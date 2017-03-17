Sueddeutsche Zeitung: Украине угрожает распад

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Федеральное правительство в невиданной до сих пор форме предостерегает от провала Минских соглашений и устойчивого раскола Украины, пишет Штефан Браун в статье для немецкого издания Sueddeutsche Zeitung. В среду Мартин Шефер, пресс-секретарь министра иностранных дел Зигмара Габриэля, сказал, что "продолжающиеся тенденции к расколу в Украине вызывают серьезное беспокойство у правительства".

Очевидно, за этими словами скрываются опасения Берлина по поводу того, что противостояние на востоке Украины может превратиться в так называемый замороженный конфликт – как и похожие конфликты в Молдавии, Грузии, Армении/Азербайджане, продолжает автор публикации.

"Во всех трех случаях все попытки урегулирования, предпринимавшиеся на протяжении многих лет, провалились… и во всех трех случаях усилия, прилагаемые в деле мирного урегулирования, застопорились также потому, что стороны конфликта приспособились к ситуации", – говорится в статье.

"Суверенная государственность" Украины никогда не станет темой переговоров, отметил Мартин Шефер.

Помимо этого Шефер раскритиковал всех участников событий в Украине. Он подчеркнул, что все более конкретный характер приобретают создаваемые ополченцами структуры, с помощью которых они могут отделиться от Украины. По его словам, меняется и обозначение линии соприкосновения, то есть фронта – она становится своего рода границей.

Все это однозначно противоречит заключенным в Минске соглашениям, посетовал Шефер. Там, кстати, указал он, все стороны конфликта решительно выступили за территориальную целостность Украины – вплоть до возврата всех территорий под полный контроль Украины. Пресс-секретарь Габриэля подчеркнул, что "суверенная государственность" Украины никогда не становилась темой переговоров, так это и останется в будущем.

Также Шефер отчетливо выразился и о поведении Киева. Так, по его словам, украинская сторона предприняла слишком мало действий против украинских националистов, которые в настоящее время организовали блокаду многочисленных поставок товаров из сепаратистских территорий в Украину. Он отметил, что это причиняет вред не только сепаратистам, но и многим людям в Украине, поскольку блокада поставок угля ставит под угрозу энергоснабжение населения. Вместо того, чтобы противодействовать этому, украинский Совет национальной безопасности и обороны принял решение полностью запретить товарообмен, сказал пресс-секретарь.

"Это приводит к усилению разрыва", – предупредил Шефер.

"В среду в Украине произошел удивительный поворот: президент Порошенко ввел экономическую блокаду территорий на Донбассе, контролируемых ополченцами", – продолжил тему Маттиас Бенц на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung, напоминая о том, что незадолго до этого Киев положил конец аналогичной блокаде, посредством которой украинские активисты несколько недель препятствовали поставкам угля с Донбасса.

Это соответствовало прежней линии власти, и Киев постоянно заявлял, что блокада угрожает энергетической безопасности Украины, напомнил журналист.

Чем же можно объяснить эти перемены?

"С одной стороны, — отмечает автор, — Киев хочет закрепить за собой монополию на применение силы. Более Киев не мог терпеть блокаду легальных поставок угля из Донбасса со стороны активистов. С другой стороны, властям приходится учитывать возрастающие националистические настроения в Украине. Идея блокады очень популярна среди населения, и Киев опасался демонстраций".

Еще один эпизод, как говорится далее в статье, показывает, насколько большое давление оказывают националисты. Так, на этой неделе украинские активисты заложили кирпичами входы в филиалы российских банков – в последнее время в стране все громче слышатся призывы выгнать их из страны, напомнил Бенц.

Между тем Киев должен быть осторожен, "чтобы не попасть в националистический фарватер", так как судьба страны зависит не от того, будет ли идти торговля с блокадными территориями и будут ли в Украине работать несколько российских банков — самое главное — не бросать проведение необходимых реформ во власти и в экономике, — считает автор публикации.