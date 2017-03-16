Соцсети в недоумении: госблокада Донбасса или ампутация?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Госблокада Донбасса получила официальное благословение. В четверг, 16 марта, Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР уже заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

Да и в украинском сегменте соцсетей официальное одобрение блокады Донбасса вызвало весьма противоречивые комментарии: "Блокада ОРДЛО, которая вчера была "вредной для страны", а сегодня стала "государственной задачей" — это иллюстрация беспринципности этой власти". "Блокада — это когда закрыто, заблокировано СО ВСЕХ СТОРОН. По периметру. А когда только С ОДНОЙ СТОРОНЫ — это ампутация", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook