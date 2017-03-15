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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о погромах в Киеве

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    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (95)

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    В центре столицы – новое народное Вече, и новые погромы банков. А вот повод старый – блокада Донбасса. Как отреагировали на эти события простые украинцы, и что они пишут об этом в соцсетях?
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    Страна

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Дела блокадные очередной раз отразились на столице. Вече в поддержку торговой блокады Донбасса, которое прошло во вторник, 14 марта, на Майдане Незалежности, завершилось столкновениями и погромом отделения "Альфа-банка" на Крещатике. Меньше досталось офису компании Рината Ахметова – в его сторону полетели только петарды.

    А вот магазины Roshen в центре Киева не пострадали, несмотря на призывы лидера ОУН Николая Кохановского поджигать магазины корпорации, принадлежащей президенту Петру Порошенко. У магазинов вчера находились немалые силы Нацгвардии и полиции, в том числе конной, заметили в соцсетях.

    А еще в сетях интересуются: "каким образом акция в Киеве с разбиванием окон и вывесок помогла блокадникам"?

    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
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