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    Мовный диктат. Депутаты поддержали украинизацию 75% телеэфира

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    Языковая зачистка. Табу на русский (64)

    (обновлено: )21013
    В четверг депутаты проголосовали в первом чтении за украинизацию 75% телеэфира. Ранее законопроект уже наделал немало шуму. Попытки тотального насаждения украинского языка пока лишь вызывают взрыв возмущения у общественности.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    flash.pro/flickr.com

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Насильная украинизация

    В четверг, 16 марта, депутаты Рады в первом чтении поддержали украинизацию 75% телеэфира. "За" проголосовало 244 нардепа.

    Перед этим депутаты поддержали голосование за законопроект №5313 в ускоренном режиме.

    По словам председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, документ предусматривает обязательную украинизацию 75% телеэфира.

    В ходе обсуждения представитель "Самопомочи" Ирина Подоляк отметила, что в проекте заложена модель: ведущий говорит на украинском, гости — могут на другом языке. Особое внимание будет уделено новостным программам, которые должны вещать на государственном языке.

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    В БПП также поддержали законопроект об увеличении украинского языка на телевидении, однако предложили введение 100% государственного языка на ТВ.

    Единственная политсила, которая высказалась против — "Оппозиционный блок", назвав данную инициативу "досрочной".

    При этом депутаты отметили, что квоты могут ударить по крымско-татарскому языку.

    Что предлагается

    Согласно законопроекту №5313 "О внесении изменений к некоторым законам Украины в отношении языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00 показ 75% передач и фильмов на общенациональных каналах должен вестись на государственном языке.

    На региональных телеканалах квота меньше — 50%.

    Отмечается, что телевизионная передача считается выполненной на государственном языке, если выступления дикторов и ведущих ведется на украинском. На гостей эфиров и музыку это правило не распространяется.

    Согласно документу, в передаче, выполненной на украинском языке, допускается использование без дублирования, озвучивания:

    а) репортажей с мест событий, в которых не используются комментарии или другое текстовое сопровождение дикторов (ведущих)

    б) трансляций выступлений приглашенных участников (гостей) информационных и информационно-аналитических передач, при условии, что участие одного и того же гостя в этой передаче носит эпизодический, а не периодический (не регулярный) характер и не имеет признаков деятельности диктора (ведущего) передачи;

    в) музыкальных произведений с текстом (песен), которые являются частью передачи не музыкального жанра, и используется в ней лишь как звуковое сопровождение.

    "Ввиду продолжающегося вооруженного конфликта с РФ особое возмущение вызывают у граждан случаи не использования государственного языка при осуществлении деятельности в сфере телерадиовещания, что приводит к разного рода спорам и конфликтам….на сегодня действующее законодательство не предоставляет достаточных гарантий для использования государственного языка средствами массовой информации…", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Fabrizio Bensch
    Язык до выборов доведет и до импичмента. Порошенко и квоты на ТВ

    ***
    Ранее 8 ноября в Украине вступил в силу закон, который установил обязательную квоту на украинские песни в эфире. Закон был принят Верховной Радой 16 июля 2016 года, а спустя месяц, в июле, его подписал президент Петр Порошенко.

    Сообщалось, что не менее 35% суточного контента должно звучать в радиоэфире на украинском языке. Позднее рабочая группа, в состав которой вошли не только депутаты, но и представители радиобизнеса, договорились о постепенном введении квот. Так, с осени радиослушателей ждет 25% украиноязычного контента. В течение второго года — 30%, третьего — 35%. При этом песни на украинском языке должны звучать в прайм-тайм — с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

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    Тема квот для украинской музыки вызвала взрыв возмущения. Сначала гражданская супруга нардепа Сергея Лещенко, диджей Анастасия Топольская, написала у себя в Facebook гневный пост, в котором назвала "дебилами" депутатов, голосовавших за закон про квоты на украинскую музыку в радиоэфире. По иронии судьбы, за соответствующий закон голосовал и ее возлюбленный. Также телерадиоведущий Матвей Ганапольский заявлял, что прекратит работать в СМИ Украины, если квоты на украинский язык на радио и ТВ вступят в силу.

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