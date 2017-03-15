Соцсети о погромах в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Дела блокадные очередной раз отразились на столице. Вече в поддержку торговой блокады Донбасса, которое прошло во вторник, 14 марта, на Майдане Незалежности, завершилось столкновениями и погромом отделения "Альфа-банка" на Крещатике. Меньше досталось офису компании Рината Ахметова – в его сторону полетели только петарды.

А вот магазины Roshen в центре Киева не пострадали, несмотря на призывы лидера ОУН Николая Кохановского поджигать магазины корпорации, принадлежащей президенту Петру Порошенко. У магазинов вчера находились немалые силы Нацгвардии и полиции, в том числе конной, заметили в соцсетях.

А еще в сетях интересуются: "каким образом акция в Киеве с разбиванием окон и вывесок помогла блокадникам"?

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook