Украинизация голубых экранов: в соцсетях обсудили квоты на ТВ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Несмотря на то, что этот документ еще должен пройти второе чтение, в медийной среде уже поднялась волна негодования. В "Интер Медиа Груп", к примеру, уверены, что закон о языковых квотах нарушит права миллионов граждан Украины. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на официальном сайте крупнейшего украинского канала.

А вот в соцсетях на вводимые государством языковые квоты для ТВ отреагировали более сдержано: "Когда кто-то начинает мне рассказывать про украинский язык в медиа и украинские книги, я всегда спрашиваю на сколько украинских изданий человек подписан и сколько книг купил за последние полгода. Патриотизм обычно, за редким исключением, заканчивается там, где начинается карман". "В том то и беда подобных законов, они больше вредят украинскому чем помогают", - есть в сетях и такие мнения.

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook