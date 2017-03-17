Бортник: в Европе языковые квоты считаются дикостью и анахронизмом

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Такое решение в четверг поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

"В странах Европы такое квотирование в любом случае считается дикостью и анахронизмом: в 90% европейских стран такого квотирования нет. Оно встречается в странах Европы только для детских передач, для обучающих передач, но не для взрослого нормального эфира", - сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

По словам политолога, языковые квоты в Европе применяются лишь во Франции и странах Балтии.

"При том, что Франция знаменита определенной "языкофобией", даже они понижают эти квоты: в прошлом году французский парламент понизил квоту обязательного присутствия французской музыки эфирах местных радиостанций с 40 до 35 процентов. В то же время радиостанции, которые специализируются на иностранной музыке, например Radio Latina, для них квота — 15 процентов. В Прибалтике эти квоты очень жестко критиковались Европейским Союзом, и на сегодняшний день эти квоты также отменены", — отметил Бортник.

Политолог подчеркнул, что Совет Европы принял специальное решение, по которому любое языковое квотирование на уровне 50% и свыше — не соответствует стандартам Совета Европы.

"Еще один очень важный аспект. Что такое французская музыка во Франции, или немецкий культурный продукт в Германии? Если гражданин Германии, турок по национальности, запоет на турецком — это считается немецким культурным продуктом. Все, что производится в этих странах, считается их культурным продуктом. Поэтому это не вызывает у них таково противостояния, поскольку может быть произведено на разных языках. Если, например, в Сербии, или Венгрии, поют на украинском, а украинский там региональный, то это считается национальным продуктом этих стран, оно не сводится до этнического — венгерского, сербского или французского. То есть, нигде вообще такого нет уже, а у нас пытается все свести до украинского!" - пояснил Бортник.

По словам политолога, введение квот на украинский язык и украинскую музыку в радиоэфирах уже привело к изоляции украинского культурного и информационного пространства.

"Случилось то, о чем говорила жена Лещенко (DJ Nastya Анастасия Топольская — Ред.), о чем она предупреждала: эфир банально обеднел. Музыки в достаточном количестве украинской качественной нет и не будет, потому что рынок очень маленький. Часто какие-то украинские синглы были, скажем так, параллельными, родственными синглам на других языках. За счет этого украинские артисты развивались, зарабатывая: выступая на английском или на русском языках, они могли что-то записать на украинском. Сегодня они изолируются в культурном пространстве, в котором, в лучшем случае, 20 миллионов носителей, и это культурное пространство очень бедное и не способно генерировать и оплачивать дорогую рекламу, а, соответственно, за счет этой рекламы радиостанции и вещатели не способны заказывать культурный продукт. Конечно, какие-то вещи будут "выстреливать", но они раньше "выстреливали": все-таки мы имеем "Океан Эльзы", "Вопли Видоплясова", Пономарева, Ирину Билык — целую когорту наших "звезд", которым раньше не мешало отсутствие квот. Талант пробьется и так", — считает эксперт.

Кроме того, Бортник напомнил, что из-за введения обязательного дублирования фильмов на украинский язык, например только в 2013 году в украинский прокат не попало более 200 фильмов, имеющих очень серьезную культурную ценность.

"Это фильмы, которые имеют международные награды, высоко оцениваются кинокритиками. А все потому, что дублирование стоит от 20 до 50 тысяч долларов в наших условиях, особо это касается высоко интеллектуального кино, не ширпотреба. Сейчас эта ситуация только усугубится. Поэтому языковый барьер, который мы выстраиваем — мы вокруг себя строим новый "железный занавес", через который не будет попадать не то что российский, не будут попадать и другие культурные продукты, произведенные на других языках. Мы самоизолируемся от мировой культуры, провозглашая ценности европейской интеграции и похода в открытый мир", — подчеркнул Бортник.

По его словам, все происходящее — это заигрывание и борьба за радикальный электорат.

"Понятно, что во власти кто-то считает, что именно украиноязыное пространство им как-то худо-бедно удается контролировать, но не удается это делать с русскоязычным или англоязычным пространством. Но это ущербная логика, это логика. Построенная на чьих-то личных стереотипах и предубеждениях. При этом не ведется абсолютно никакого диалога по этому поводу, и это отсутствие диалога очень негативно воспринимается на Западе. В Украине есть масса экспертов — специалистов по языку, но нет диалога. Давайте сядем за круглый стол, посмотрим. Например, я также считаю, что Украина должна развивать и поддерживать и язык свой, и свою национальную культуру, но надо делать это другим способом. Дайте лучше льготу в 10% на налог на доходы, и сами артисты будут более продуктивными, а радиостанции смогут направлять эту разницу в деньгах на заказ украинского продукта. Но не запрещайте, не изолируйте нас: не изолируйте наших детей, наше культурное пространство от мировых трендов. Но диалога нет, а такого в принципе ни в одной стране быть не может", — заключил Бортник.