когда кто-то начинает мне рассказывать про украинский язык в медиа и украинские книги, я всегда спрашиваю на сколько украинских изданий человек подписан и сколько книг купил за последние полгода. Патриотизм обычно, за редким исключением, заканчивается там, где начинается карман". "В том то и беда подобных законов, они больше вредят украинскому чем помогают", - есть в сетях и такие мнения.