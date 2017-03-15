Соцсети о погромах в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Дела блокадные очередной раз отразились на столице. Вече в поддержку торговой блокады Донбасса, которое прошло во вторник, 14 марта, на Майдане Незалежности, завершилось столкновениями и погромом отделения "Альфа-банка" на Крещатике. Меньше досталось офису компании Рината Ахметова – в его сторону полетели только петарды.
А вот магазины Roshen в центре Киева не пострадали, несмотря на призывы лидера ОУН Николая Кохановского поджигать магазины корпорации, принадлежащей президенту Петру Порошенко. У магазинов вчера находились немалые силы Нацгвардии и полиции, в том числе конной, заметили в соцсетях.
А еще в сетях интересуются: "каким образом акция в Киеве с разбиванием окон и вывесок помогла блокадникам"?