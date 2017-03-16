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    Аналитика и комментарии

    Соцсети в недоумении: госблокада Донбасса или ампутация?

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (130)

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    Официальный Киев одобрил транспортную блокаду Донбасса. Одни граждане не скрывают своего недоумения, иные продолжают анализировать выгоду в этом вопросе отечественных олигархов. А что в соцсетях?
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Госблокада Донбасса получила официальное благословение. В четверг, 16 марта, Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР уже заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

    Да и в украинском сегменте соцсетей официальное одобрение блокады Донбасса вызвало весьма противоречивые комментарии: "Блокада ОРДЛО, которая вчера была "вредной для страны", а сегодня стала "государственной задачей" — это иллюстрация беспринципности этой власти". "Блокада — это когда закрыто, заблокировано СО ВСЕХ СТОРОН. По периметру. А когда только С ОДНОЙ СТОРОНЫ — это ампутация", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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